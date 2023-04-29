Alita EA LT MT4
- Experts
- Stefano Pomponi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Alita EA LT è uno strumento di trading professionale automatico ad elevate prestazioni, fratello minore di Alita EA senza apertura a griglia e filtri, con una strategia di trading solida e collaudata. Le soluzioni implementate hanno permesso di migliorare significativamente l'efficienza delle operazioni di trading e le prestazioni del sistema. L' EA sfrutta ogni momento utile del mercato a suo vantaggio. Alita EA LT può commerciare con lotti fissi, automatici (in relazione al bilancio) e in percentuale.
Come installare:
- Allega l'Ea al grafico della coppia di trading consigliata.
- Premi il pulsante "Carica" e applicare il file .set adatto.
- Consenti il trading dal vivo e attiva il pulsante "AutoTrading" nel pannello superiore del terminale.
Preset ottimizzati: DOWNLOAD
Signali (Auto Mode): https://www.mql5.com/it/signals/2042683?source=Site+Signals+My
- Per ottenere i migliori risultati utilizzare conti ECN a basso spread.
- Deposito minimo consigliato $500.
- Leva 1:30 - 1:500.
- Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD.
- Periodo consigliato M5.
- Applicare le impostazioni consigliate per ogni coppia.
- Imposta e usa il filtro delle notizie almeno per notizie importanti e NFP.
- Per un trading stabile esegui Ea su VPS.
OPZIONI:
Basic Setting
- Lots (Fix) - Lotti fissi;
- Max Spread - Massimo Spread ammesso;
- Order Stop Offset (in +Pips) - Valore di Offset degli ordini Stop in Pips (positivi);
- Order Limit Offset (in -Pips) - Valore di Offset degli ordini Limit in Pips (negativi);
- RSI Overbought - Valore % di Ipercomprato;
- RSI Oversold - Valore % di Ipervenduto;
- ATR Max Buy Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini BUY;
- ATR Max Sell Vol (in Pips) - Valore massimo di volatilità ammessa in Pips sugli ordini SELL;
- Order Exp. (in Min) - Tempo di durata massima degli ordini aperti;
TP Mode Setting
- TP Mode - Selezione modalità TakeProfit (TP_PERCENT/TP_MONEY/TP_AUTO_LM);
- TP (in %) - TakeProfint in percentuale sul Bilancio;
- TP (in €/$) - TakeProfit in Valuta fissa (Target);
- TP Auto (Lots Div.) - Divisore Lotti sul Bilancio;
- TP Auto (Money Div.) - Divisore Valuta TakeProfit sul Bilancio;
- Close All Profits At - Abilita la chiusura delle operazioni in profitto all'ora stabilita;
- Time_Close - Orario di chiusura;
Cut Loss
- CL Mode - Selezione modalita di Cut Loss (NONE/CL_PERCENT/CL_MONEY);
- Cut Loss (in %) - Cut Loss in percentuale sul Bilancio;
- Cut Loss (in €/$) - Cut Loss in Valuta Fissa (Target);