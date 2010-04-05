Alita EA MT4

Alita EA è uno strumento di trading professionale automatico ad elevate prestazioni con una strategia di trading solida e collaudata. Le soluzioni implementate hanno permesso di migliorare significativamente l'efficienza delle operazioni di trading e le prestazioni del sistema. L' EA sfrutta ogni momento utile del mercato a suo vantaggio. Insieme all'analisi dei prezzi, l'EA tiene conto delle notizie in arrivo, degli spread correnti e dell'ora del giorno. Alita EA può commerciare con lotti fissi, automatici (in relazione al bilancio) e in percentuale.

Come installare:

Aprire il menu del terminale Strumenti>>Opzioni>>Consiglieri esperti. Consenti "Richieste Web" e aggiungi all'elenco il link del calendario delle notizie "https://ec.forexprostools.com/" Allega l'Ea al grafico della coppia di trading consigliata. Premi il pulsante "Carica" e applicare il file .set adatto. Consenti il trading dal vivo e attiva il pulsante "AutoTrading" nel pannello superiore del terminale. Impostare il valore gmt del broker sul parametro " Your Time Zone, GMT ".



Preset ottimizzati: DOWNLOAD



Raccomandazioni:

Per ottenere i migliori risultati utilizzare conti ECN a basso spread.

a basso spread. Deposito minimo consigliato $500 .

. Leva 1:30 - 1:500 .

. Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD .

. Periodo consigliato M5 .

. Applicare le impostazioni consigliate per ogni coppia.

Imposta e usa il filtro delle notizie almeno per notizie importanti e NFP .

e . Per un trading stabile esegui Ea su VPS.

OPZIONI:

Basic Setting

Lots (Fix) - Lotti fissi;

Max Spread - Massimo Spread ammesso;

Order Stop Offset (in +Pips) - Valore di Offset degli ordini Stop in Pips (positivi);

Order Limit Offset (in -Pips) - Valore di Offset degli ordini Limit in Pips (negativi);

Grid Distance (in Pips) - Distanza in Pips tra gli ordini in Pips;

RSI Overbought - Valore % di Ipercomprato;

RSI Oversold - Valore % di Ipervenduto;

ATR Max Buy Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini BUY;

ATR Max Sell Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini SELL;

Max Buy Order (Stop+Limit) - Numero massimo di ordini BUY (Stop+Limit);

Max Sell Orders (Stop+Limit) - Numero massimo di ordini SELL (Stop+Limit);

Order Exp. (in Min) - Tempo di durata massima degli ordini aperti;

TP Mode Setting

TP Mode - Selezione modalità TakeProfit (TP_PERCENT/TP_MONEY/TP_AUTO_LM);

TP (in %) - TakeProfint in percentuale sul Bilancio;

TP (in €/$) - TakeProfit in Valuta fissa (Target);

TP Auto (Lots Div.) - Divisore Lotti sul Bilancio;

TP Auto (Money Div.) - Divisore Valuta TakeProfit sul Bilancio;

Close All Profits At - Abilita la chiusura delle operazioni in profitto all'ora stabilita;

Time_Close - Orario di chiusura;

TP Auto regola automaticamente i Lotti e il TakeProfit incrementandoli in rapporto al Bilancio. I valori ottimali possono essere calcolati in fase di backtest (si consiglia l'utilizzo di base dati quali Tickstory o similari). A questo link sarà possibile scaricare alcuni Preset ottimizzati:

Cut Loss

CL Mode - Selezione modalita di Cut Loss (NONE/CL_PERCENT/CL_MONEY);

Cut Loss (in %) - Cut Loss in percentuale sul Bilancio;

Cut Loss (in €/$) - Cut Loss in Valuta Fissa (Target);

Hours Filter Settings

Enable "Hours Filter" - Abilita i Trade alle ore stabilite;

P1_Time_Start - Periodo 1 apertura Trade;

P1_Time_End - Periodo 1 chiusura Trade;

P2_Time_Start - Periodo 2 apertura Trade;

P2_Time_End - Periodo 2 chiusura Trade;

Weekday Filter Settings (dalla v.1.3)

Enable "Weekday Filter" - Abilita i Trade nei giorni della settimana stabiliti;

Mondey (Disabilita/Abilita);



Tuesday (Disabilita/Abilita);

Wednesday (Disabilita/Abilita);

Thuesday (Disabilita/Abilita);

Friday (Disabilita/Abilita);



News Filter Settings

Enable "News Filter" - Abilita il filtro delle News;

SourceNews - Seleziona la fonte delle News (Investing/DailyFX);

LowNews - Abilita le News LOW;

LowIndentBefore - Minuti di esclusione prima della News LOW;

LowIndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News LOW;

Midle News - Abilita le News MIDLE;

Midle IndentBefore - Minuti di esclusione prima della News MIDLE;

Midle IndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News MIDLE;

High News - Abilita le News HIGH;

High IndentBefore - Minuti di esclusione prima della News HIGH;

High IndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News HIGH;

NFP News - Abilita le News NFP;

NFP IndentBefore - Minuti di esclusione prima della News LOW;

NFP IndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News LOW;

DrawNewsLine - Abilita le linee delle News su Chart;

LowColor - Imposta il colore per le News LOW;

MidleColor - Imposta il colore per le News MIDLE;

HighColor - Imposta il colore per le News HIGH;

LineWitdh - Imposta le dimensioni della linea;

LineStyle - Imposta lo stile delle linea (Solid/Dash/Dot/Dashdot/Dashdotsdot);

OnlySumbolNews - Abilita solo le News delle Valute;

Your Time Zone, GMT (for news) - Imposta la tua Timezone;

Controlli su CHART Tasto BUY - Apertura manuale ordini (come da impostazioni setting);

Tasto SELL - Apertura manuale ordini (come da impostazioni setting);

Tasto CLOSE ALL - Chiusura manuale ordini e trade;



