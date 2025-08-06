货币 / ADPT
ADPT: Adaptive Biotechnologies Corporation
13.01 USD 0.10 (0.77%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADPT汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点12.73和高点13.07进行交易。
关注Adaptive Biotechnologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADPT新闻
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- FDA Accepts Corcept's NDA for Relacorilant in Ovarian Cancer
- Adaptive Biotechnologies股价触及52周高点13.53美元
- Adaptive Biotechnologies stock hits 52-week high at $13.53
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Is Cardinal Health (CAH) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- AQST Stock Up as FDA Skips Advisory Meeting to Discuss Anaphylm NDA
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Adaptive Biotechnologies (ADPT) is a Great Choice
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- Is Adaptive Biotechnologies (ADPT) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Adaptive Biotechnologies stock hits 52-week high at $13.37
- BTIG reiterates Buy rating on Adeptus Biotechnologies stock after Genentech deal termination
- Adaptive Biotechnologies to end Genentech collaboration agreement in February 2026
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Has Adaptive Biotechnologies (ADPT) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Why Adaptive Biotechnologies Stock Popped by Almost 6% on Wednesday
- Piper Sandler raises Adeptus Biotechnologies stock price target on growth outlook
- Adaptive (ADPT) Q2 Revenue Surges 36%
- Adaptive Biotechnologies stock hits 52-week high at $12.50
日范围
12.73 13.07
年范围
4.27 13.68
- 前一天收盘价
- 12.91
- 开盘价
- 12.94
- 卖价
- 13.01
- 买价
- 13.31
- 最低价
- 12.73
- 最高价
- 13.07
- 交易量
- 791
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- 77.49%
- 年变化
- 156.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值