Alita EA MT4

Alita EA è uno strumento di trading professionale automatico ad elevate prestazioni con una strategia di trading solida e collaudata. Le soluzioni implementate hanno permesso di migliorare significativamente l'efficienza delle operazioni di trading e le prestazioni del sistema. L' EA sfrutta ogni momento utile del mercato a suo vantaggio. Insieme all'analisi dei prezzi, l'EA tiene conto delle notizie in arrivo, degli spread correnti e dell'ora del giorno. Alita EA può commerciare con lotti fissi, automatici (in relazione al bilancio) e in percentuale.

Come installare:

  1. Aprire il menu del terminale Strumenti>>Opzioni>>Consiglieri esperti.
  2. Consenti "Richieste Web" e aggiungi all'elenco il link del calendario delle notizie "https://ec.forexprostools.com/"
  3. Allega l'Ea al grafico della coppia di trading consigliata.
  4. Premi il pulsante "Carica" e applicare il file .set adatto.
  5. Consenti il trading dal vivo e attiva il pulsante "AutoTrading" nel pannello superiore del terminale.
  6. Impostare il valore gmt del broker sul parametro " Your Time Zone, GMT ".


Preset ottimizzatiDOWNLOAD

Raccomandazioni:

  • Per ottenere i migliori risultati utilizzare conti ECN a basso spread.
  • Deposito minimo consigliato $500.
  • Leva 1:30 - 1:500.
  • Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD.
  • Periodo consigliato M5.
  • Applicare le impostazioni consigliate per ogni coppia.
  • Imposta e usa il filtro delle notizie almeno per notizie importanti e NFP.
  • Per un trading stabile esegui Ea su VPS.

OPZIONI:

 Basic Setting 

  • Lots (Fix) - Lotti fissi;
  • Max Spread - Massimo Spread ammesso;
  • Order Stop Offset (in +Pips) - Valore di Offset degli ordini Stop in Pips (positivi);
  • Order Limit Offset (in -Pips) - Valore di Offset degli ordini Limit in Pips (negativi);
  • Grid Distance (in Pips) - Distanza in Pips tra gli ordini in Pips;
  • RSI Overbought - Valore % di Ipercomprato;
  • RSI Oversold - Valore % di Ipervenduto;
  • ATR Max Buy Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini BUY;
  • ATR Max Sell Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini SELL;
  • Max Buy Order (Stop+Limit) - Numero massimo di ordini BUY (Stop+Limit);
  • Max Sell Orders (Stop+Limit) - Numero massimo di ordini SELL (Stop+Limit);
  • Order Exp. (in Min) - Tempo di durata massima degli ordini aperti; 

TP Mode Setting 

  • TP Mode - Selezione modalità TakeProfit (TP_PERCENT/TP_MONEY/TP_AUTO_LM);  
  • TP (in %) - TakeProfint in percentuale sul Bilancio;
  • TP (in €/$) - TakeProfit in Valuta fissa (Target);
  • TP Auto (Lots Div.) - Divisore Lotti sul Bilancio;
  • TP Auto (Money Div.) - Divisore Valuta TakeProfit sul Bilancio;
  • Close All Profits At - Abilita la chiusura delle operazioni in profitto all'ora stabilita;
  • Time_Close - Orario di chiusura;
TP Auto regola automaticamente i Lotti e il TakeProfit incrementandoli in rapporto al Bilancio. I valori ottimali possono essere calcolati in fase di backtest (si consiglia l'utilizzo di base dati quali Tickstory o similari). A questo link sarà possibile scaricare alcuni Preset ottimizzati:   DOWNLOAD

Cut Loss

  • CL Mode - Selezione modalita di Cut Loss (NONE/CL_PERCENT/CL_MONEY);  
  • Cut Loss (in %) - Cut Loss in percentuale sul Bilancio;
  • Cut Loss (in €/$) - Cut Loss in Valuta Fissa (Target);

Hours Filter Settings

  • Enable "Hours Filter" - Abilita i Trade alle ore stabilite;
  • P1_Time_Start - Periodo 1 apertura Trade; 
  • P1_Time_End - Periodo 1 chiusura Trade;
  • P2_Time_Start - Periodo 2 apertura Trade;  
  • P2_Time_End -  Periodo 2 chiusura Trade;

Weekday Filter Settings (dalla v.1.3)

  • Enable "Weekday Filter" - Abilita i Trade nei giorni della settimana stabiliti;
  • Mondey (Disabilita/Abilita);
  • Tuesday (Disabilita/Abilita);
  • Wednesday (Disabilita/Abilita);
  • Thuesday (Disabilita/Abilita);
  • Friday (Disabilita/Abilita);
    News Filter Settings
    • Enable "News Filter" - Abilita il filtro delle News;
    • SourceNews - Seleziona la fonte delle News (Investing/DailyFX);
    • LowNews - Abilita le News LOW;
    • LowIndentBefore - Minuti di esclusione prima della News LOW;
    • LowIndentAfter - Minuti di esclusione dopo della News LOW;
    • MidleNews  - Abilita le News MIDLE;
    • MidleIndentBefore  - Minuti di esclusione prima della News MIDLE;
    • MidleIndentAfter  - Minuti di esclusione dopo della News MIDLE;
    • HighNews  - Abilita le News  HIGH;
    • HighIndentBefore  - Minuti di esclusione prima della News HIGH;
    • HighIndentAfter  - Minuti di esclusione dopo della News HIGH;
    • NFPNews  - Abilita le News NFP; 
    • NFPIndentBefore  - Minuti di esclusione prima della News LOW;
    • NFPIndentAfter  - Minuti di esclusione dopo della News LOW;
    • DrawNewsLine - Abilita le linee delle News su Chart;
    • LowColor - Imposta il colore per le News LOW;
    • MidleColor - Imposta il colore per le News MIDLE;
    • HighColor - Imposta il colore per le News HIGH;
    • LineWitdh - Imposta le dimensioni della linea;
    • LineStyle - Imposta lo stile delle linea (Solid/Dash/Dot/Dashdot/Dashdotsdot);
    • OnlySumbolNews - Abilita solo le News delle Valute;
    • Your Time Zone, GMT (for news) - Imposta la tua Timezone;
    Controlli su CHART
    • Tasto BUY - Apertura manuale ordini (come da impostazioni setting);
    • Tasto SELL - Apertura manuale ordini (come da impostazioni setting);
    • Tasto CLOSE ALL - Chiusura manuale ordini e trade;


    Prodotti consigliati
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experts
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Capital System
    Vitalii Zakharuk
    Experts
    The presented expert system works with the GBPUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of seven orders - that is, a maximum of seven orders can be made in one direction, after which the total position of the series should be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all types
    Reversal Matrix Pro
    Catur Cipto Nugroho
    Experts
    Reversal Matrix Pro "An intelligent grid recovery EA that capitalizes on market extremes. Trade reversals with confidence." Discount Price . For every 10 sales, the price will increase by $30 Are you tired of missing powerful market reversals or getting caught in trends that are about to run out of steam? Reversal Matrix Pro is a sophisticated Expert Advisor designed to identify moments of market exhaustion and trade the high-probability return to the mean. Built on a robust mean-reversion pr
    Riders
    Alexandr Nyukhin
    5 (1)
    Experts
    Sistema di trading a griglia che utilizza GunLines RSI, indicatori delle bande di Bollinger, chiusura basata sul profitto totale con posizioni di chiusura e copertura parziali. Segnale https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Tempi: M15 L'advisor è installato su un solo grafico per scambiare tutti i simboli Se il broker utilizza un suffisso (ad esempio CAD.с), è necessario inserire il suffisso
    Shogun RX
    Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
    Experts
    10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
    EAs Holder
    Dimitri Nepomniachtchi
    Experts
    TITOLARE di EA: gestisci più robot di trading sotto il pieno controllo holder di EA è un sistema avanzato per i trader che li aiuta a gestire in modo efficace più robot di trading (EA). Con il programma, puoi distribuire i tuoi robot in conti virtuali separati e configurare rischi individuali e parametri di trading per ciascuno. Come funziona il TITOLARE di EA? holder di EA risolve il problema chiave dei trader che hanno molti robot di trading o vogliono acquisirli: la gestione caotica. Il pro
    Nusantara MT4
    Agus Santoso
    Experts
    Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
    Unlimited Pip Gainer MT4
    Geethika Rasnayake Mudiyanselage
    Experts
    The special price of $299 is available for the first 10 buyers only. After the first 10 sales, the price will increase by $100.  The final price for Unlimited Pip Gainer EA will be $3000 Please send me a private message after purchasing the Robot. NEXT PRICE : $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare! Ready to start profiting in dollars completely automatically? Increased Efficiency and Accuracy Unlimi
    Primer Scalper EA
    Chathusanka Yamasinghe
    Experts
    Primer Scalper I'm not a Professional product developer. But my EA works Really great. Sometimes this EA might not properly work on strategy testers. So don't rely on strategy tester results. No News filter added to this free version. Check Signals- https://www.mql5.com/en/signals/483091 (Subscribe to Signals for Best Results) General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is 1h. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast V
    Trends EA Only one order at a time
    Bo Xu
    Experts
    趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
    Angry predator
    Jose Daniel Stromberg Martinez
    Experts
    Opening price: $49 (6 of 10 copies left) Get your copy before price goes up! Next price: $99 Angry Predator  is a proffessional made EA with a lot of money management options, such as martingale and autolots . Its a trend based expert with standard indicators that are put together. Monitoring:    https://www.mql5.com/en/signals/829058   (just started) All settings are pre-defined for indicators, See screenshots for money management settings. Be careful with martingale setting if you do not
    X Gold
    Lim Swee Cheng
    Experts
    MT4 EA  - X-Gold Specially designed for XAUUSD, any time frame can be used as the required time frame is already built into the program. This unique 2 Level Entry Trading System  was developed and modified based on Martingale Concept but with more safety elements built into it to cater for volatile range. The SLTP specially designed by using equity  (not in pips), therefore account that running this EA shall not add on any other open trades. Past 24 month (May 2019-Apr 2021) Back Test Result
    The Last Pharaon MT4
    Alexander Oropesa Marrero
    Experts
    Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
    AdvisorKing MT4
    Artem Grishchenko
    Experts
    AdvisorKing   is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, y
    EA Pump and Dump for MT4
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    Experts
    Logica strategica Pump and Dump Expert Advisor è un consulente di trading completamente automatizzato creato da un trader per i trader. La strategia è "compra meno, vendi più caro". Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/ribasso del prezzo. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un bene a un prezzo inferiore quando il prezzo scende e venderlo a un prezzo più alto quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti di prez
    Trendless Scalper
    Jaspreet Singh Saini
    Experts
    As the name says, Trendless Scalper doesn't care for what trend is going on in the currency pair. It opens one trade as selected by user and then keep on adding trades according to direction itself. It don't have very complicated parameters. Simply apply on any chart and it works. It is recommended that the spread of the account should be low, but it dont have any restriction for accounts with high Spread too. It can trade any chart and any timeframe. This EA works for those accounts which can h
    Gold Matrix Pro
    Steve Zoeger
    Experts
    Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
    Smart Breakout EA
    Arvin Arce Gatus -
    Experts
    Type:  Expert Advisor (EA) - Unlimited for MetaTrader 4 Account Strategy:  The system does Not use Grid, does Not use Martingale and other risky strategies. FAA ABC Breakout EA is a fully automated based on latest support and resistance levels breakouts.  Timeframe:  From M1 to H1. M5 is a healthy choice  Symbols To Trade:  Any Forex pair, BEST in EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD...  Features:  Automatically calculates and draws zigzag line for latest support and resistance on your chart.
    Intensive
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
    BB Scalper
    Vu Duy Hoang
    Experts
    BB SCALPER The BB Scalper Expert Advisor based on high move of price to detect the opportunity for buy or sell. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every trade SETTING StopLoss: Stop loss value for each order to protect the balance. TakeProfit: Take profit value to close order when it take the target. MagicNumber: Magic number for each order. StartDistance: The distance for pending order with price. MaxSpread: The limit spread for execute a order.
    Grid Trend Multiply
    Debashish Sahu
    Experts
    Grid Trend Multiply is a non directional expert advisor which use Martingale to close trade in profit As a user, you need to set the direction in which the EA will take the trade. You can set to either BUY or SELL when you want it to trade in a trending market. In a ranging market, you can set the EA to take both BUY and SELL at the same time.  It is a delta neutral strategy which capitalize on the concept that market will visit the same price again and again thus allowing the EA to close the po
    Skyline EA
    Felix Lorenz
    Experts
    This EA does not use arbitrage, grid and indicators. It goes into market at any time and compensates any losses (as long as there is enough account balance). A part of the compensation mechanism ist hedging . So keep in mind, that this is a high risk / high profit strategy and delivers constant profit on normal market situations. To limit the risk, withdraw your money after specific periods of time! Telegram support group:  (on Demand) Performance Linear and exponential profit   (using auto lo
    Breakout and Rebound EA
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Breakout and Rebound EA works using the opening prices of new bars. The strategy is based on the breakout/rebound from newly formed support and resistance levels. The support/resistance levels are identified using a narrow range of fluctuations in High/Low price of the bar for the period n. Entries are made in the direction of the initial movement from a level +/- n points. The EA is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. Any trading style can be used, whi
    Gegatrade Advanced
    David Zouein
    5 (1)
    Experts
    Gegatrade Advanced EA is a state of the art Cost Averaging system It is secured by a built-in “ News WatchDog ” that suspends trading during news events the EA has lot of preset configuration files that can be downloaded from its Blog For full description visit the Blog :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Trading Strategy The EA uses different strategy to each pre-set file which can all be downloaded from the Blog Gegatrade Advanced is open for the user to define his own strateg
    New Wall Street
    Dmitry Shutov
    Experts
    Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий.  Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в  Martingale  раз больше преведущего. Рек
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    Experts
    Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
    Auto SF Pro Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    Experts
    AUTO SF PRO SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico e senza swap per MT4 - molto sicuro e con una crescita costante. Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili per 7 coppie! Usa Set_files v25.15 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. Caratteristiche distintive dell'EA: - Nessuna influenza da Rollover. - Nessuno swap. - Nessun mantenimento degli ordini da venerdì a lunedì
    News Scalping Executor for MT4
    ALEKSANDR SHUKALOVICH
    Experts
    News Scalping Executor is an advisor which helps to trade news with high impact and huge volatility. This advisor helps to create two opposite orders with risk management. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. To be profitable with this type of trading you should choose the most volatile types of news such as: GDP, CPI, Unemployment Claims, Interests
    Antimartingale AKA Antimartingala Grid EA
    Francesco Strappini
    4.6 (5)
    Experts
    Public Signals using this EA: https://www.mql5.com/en/signals/1016250 https://www.mql5.com/en/signals/1018964 It waits for the first executed order available and then opens a grid of pending stop orders in the same direction of the first one The first order that we usually call the   master trade  can be opened manually, on day and hour specified or via any other EA, indipendent from this one There is a dedicated Telegram Group with use cases and best settings   here, feel free to join and as
    King Box Thor
    Nguyen Cong Hoan
    Experts
    The product has a great combination of pending orders and trends to help investors manage capital effectively. The bot does not have a martingale, so it is always safe of capital. Run the D1 timeframe pairs. The main parameters can be installed: Lot -  Startot . Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - StopLoss  - Pips. Magic -  Number magic. TralllingStop  - ON/OFF Comment  - KING Tralling - pips
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.62 (21)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.37 (27)
    Experts
    Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (6)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.41 (37)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    5 (1)
    Experts
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experts
    Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Experts
    Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
    Cherma Mt4
    Hicham Chergui
    2.62 (13)
    Experts
    CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Experts
    Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
    Advanced Scalper
    Profalgo Limited
    3.96 (114)
    Experts
    PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experts
    VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
    Open lock
    Sergey Likho
    4.07 (43)
    Experts
    The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
    Anibus
    Murodillo Eshkuvvatov
    Experts
    Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
    Algo Gold EA
    Stuart James Winter
    5 (1)
    Experts
    Presentazione di Algo Gold EA, un consulente esperto sofisticato e a basso rischio realizzato meticolosamente per i trader che cercano una potente strategia di scalping. Con l'obiettivo di ridurre al minimo i prelievi e implementare una solida gestione del rischio, questo sistema di trading automatizzato è progettato per fornire risultati coerenti sia nei conti reali che in quelli demo. Una delle caratteristiche distintive di Algo Gold EA è la sua capacità di interrompere l'attività di tradi
    GOLD EAgle mt4
    Evgenii Aksenov
    4.67 (118)
    Experts
    Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Experts
    3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
    EA Forex Scalper
    Lo Thi Mai Loan
    Experts
    EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.5 (10)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    ToTheMoon MT4
    Daniel Moraes Da Silva
    5 (1)
    Experts
    ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.55 (11)
    Experts
    Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
    Us30 and Xauusd Hedging Scalper
    Harsh Tiwari
    Experts
    ### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experts
    The Golden Way è un software di trading automatico per la piattaforma MT4. Adotta una strategia ibrida completa, che opera attraverso la sinergia di più sottostrategie. Questo permette di catturare con precisione le opportunità di acquisto (long) e vendita (short) nel mercato dell’oro (XAUUSD), aiutandoti a sfruttare i momenti di trading in diverse situazioni di mercato. Basandosi su una logica di trading matura, ti consente di eseguire operazioni professionali ed efficienti nel mercato dell’or
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    Altri dall’autore
    Alita EA LT MT4
    Stefano Pomponi
    Experts
    Alita EA LT è uno strumento di trading professionale automatico ad elevate prestazioni, fratello minore di Alita EA senza apertura a griglia e filtri, con una strategia di trading solida e collaudata. Le soluzioni implementate hanno permesso di migliorare significativamente l'efficienza delle operazioni di trading e le prestazioni del sistema. L' EA sfrutta ogni momento utile del mercato a suo vantaggio. Alita EA LT può commerciare con lotti fissi, automatici (in relazione al bilancio) e in per
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione