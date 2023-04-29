Alita EA LT MT4

Alita EA LT è uno strumento di trading professionale automatico ad elevate prestazioni, fratello minore di Alita EA senza apertura a griglia e filtri, con una strategia di trading solida e collaudata. Le soluzioni implementate hanno permesso di migliorare significativamente l'efficienza delle operazioni di trading e le prestazioni del sistema. L' EA sfrutta ogni momento utile del mercato a suo vantaggio. Alita EA LT può commerciare con lotti fissi, automatici (in relazione al bilancio) e in percentuale.

Come installare:

  1. Allega l'Ea al grafico della coppia di trading consigliata.
  2. Premi il pulsante "Carica" e applicare il file .set adatto.
  3. Consenti il trading dal vivo e attiva il pulsante "AutoTrading" nel pannello superiore del terminale.
Raccomandazioni:
  • Per ottenere i migliori risultati utilizzare conti ECN a basso spread.
  • Deposito minimo consigliato $500.
  • Leva 1:30 - 1:500.
  • Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD.
  • Periodo consigliato M5.
  • Applicare le impostazioni consigliate per ogni coppia.
  • Imposta e usa il filtro delle notizie almeno per notizie importanti e NFP.
  • Per un trading stabile esegui Ea su VPS.

OPZIONI:

 Basic Setting 

  • Lots (Fix) - Lotti fissi;
  • Max Spread - Massimo Spread ammesso;
  • Order Stop Offset (in +Pips) - Valore di Offset degli ordini Stop in Pips (positivi);
  • Order Limit Offset (in -Pips) - Valore di Offset degli ordini Limit in Pips (negativi);
  • RSI Overbought - Valore % di Ipercomprato;
  • RSI Oversold - Valore % di Ipervenduto;
  • ATR Max Buy Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini BUY;
  • ATR Max Sell Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini SELL;
  • Order Exp. (in Min) - Tempo di durata massima degli ordini aperti; 

TP Mode Setting 

  • TP Mode - Selezione modalità TakeProfit (TP_PERCENT/TP_MONEY/TP_AUTO_LM);  
  • TP (in %) - TakeProfint in percentuale sul Bilancio;
  • TP (in €/$) - TakeProfit in Valuta fissa (Target);
  • TP Auto (Lots Div.) - Divisore Lotti sul Bilancio;
  • TP Auto (Money Div.) - Divisore Valuta TakeProfit sul Bilancio;
  • Close All Profits At - Abilita la chiusura delle operazioni in profitto all'ora stabilita;
  • Time_Close - Orario di chiusura;
TP Auto regola automaticamente i Lotti e il TakeProfit incrementandoli in rapporto al Bilancio. I valori ottimali possono essere calcolati in fase di backtest (si consiglia l'utilizzo di base dati quali Tickstory o similari). A questo link sarà possibile scaricare alcuni Preset ottimizzati: DOWNLOAD

 

Cut Loss

  • CL Mode - Selezione modalita di Cut Loss (NONE/CL_PERCENT/CL_MONEY);  
  • Cut Loss (in %) - Cut Loss in percentuale sul Bilancio;
  • Cut Loss (in €/$) - Cut Loss in Valuta Fissa (Target);




