EA SOLO Gold - Chiến lược đột phá của Robot giao dịch vàng tự động H1 (XAUUSD) Tôi sẽ cung cấp bản dùng thử miễn phí trong 1 tháng. Sau 1 tháng giá sẽ là 599$

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giao dịch Vàng (XAUUSD) tự động đơn giản nhưng hiệu quả? EA SOLO Gold được thiết kế đặc biệt cho các nhà giao dịch muốn khai thác biến động giá Vàng trên khung thời gian H1 bằng chiến lược Breakout rõ ràng và hợp lý. Robot sẽ tự động đặt lệnh, quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng bằng Trailing Stop thông minh.

Chiến lược giao dịch:

EA SOLO Gold hoạt động theo nguyên tắc Breakout đơn giản:

Xác định mức cao và mức thấp của nến H1 trước đó. Tự động đặt lệnh Buy Stop đang chờ xử lý ở trên mức Cao và Sell Stop ở dưới mức Thấp một khoảng cách nhỏ (có thể tùy chỉnh). Khi giá phá vỡ một trong hai mức này, lệnh chờ tương ứng sẽ được kích hoạt, mở ra cơ hội theo dõi xu hướng mới hình thành. Mỗi lệnh được bảo vệ bằng lệnh Dừng lỗ cố định và có thể được quản lý bằng lệnh Dừng lỗ linh hoạt.

Tại sao lại là Vàng (XAUUSD) và Biểu đồ H1?

Vàng (XAUUSD): Là một trong những thị trường thanh khoản và biến động nhất, tạo ra nhiều cơ hội cho các chiến lược đột phá.

Là một trong những thị trường thanh khoản và biến động nhất, tạo ra nhiều cơ hội cho các chiến lược đột phá. H1: Cung cấp sự cân bằng tốt giữa việc lọc nhiễu của các khung thời gian thấp hơn và cung cấp đủ tín hiệu giao dịch so với các khung thời gian cao hơn. Chiến lược được tối ưu hóa cho biến động trong ngày của Vàng trên H1.

Tính năng nổi bật:

Giao dịch tự động 100%: Thiết lập và để robot thực hiện công việc.

Thiết lập và để robot thực hiện công việc. Chiến lược đột phá H1: Logic vào lệnh rõ ràng, dựa trên hành động giá.

Logic vào lệnh rõ ràng, dựa trên hành động giá. Được tối ưu hóa cho XAUUSD: Được thiết kế và thử nghiệm chủ yếu cho thị trường Vàng.

Được thiết kế và thử nghiệm chủ yếu cho thị trường Vàng. Quản lý lệnh chờ: Tự động đặt và quản lý lệnh Buy Stop/Sell Stop.

Tự động đặt và quản lý lệnh Buy Stop/Sell Stop. Mức dừng lỗ cố định: Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động lớn bất ngờ (tính theo Pip).

Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động lớn bất ngờ (tính theo Pip). Dừng theo dõi thông minh: Được kích hoạt khi đạt đủ lợi nhuận (Pips). Khóa lợi nhuận tối thiểu (Hòa vốn + Pips). Di chuyển lệnh dừng lỗ theo giá để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Quản lý vốn linh hoạt: Lô cố định: Tự thiết lập khối lượng giao dịch mong muốn. Lô tự động: Tùy chọn tự động tăng kích thước lô khi số dư tài khoản tăng lên (có thể bật/tắt).

Bảo vệ giảm vốn (% vốn chủ sở hữu): Tùy chọn tự động đóng tất cả các lệnh nếu tổng mức lỗ tạm thời vượt quá % vốn chủ sở hữu đã đặt.

Tùy chọn tự động đóng tất cả các lệnh nếu tổng mức lỗ tạm thời vượt quá % vốn chủ sở hữu đã đặt. Bộ lọc thời gian giao dịch: Cho phép bạn chọn giờ giao dịch trong ngày (ví dụ: chỉ giao dịch trong các phiên giao dịch Châu Âu, Châu Mỹ).

Cho phép bạn chọn giờ giao dịch trong ngày (ví dụ: chỉ giao dịch trong các phiên giao dịch Châu Âu, Châu Mỹ). Bảng thông tin trực quan: Hiển thị trạng thái hoạt động, lợi nhuận, số đơn hàng, cài đặt chính... ngay trên biểu đồ với màu sắc có thể tùy chỉnh.

Hiển thị trạng thái hoạt động, lợi nhuận, số đơn hàng, cài đặt chính... ngay trên biểu đồ với màu sắc có thể tùy chỉnh. Kiểm tra an toàn tích hợp: Tự động kiểm tra mức ký quỹ đủ, khoảng cách giá tối thiểu (Mức dừng/Đóng băng), khối lượng lệnh hợp lệ trước khi đặt lệnh.

Cài đặt quan trọng (Đầu vào):

EA cung cấp nhiều tùy chọn để bạn tùy chỉnh sao cho phù hợp với phong cách và khả năng chịu rủi ro của mình:

Auto_Lot: Bật/Tắt chế độ tính toán Lot tự động dựa trên số dư.

Inpuser_lot: Khối lượng cố định nếu Auto_Lot = false.

Inpuser_SL: Mức dừng lỗ cố định (tính bằng Pips).

InpAddPrice_pip: Khoảng cách (Pips) từ mức Cao/Thấp đến lệnh chờ đặt.

TrallingStop: Bật/Tắt chức năng Trailing Stop.

InpTrailingTriggerPips: Số Pip lợi nhuận để kích hoạt Trailing Stop.

InpTrailingLockPips: Số Pips tối thiểu để khóa lợi nhuận (từ giá vào lệnh).

Giatralling: Khoảng cách (Pips) Trailing Stop theo sát giá.

isVolume_Percent: Bật/Tắt chức năng bảo vệ giảm mức tiêu thụ theo %.

InpRisk: Ngưỡng % tổn thất tối đa cho phép trước khi đóng lệnh.

isTradingTime: Bật/Tắt bộ lọc thời gian giao dịch.

InpStartHour / InpEndHour: Thời gian bắt đầu và kết thúc giao dịch.

... và các thiết lập khác.

Sự giới thiệu:

Cặp tiền tệ: XAUUSD (Vàng).

XAUUSD (Vàng). Khung thời gian: H1.

H1. Vốn tối thiểu: 200 - 500 đô la (hoặc tương đương) để bắt đầu với rủi ro thấp. Tùy thuộc vào cài đặt Lô của bạn.

200 - 500 đô la (hoặc tương đương) để bắt đầu với rủi ro thấp. Tùy thuộc vào cài đặt Lô của bạn. Loại tài khoản: ECN hoặc STP với mức chênh lệch thấp và ổn định đối với Vàng là có lợi.

ECN hoặc STP với mức chênh lệch thấp và ổn định đối với Vàng là có lợi. Nhà môi giới: Chọn một nhà môi giới có uy tín, khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy.

Chọn một nhà môi giới có uy tín, khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy. VPS: Nên sử dụng VPS (Máy chủ riêng ảo) để đảm bảo EA chạy liên tục 24/7 mà không bị gián đoạn bởi máy tính cá nhân hoặc kết nối mạng.

sử dụng VPS (Máy chủ riêng ảo) để đảm bảo EA chạy liên tục 24/7 mà không bị gián đoạn bởi máy tính cá nhân hoặc kết nối mạng. Kiểm tra: Luôn kiểm tra EA trên tài khoản Demo trong ít nhất 1-2 tuần để hiểu hiệu suất của nó và tinh chỉnh cài đặt trước khi chuyển sang tài khoản thực.



