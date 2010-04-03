Omega Support Resistance MT5

Soutien et résistance Omega Un indicateur unique pour les stratégies d'achat bas et de vente élevée Entrées de type inversion, à mesure que le prix monte jusqu'à la ligne complète, attendez-vous à ce que le prix tourne/balance/inverse Peut échanger des graphiques de 1 à 5 minutes avec 4 heures pour les configurations interjournalières ou m15 et plus avec quotidiennement, 1 heure avec hebdomadaire pour les configurations à long terme Prédicteur de prix futur de haute précision pour le haut ou le bas de n'importe quel produit pour les graphiques hebdomadaires, quotidiens, sur 4 heures et même sur 1 heure. Il est préférable d'utiliser l'indicateur de barre de couleur SonicR ou similaire pour éviter l'entrée à certains niveaux, regardez les vidéos pour savoir comment et pourquoi La version MT4 est gratuite et donc aucune assistance ne sera fournie, seuls les clients mt5 recevront une assistance Vidéo et plus de détails à venir ! Caractéristiques Niveaux de prix de support et de résistance uniques Limiter le nombre de jours dans l'historique Entrées pour changer les lignes, les couleurs Usage Cet indicateur peut être utilisé uniquement à des fins de trading ou en combinaison avec d'autres stratégies Fournir des niveaux de prix hauts et bas pour l'objectif et les points d'inflexion attendus, un support et une résistance uniques - voir mes vidéos pour des exemples Cet indicateur peut être utilisé avec la plupart des groupes d'actifs, forex, matières premières, indices, etc. Tous les délais, non repeint, chargement rapide Lors des tests avec le simulateur MT5, assurez-vous de modifier l'entrée pour ATR à moins de 500. L'indicateur de barre de couleur est les bougies SonicR PVA, je vais essayer d'ajouter bientôt à la liste de produits pour l'instant, essayez de trouver en ligne Important pour le trading et les tests *** Sélectionnez la période d'entrée : quotidiennement lors de la négociation des graphiques m10, m15, m30 Sélectionnez la période d'entrée : 4 heures lors de la négociation min 1-5 Sélectionnez la période d'entrée : 1 heure lors de la négociation : min 1-5 Lors de la configuration du graphique, la modification des délais facilite parfois le chargement des données, alors passez à 5 minutes, puis revenez à la période souhaitée, peut-être quelques autres périodes jusqu'à ce que tous les niveaux soient visibles sur le graphique.


Prodotti consigliati
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicatori
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Indicatori
The Supernova Momentums indicator simplifies the visual perception of the price chart and reduces the time for analysis: if there is no signal, the deal is not opened, and if an opposite signal appears, it is recommended to close the current position. This arrow indicator is designed to determine the trend. Supernova Momentums implements a trend trading strategy, filters out market noise, and includes all the necessary features in one tool. Its work is based on automatically determining the cu
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicatori
Indicatore per determinare flat e trend. Se il prezzo è inferiore a uno qualsiasi dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di vendita. Quando acquisti questa versione dell'indicatore, versione MT4 per un conto reale e uno demo - in regalo (per ricevere, scrivimi un messaggio privato)! Se il prezzo è al di sopra di uno dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di acquisto. Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Se il
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicatori
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore di prezzo e volume WAPV per MT5 fa parte del set di strumenti (Wyckoff Academy Wave Market) e (Wyckoff Academy Price and Volume). L'indicatore di prezzo e volume WAPV per MT5 è stato creato per semplificare la visualizzazione del movimento del volume sul grafico in modo intuitivo. Con esso puoi osservare i momenti di picco del volume e i momenti in cui il mercato non ha interesse professionale Identifica i momenti in cui il mercato si muove per inerzia e non per movimento di "denaro
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
Indicatori
The indicator plots charts of profit taken at the Close of candles for closed (or partially closed) long and short positions individually. The indicator allows to filter deals by the current symbol, specified expert ID (magic number) and the presence (absence) of a substring in a deal comment, to set the start time and the periodicity of profit reset (daily, weekly or monthly) to calculate the profit chart. The indicator also displays the floating (not fixed) profit of the opened positions at th
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indicatori
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. È stata utilizzata una traduzione automatica dalla descrizione del prodotto in inglese. Ci scusiamo per eventuali imprecisioni. Un sistema di visualizzazione per i modelli di azione dei prezzi dei candelieri preferiti. Una volta collegato, l'indicatore segnerà automaticamente i modelli successivi sul grafico: Pinocchio bar  - un bar piccolo corpo con un lungo "naso", molto noto motivo inv
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Adaptive Momentum Wave: Unlock the Market's True Rhythm Tired of lagging indicators that get you into trades too late and whipsaw you in choppy markets? The Adaptive Momentum Wave is a next-generation trend analysis tool meticulously engineered to solve this exact problem. It dynamically adjusts to market volatility, providing you with a clearer, more responsive, and less noisy view of the underlying trend. Stop guessing and start trading with an indicator that thinks like the market moves. The
DYJ BoS
Daying Cao
Indicatori
L'indicatore DYJ BoS identifica e contrassegna automaticamente gli elementi essenziali dei cambiamenti nella struttura del mercato, tra cui: Breakout of Structure (BoS): rilevato quando il prezzo effettua una mossa significativa, rompendo un precedente punto di struttura. Segna possibili linee di tendenza al rialzo e al ribasso (UP e DN, ovvero nuovi massimi e nuovi minimi continui) e una volta che il prezzo sfonda queste linee, segna frecce rosse (ORSO) e verdi (TORO) Il BoS si verifica sol
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicatori
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicatori
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicatori
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Stats Summary
Elidio Xavier Guimaraes
Indicatori
Migliora la tua analisi tecnica con Stats Summary . Stats Summary è un robusto strumento di analisi, sviluppato per MetaTrader 5 (MT5), che fornisce una panoramica statistica dettagliata del comportamento dei prezzi. A differenza degli indicatori tradizionali, utilizza la statistica descrittiva per mappare la distribuzione dei prezzi su un periodo di campionamento personalizzabile. Definendo la dimensione del campione, l'indicatore calcola e visualizza sul grafico i seguenti valori: Minimo e Mas
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicatori
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
Su MetaTrader, tracciare più   linee orizzontali   e monitorare i rispettivi livelli di prezzo può essere un’attività noiosa. Questo indicatore disegna automaticamente più linee orizzontali a intervalli uguali per impostare avvisi di prezzo, tracciare livelli di supporto e resistenza, e per altri usi manuali. Questo indicatore è perfetto per i trader Forex alle prime armi che cercano opportunità per ottenere profitti rapidi tramite acquisto e vendita. Le linee orizzontali aiutano a identificare
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicatori
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (68)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (18)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (22)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  o
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Costruito su nuovi algoritmi sott
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
3.67 (3)
Indicatori
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicatori
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Get the   FREE AUX   Indicator & EA Support,  Please contact the seller https://t.me/abcdwave [ D.I.C.E ] The Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in ha
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
South African Sniper Indicator
Joel Malebana
5 (1)
Indicatori
Introducing the South African Sniper indicator created by a small group of traders with a few years trading trading the financial market profitably . This is a plug and play indicator that provides you with  BUY and SELL (SNIPER ENTRY) signals with TARGET and trail stops. The indicator Works with all MT5 trading instruments. The indicator uses previous  chart data as receipt to speculate on future market moves.  "The South African Sniper indicator community are very happy with the indicator and
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Altri dall’autore
FTU Corvus
James Erasmus
Indicatori
FTU Corvo Indicatore per la piattaforma mt4, può essere utilizzato esclusivamente per il trading, meglio combinato con altri indicatori Sviluppato con vari indicatori come macd, adx per disegnare una freccia per un suggerimento di entrata o cambio di tendenza Questo indicatore è simile a FTU Idioteque: vedi i miei altri indicatori come FTU Predictor Guarda un breve video introduttivo su YouTube: https://youtu.be/n_nBa1AFG0I Caratteristiche: Vendi e acquista frecce Avviso visivo e sonoro Continu
FREE
Omega Support Resistance
James Erasmus
Indicatori
Soutien et résistance Omega Un indicateur unique pour les stratégies d'achat bas et de vente élevée Entrées de type inversion, à mesure que le prix monte jusqu'à la ligne complète, attendez-vous à ce que le prix tourne/balance/inverse Peut échanger des graphiques de 1 à 5 minutes avec 4 heures pour les configurations interjournalières ou m15 et plus avec quotidiennement, 1 heure avec hebdomadaire pour les configurations à long terme Prédicteur de prix futur de haute précision pour le haut ou le
FREE
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Indicatori
FTU Idioteca L'indicatore è per la piattaforma MT4, può essere utilizzato da solo ma meglio combinato con altri indicatori o strategie Combina vari indicatori come macd, adx per disegnare una freccia per suggerire l'ingresso o il cambio di tendenza Guarda un breve video introduttivo su YouTube: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Caratteristiche dell'indicatore: Vendi e acquista frecce Avviso visivo e sonoro Continuazione del trend/Segnale di cambiamento anticipato del trend Nuove caratteristiche: Lim
FREE
FTU Fibonacci SR
James Erasmus
Indicatori
FTU Fibonacci Questo indicatore traccia i livelli di Fibonacci per i sistemi di ingresso di tipo ritracciamento ** Guarda il video per suggerimenti sulla strategia Caratteristiche: Più livelli di Fibonacci regolabili Cambia colore e quantità di barre dall'intervallo 2 linee per 50 barre prima del ritracciamento alto-basso e 2 linee per 20 barre Le linee mostrano 38 e 61 livelli di Fibonacci Utilizzo: Lo scopo è studiare o misurare il ritracciamento dei prezzi Cambia colore e quantità di barre d
FREE
Qs Buy Sell Arrow
James Erasmus
Indicatori
FTU Qs Buy Sell Arrow MT5 The indicator is for MT5 platform, can be used stand alone but best combined with other indicators or strategies.  Many arrow changes at certain times, so best to filter the signals using minimum one concept or strategy Combines various indicators such as stochastic, rsi and moving average to draw an arrow for suggestion of entry or change in trend Indicator Features: Sell and Buy arrows with settings Visual and sound alert Colour change, more features coming soon Ne
FTU Trend Pilot
James Erasmus
Indicatori
Indicator for the mt5 platform, can be used solely for trading, best combined with other indicators    Developed, tested and used with an EA/Algo with no issues. Trend arrow or a entry signal, perhaps entry with retrace, many options.  Watch a short intro video on youtube:   coming soon Features: Sell and Buy arrows Visual and sound alert Trend continuation / Early trend change signal Usage: This Indicator can be used with most asset groups, forex, commodities, indices, crypto All time fra
FTU Vertical Lines
James Erasmus
Indicatori
Linee verticali FTU Questo indicatore traccia linee verticali in momenti a tua scelta, minuti o ore, per mostrare il tempo passato e futuro sul grafico. Caratteristiche: Tempi di esecuzione regolabili Modifica colore e numero di linee Utilizzo: Lo scopo è studiare o misurare il prezzo alla chiusura di barre specifiche, per pianificare notizie future o chiusure orarie, ecc. Modifica colore e numero di barre dall'intervallo. Utilizzabile su qualsiasi timeframe, prodotto/coppia, non richiede ridise
FREE
FTU Fibonacci Retrace
James Erasmus
Indicatori
Retrace de Fibonacci FTU Cet indicateur trace les niveaux de Fibonacci pour les systèmes d'entrée de type retracement. Une version améliorée et plus précise que MT4. Étudiez les mouvements de prix et utilisez une stratégie de type retracement pour entrer aux niveaux de Fibonacci ou à proximité. Fonctionnalités : Niveaux de Fibonacci réglables. Modification de la couleur et du nombre de barres. Utilisation : L'objectif est d'étudier ou de mesurer le retracement des prix. Modification de la couleu
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione