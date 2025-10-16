FTU Vertical Lines

FTU Fibonacci Questo indicatore traccia i livelli di Fibonacci per i sistemi di ingresso di tipo ritracciamento ** Guarda il video per suggerimenti sulla strategia Caratteristiche: Più livelli di Fibonacci regolabili Cambia colore e quantità di barre dall'intervallo 2 linee per 50 barre prima del ritracciamento alto-basso e 2 linee per 20 barre Le linee mostrano 38 e 61 livelli di Fibonacci Utilizzo: Lo scopo è studiare o misurare il ritracciamento dei prezzi Cambia colore e quantità di barre d

FREE