FTU Vertical Lines
- Indicatori
- James Erasmus
- Versione: 1.1
Linee verticali FTU Questo indicatore traccia linee verticali in momenti a tua scelta, minuti o ore, per mostrare il tempo passato e futuro sul grafico. Caratteristiche: Tempi di esecuzione regolabili Modifica colore e numero di linee Utilizzo: Lo scopo è studiare o misurare il prezzo alla chiusura di barre specifiche, per pianificare notizie future o chiusure orarie, ecc. Modifica colore e numero di barre dall'intervallo. Utilizzabile su qualsiasi timeframe, prodotto/coppia, non richiede ridisegno, caricamento rapido.