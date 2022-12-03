Maedina Gold Scalper

4.4

Maedina Gold Scalper è un Expert Advisor specializzato per XAUUSD / Oro.

Questo EA è un Robot Scalping Martingale. Eccelle nelle condizioni di mercato di range. 

Regola le impostazioni in base alle tue esigenze. Ricorda di effettuare test retrospettivi e in avanti prima di fare trading con un conto reale.

Ricorda di adattare la dimensione del lotto in base al tuo capitale.

Requisiti di spread

  • Non più di 20 per i broker a 2 cifre e 200 per i broker a 3 cifre.
  • Più basso è lo spread, meglio è.

Livello di Stop Out del broker

  • <=30% Livello di Stop Out per uno spread di 20.
  • <=50% Livello di Stop Out per uno spread di 10.
  • Questo significa che se il tuo spread per l'oro è di 20 e il livello di Stop Out del tuo broker è del 50%, non è adatto. Assicurati che se lo spread è di 20, il livello di Stop Out del tuo broker sia del 30% o inferiore. Se lo spread è di 10, allora va bene se il livello di Stop Out del broker è inferiore o uguale al 50%. Non più del 50%.
  • Più basso è il livello di Stop Out, meglio è.

Capitale e dimensione del lotto
Il capitale minimo è 3.000 USD o 3.000 USC (30 USD).
Il capitale consigliato è di 7.000 USD o 7.000 USC (70 USD).
0,01 per ogni 7.000 di saldo.

Aggiornamento quotidiano: t.me/mgsdgs


Recensioni 37
Bolsa Invest
167
Bolsa Invest 2025.08.26 15:06 
 

Good morning, friend! How are you? I just purchased the Maedinas Gold version for Metatrader5, but I already use the free version on Metatrader4. I'd like to know if you can make a paid version for Metatrader5 that's the same as Metatrader4. If you have this version, I'd like to buy it too. Thank you in advance!

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.05 02:22 
 

I made some changes for maedina gold scalper in the currency pair settings to make more profit with my own xauusd m15 inputs . Fantastic results, can not thank enough to the author of this EA !

saeednoori
14
saeednoori 2024.11.19 09:58 
 

Hello. thank you. This expert is great. Does this expert have a time limit? Because for me, after two days of use, it no longer opens a position.

Maedinas Gold Scalper MT5
Maedinas Gold Scalper MT5
Mohd Baba Mok
3.71 (7)
Experts
Presentiamo Maedinas Gold Scalper - un Expert Advisor progettato specificamente per il trading XAUUSD / Oro. Questo strumento offre una gamma di funzionalità e impostazioni personalizzabili per migliorare la tua esperienza di trading. Gestione del denaro e controllo del rischio: Attiva la gestione del denaro per regolare automaticamente le dimensioni dei lotti in base al saldo del tuo account. Controlla le dimensioni delle posizioni con diverse opzioni, inclusi parametri manuali per la dimension
