Alita EA MT4
- Experts
- Stefano Pomponi
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 27 aprile 2023
- Attivazioni: 5
Alita EA è uno strumento di trading professionale automatico ad elevate prestazioni con una strategia di trading solida e collaudata. Le soluzioni implementate hanno permesso di migliorare significativamente l'efficienza delle operazioni di trading e le prestazioni del sistema. L' EA sfrutta ogni momento utile del mercato a suo vantaggio. Insieme all'analisi dei prezzi, l'EA tiene conto delle notizie in arrivo, degli spread correnti e dell'ora del giorno. Alita EA può commerciare con lotti fissi, automatici (in relazione al bilancio) e in percentuale.
Come installare:
- Aprire il menu del terminale Strumenti>>Opzioni>>Consiglieri esperti.
- Consenti "Richieste Web" e aggiungi all'elenco il link del calendario delle notizie "https://ec.forexprostools.com/"
- Allega l'Ea al grafico della coppia di trading consigliata.
- Premi il pulsante "Carica" e applicare il file .set adatto.
- Consenti il trading dal vivo e attiva il pulsante "AutoTrading" nel pannello superiore del terminale.
- Impostare il valore gmt del broker sul parametro " Your Time Zone, GMT ".
Preset ottimizzati: DOWNLOAD
Raccomandazioni:
- Per ottenere i migliori risultati utilizzare conti ECN a basso spread.
- Deposito minimo consigliato $500.
- Leva 1:30 - 1:500.
- Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD.
- Periodo consigliato M5.
- Applicare le impostazioni consigliate per ogni coppia.
- Imposta e usa il filtro delle notizie almeno per notizie importanti e NFP.
- Per un trading stabile esegui Ea su VPS.
OPZIONI:
Basic Setting
- Lots (Fix) - Lotti fissi;
- Max Spread - Massimo Spread ammesso;
- Order Stop Offset (in +Pips) - Valore di Offset degli ordini Stop in Pips (positivi);
- Order Limit Offset (in -Pips) - Valore di Offset degli ordini Limit in Pips (negativi);
- Grid Distance (in Pips) - Distanza in Pips tra gli ordini in Pips;
- RSI Overbought - Valore % di Ipercomprato;
- RSI Oversold - Valore % di Ipervenduto;
- ATR Max Buy Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini BUY;
- ATR Max Sell Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini SELL;
- Max Buy Order (Stop+Limit) - Numero massimo di ordini BUY (Stop+Limit);
- Max Sell Orders (Stop+Limit) - Numero massimo di ordini SELL (Stop+Limit);
- Order Exp. (in Min) - Tempo di durata massima degli ordini aperti;
TP Mode Setting
- TP Mode - Selezione modalità TakeProfit (TP_PERCENT/TP_MONEY/TP_AUTO_LM);
- TP (in %) - TakeProfint in percentuale sul Bilancio;
- TP (in €/$) - TakeProfit in Valuta fissa (Target);
- TP Auto (Lots Div.) - Divisore Lotti sul Bilancio;
- TP Auto (Money Div.) - Divisore Valuta TakeProfit sul Bilancio;
- Close All Profits At - Abilita la chiusura delle operazioni in profitto all'ora stabilita;
- Time_Close - Orario di chiusura;
Cut Loss
- CL Mode - Selezione modalita di Cut Loss (NONE/CL_PERCENT/CL_MONEY);
- Cut Loss (in %) - Cut Loss in percentuale sul Bilancio;
- Cut Loss (in €/$) - Cut Loss in Valuta Fissa (Target);
Hours Filter Settings
- Enable "Hours Filter" - Abilita i Trade alle ore stabilite;
- P1_Time_Start - Periodo 1 apertura Trade;
- P1_Time_End - Periodo 1 chiusura Trade;
- P2_Time_Start - Periodo 2 apertura Trade;
- P2_Time_End - Periodo 2 chiusura Trade;
Weekday Filter Settings (dalla v.1.3)
- Enable "Weekday Filter" - Abilita i Trade nei giorni della settimana stabiliti;
- Mondey (Disabilita/Abilita);
- Tuesday (Disabilita/Abilita);
- Wednesday (Disabilita/Abilita);
- Thuesday (Disabilita/Abilita);
- Friday (Disabilita/Abilita);
- Enable "News Filter" - Abilita il filtro delle News;
- SourceNews - Seleziona la fonte delle News (Investing/DailyFX);
- LowNews - Abilita le News LOW;
- LowIndentBefore - Minuti di esclusione prima della News LOW;
- LowIndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News LOW;
- MidleNews - Abilita le News MIDLE;
- MidleIndentBefore - Minuti di esclusione prima della News MIDLE;
- MidleIndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News MIDLE;
- HighNews - Abilita le News HIGH;
- HighIndentBefore - Minuti di esclusione prima della News HIGH;
- HighIndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News HIGH;
- NFPNews - Abilita le News NFP;
- NFPIndentBefore - Minuti di esclusione prima della News LOW;
- NFPIndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News LOW;
- DrawNewsLine - Abilita le linee delle News su Chart;
- LowColor - Imposta il colore per le News LOW;
- MidleColor - Imposta il colore per le News MIDLE;
- HighColor - Imposta il colore per le News HIGH;
- LineWitdh - Imposta le dimensioni della linea;
- LineStyle - Imposta lo stile delle linea (Solid/Dash/Dot/Dashdot/Dashdotsdot);
- OnlySumbolNews - Abilita solo le News delle Valute;
- Your Time Zone, GMT (for news) - Imposta la tua Timezone;
- Tasto BUY - Apertura manuale ordini (come da impostazioni setting);
- Tasto SELL - Apertura manuale ordini (come da impostazioni setting);
- Tasto CLOSE ALL - Chiusura manuale ordini e trade;