Maedina Gold Scalper est un Expert Advisor spécialisé pour XAUUSD / Or.

Cet EA est un Robot de Scalping Martingale. Il excelle dans des conditions de marché en range.

Adaptez les paramètres selon vos besoins. N'oubliez pas de réaliser des tests en arrière et en avant avant de trader avec un compte réel.

N'oubliez pas d'ajuster la taille de lot en fonction de votre capital.

Exigences de spread

Pas plus de 20 pour les courtiers à 2 chiffres et 200 pour les courtiers à 3 chiffres.

Plus le spread est bas, mieux c'est.

Niveau de Stop Out du courtier <=30% Niveau de Stop Out pour un spread de 20.

<=50% Niveau de Stop Out pour un spread de 10.

Cela signifie que si votre spread pour l'or est de 20 et que le niveau de Stop Out de votre courtier est de 50%, ce n'est pas adapté. Vous devez vous assurer que si le spread est de 20, le niveau de Stop Out de votre courtier est de 30% ou moins. Si votre spread est de 10, alors c'est bon si le niveau de Stop Out du courtier est inférieur ou égal à 50%. Pas plus de 50%.

Plus le niveau de Stop Out est bas, mieux c'est.

Capital et taille de lot

Le capital minimum est 3 000 USD ou 3 000 USC (30 USD).

Le capital recommandé est de 7 000 USD ou 7 000 USC (70 USD).

0,01 par tranche de 7 000 de solde.