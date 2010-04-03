Omega Support Resistance MT5

Soutien et résistance Omega Un indicateur unique pour les stratégies d'achat bas et de vente élevée Entrées de type inversion, à mesure que le prix monte jusqu'à la ligne complète, attendez-vous à ce que le prix tourne/balance/inverse Peut échanger des graphiques de 1 à 5 minutes avec 4 heures pour les configurations interjournalières ou m15 et plus avec quotidiennement, 1 heure avec hebdomadaire pour les configurations à long terme Prédicteur de prix futur de haute précision pour le haut ou le bas de n'importe quel produit pour les graphiques hebdomadaires, quotidiens, sur 4 heures et même sur 1 heure. Il est préférable d'utiliser l'indicateur de barre de couleur SonicR ou similaire pour éviter l'entrée à certains niveaux, regardez les vidéos pour savoir comment et pourquoi La version MT4 est gratuite et donc aucune assistance ne sera fournie, seuls les clients mt5 recevront une assistance Vidéo et plus de détails à venir ! Caractéristiques Niveaux de prix de support et de résistance uniques Limiter le nombre de jours dans l'historique Entrées pour changer les lignes, les couleurs Usage Cet indicateur peut être utilisé uniquement à des fins de trading ou en combinaison avec d'autres stratégies Fournir des niveaux de prix hauts et bas pour l'objectif et les points d'inflexion attendus, un support et une résistance uniques - voir mes vidéos pour des exemples Cet indicateur peut être utilisé avec la plupart des groupes d'actifs, forex, matières premières, indices, etc. Tous les délais, non repeint, chargement rapide Lors des tests avec le simulateur MT5, assurez-vous de modifier l'entrée pour ATR à moins de 500. L'indicateur de barre de couleur est les bougies SonicR PVA, je vais essayer d'ajouter bientôt à la liste de produits pour l'instant, essayez de trouver en ligne Important pour le trading et les tests *** Sélectionnez la période d'entrée : quotidiennement lors de la négociation des graphiques m10, m15, m30 Sélectionnez la période d'entrée : 4 heures lors de la négociation min 1-5 Sélectionnez la période d'entrée : 1 heure lors de la négociation : min 1-5 Lors de la configuration du graphique, la modification des délais facilite parfois le chargement des données, alors passez à 5 minutes, puis revenez à la période souhaitée, peut-être quelques autres périodes jusqu'à ce que tous les niveaux soient visibles sur le graphique.



