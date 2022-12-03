Maedina Gold Scalper
- Experts
- Mohd Baba Mok
- Versione: 8.84
- Aggiornato: 3 dicembre 2022
Maedina Gold Scalper è un Expert Advisor specializzato per XAUUSD / Oro.
Questo EA è un Robot Scalping Martingale. Eccelle nelle condizioni di mercato di range.
Regola le impostazioni in base alle tue esigenze. Ricorda di effettuare test retrospettivi e in avanti prima di fare trading con un conto reale.
Ricorda di adattare la dimensione del lotto in base al tuo capitale.
Requisiti di spread
- Non più di 20 per i broker a 2 cifre e 200 per i broker a 3 cifre.
- Più basso è lo spread, meglio è.
Livello di Stop Out del broker
- <=30% Livello di Stop Out per uno spread di 20.
- <=50% Livello di Stop Out per uno spread di 10.
- Questo significa che se il tuo spread per l'oro è di 20 e il livello di Stop Out del tuo broker è del 50%, non è adatto. Assicurati che se lo spread è di 20, il livello di Stop Out del tuo broker sia del 30% o inferiore. Se lo spread è di 10, allora va bene se il livello di Stop Out del broker è inferiore o uguale al 50%. Non più del 50%.
- Più basso è il livello di Stop Out, meglio è.
Capitale e dimensione del lotto
Il capitale minimo è 3.000 USD o 3.000 USC (30 USD).
Il capitale consigliato è di 7.000 USD o 7.000 USC (70 USD).
0,01 per ogni 7.000 di saldo.
