Maedina Gold Scalper

4.4

Maedina Gold Scalper est un Expert Advisor spécialisé pour XAUUSD / Or.

Cet EA est un Robot de Scalping Martingale. Il excelle dans des conditions de marché en range. 

Adaptez les paramètres selon vos besoins. N'oubliez pas de réaliser des tests en arrière et en avant avant de trader avec un compte réel.

N'oubliez pas d'ajuster la taille de lot en fonction de votre capital.

Exigences de spread

  • Pas plus de 20 pour les courtiers à 2 chiffres et 200 pour les courtiers à 3 chiffres.
  • Plus le spread est bas, mieux c'est.

Niveau de Stop Out du courtier

  • <=30% Niveau de Stop Out pour un spread de 20.
  • <=50% Niveau de Stop Out pour un spread de 10.
  • Cela signifie que si votre spread pour l'or est de 20 et que le niveau de Stop Out de votre courtier est de 50%, ce n'est pas adapté. Vous devez vous assurer que si le spread est de 20, le niveau de Stop Out de votre courtier est de 30% ou moins. Si votre spread est de 10, alors c'est bon si le niveau de Stop Out du courtier est inférieur ou égal à 50%. Pas plus de 50%.
  • Plus le niveau de Stop Out est bas, mieux c'est.

Capital et taille de lot
Le capital minimum est 3 000 USD ou 3 000 USC (30 USD).
Le capital recommandé est de 7 000 USD ou 7 000 USC (70 USD).
0,01 par tranche de 7 000 de solde.

Mise à jour quotidienne : t.me/mgsdgs


Avis 37
Bolsa Invest
167
Bolsa Invest 2025.08.26 15:06 
 

Good morning, friend! How are you? I just purchased the Maedinas Gold version for Metatrader5, but I already use the free version on Metatrader4. I'd like to know if you can make a paid version for Metatrader5 that's the same as Metatrader4. If you have this version, I'd like to buy it too. Thank you in advance!

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.05 02:22 
 

I made some changes for maedina gold scalper in the currency pair settings to make more profit with my own xauusd m15 inputs . Fantastic results, can not thank enough to the author of this EA !

saeednoori
14
saeednoori 2024.11.19 09:58 
 

Hello. thank you. This expert is great. Does this expert have a time limit? Because for me, after two days of use, it no longer opens a position.

Produits recommandés
SparkLight EA
Radek Reznicek
3.75 (4)
Experts
SparkLight EA  is a fully automated expert advisor that uses advanced algorithms for the price analysis of the latest trends.  Every order has StopLoss and every order is placed based on the primary or the secondary trend analysis algorithm. This EA does  NOT use  Martingale or Arbitrage strategy.  It can trade more orders at the same time but every order has the same Lot size if using FixedLotSize. SparkLight EA is  NOT  a minute scalper or tick scalper that produces high number of trades per
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
LoneWolf Mt4
Dmitriy Prigodich
4.67 (3)
Experts
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера;
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experts
The Trade Lines EA is an auxiliary Expert Advisor for automated trading based on levels. The EA opens deals at the specified lines when the price crosses them on the chart - the lines are active, they can and must be moved for the EA to operate with the greatest efficiency. The EA also includes the averaging, trailing stop and take profit setting functions. For the EA to work, it is necessary to select the required number of lines and the type of lines for the EA to trade. It is possible to enab
FREE
Stochastic and Parabolic SAR
Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "Stochastic and Parabolic SAR" торгует по индикатору Stochastic Oscillator, используя фильтр в качестве индикатора Parabolic SAR, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки. Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Experts
CandleCrusherX Scalping EA  analyses the market situation on volume and strong price movement within internal Timeframe. It works on all major forex pairs and Timeframes (M5 or M15 recommend). The EA has integrated dynamic Take Profit, this means, if you reach your defined TP it gives you the chance to follow on the Trend by dynamic TP & SL and extend your profits. Also a News Filter function is integrated, to prevent miss trades on News events. Dynamic Lot calculation integrated On Request we a
FREE
MACD Not So Simple
Leonid Basis
2 (1)
Experts
This is an example of how the MetaTrader terminals's Strategy Tester can help to find good input parameters for an old and widely known MACD Sample Expert Advisor, which is available in the Navigator window (tab: Expert Advisors). Input parameters Indicator MACD: fast - fast Period; slow - Slow Period; sign - Signal Period; appPrice - PRICE_CLOSE=0; PRICE_OPEN=1; PRICE_HIGH=2; PRICE_LOW=3; PRICE_MEDIAN=4; PRICE_TYPICAL=5; PRICE_WEIGHTED=6; MACDOpenLevel ; MACDCloseLevel ; Indicator Moving Avera
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.8 (10)
Experts
Il s'agit d'une méthode simple mais potentiellement efficace si elle est utilisée correctement, basée sur les transactions ouvertes si des écarts se produisent entre les bougies. Les valeurs d'entrée pour les tailles d'écart sont mesurées en points. Le dernier écart entre deux bougies ainsi que l'heure de l'écart sont affichés sur le commentaire du graphique. Tous les courtiers ne conviennent pas à ce robot de trading. Les tests et l'optimisation sont basés sur l'historique des prix MQL 5. Il
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Four MA Trade
Dmitriy Epshteyn
3.33 (3)
Experts
Советник "Four_MA_trade" входит в рынок по средним скользящим следующим образом: 1. две скользящие средние с большими периодами  определяют общий тренд 2. две скользящие средние с малыми периодами определяют локальный тренд. Если направление общего и локального тренда совпадает, то на пересечении "локальных" средних скользящих открывается ордер. Возможно инвертирование сигнала, если период быстрой скользящей в настройках выставить больше по значению, чем период медленной. Для каждой валютной пар
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Lucifer HFT Gold
Hossein Davarynejad
4 (10)
Experts
//// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
FREE
Lac Hong EA
Van Thang Pham
Experts
In today’s fast-moving financial markets, traders are constantly searching for methods that not only capture trends effectively but also minimize risks during market fluctuations. One of the most reliable approaches is the combination of trend-following strategies with a carefully designed averaging technique . This dual approach provides traders with the flexibility to maximize profit opportunities while maintaining control over drawdowns. Our Expert Advisor (EA) has been built on this foundati
Secret Range EA
Hong Ling Mu
Experts
Summary of EA logic Secret Range EA, as the name suggests, enters trades based on market ranges. Specifically, the EA will enter a trade when the highest or lowest price over a specified period, based on a long-term timeframe set in the EA settings, is broken. However, a price break does not necessarily mean the price will revert. Therefore, the EA uses GRID orders in conjunction. While the market tends to revert to its original price after a certain period, predicting the exact timing is chal
FREE
DawnDuskDynamics MT4
Pradana Novan Rianto
5 (2)
Experts
DawnDuskDynamics EA DawnDuskDynamics is a sophisticated trading algorithm that leverages the well-known Morning Star and Evening Star candlestick patterns to identify potential market reversals. This Expert Advisor is designed for traders looking to automate their trading strategies on major currency pairs, ensuring a systematic approach to forex trading. Key Features: Trading Strategy : Utilizes the Morning Star and Evening Star patterns to determine entry points, enhancing the probability of
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
CrossMA With SLTP
Erwin Rustandi
4 (3)
Experts
Expert Advisor of Cross two moving averages accompanied by stop loss, take profit and multi timeframes on each moving averages. You can change all the parameters contained in the moving averages Please use as appropriate, hopefully can be useful and assist you in the transaction Don't forget to give a review if this product helps you MA Method 0 = simple 1 = exponential 2 = smoothed 3 = LW
FREE
ZGold
Mr Jack Joseph Wilson
3.57 (7)
Experts
zGold  is an Expert Advisor built, designed and configured to be used with Gold/XAUUSD . The system uses custom Trend algorithms to find key entry points into the market and executes them once the right criteria is met and it uses a mixture of Indicators and Price Action. The Expert Advisor also has a custom filtering algorithm to disregard false signals and work around possible market reversals. To combat spread related issues the closing strategy is based around account profits, totals and cur
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Experts
Night Express   — is a professional trading advisor for automated trading on the Forex market, specializing in short-term transactions at night. The robot is designed to work on your trading account around the clock, making a profit from small price fluctuations. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Key Features Night mode : active trading from 20
FREE
Close Limit Orders MT4
Hector Pacheco
Experts
This is a pending order closer, created to fulfill a made for MAC project. The EA originally could not be installed directly on the platform, and this is an attempt to install using this method. You can use it, but it might eventually be removed. You can also contact the original client and request their access. Unauthorized use is prohibited, and you are welcome to contact the developer or employer/client. Use it at your own risk.
FREE
Providec
Dmitriy Prigodich
5 (3)
Experts
Советник Providec, это хорошее добавление к портфелю или при грамотном ММ отличный основной робот. Предназначен для разгона депозита. Благодаря высокой вероятности профитной сделки можно разгонять маленькие дэпо. Минимум параметров для простоты использования. StopLoss, как опция, указывается пользователем в параметрах. Советник предназначен для торговли на любой валютной паре, на таймфрейме Min_5 . Не мартингейл, не арбитраж . Советник торгующий от уровней: Providec. Редко, но метко Параметры M
FREE
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Experts
Super Buy Sell  is a combination of Hedging and Martingale strategy. Buy and Sell at the same time and open order every 20 pips (default setting) with customized Target Profit. It was backtested and optimized using real ticks with high quality. The Expert Advisor has successfully passed the stress test with slippage approximate to the real market conditions. This EA can run on several instruments simultaneously. This EA is recommended for cent accounts. Real account monitoring https://www.mql5.
FREE
Trend Catch
Dmitriy Epshteyn
4 (2)
Experts
Советник "Trend_Catch" входит в рынок по средним скользящим и фракталам. Средние скользящие определяют направление тренда, фрактал - момент входа входа в рынок. В советнике прописан безубыток, трейлинг стоп, мантингейл по желанию Пользователя Настройки советника: Close_by_Reverse_MA_Signal = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится выше медленной, закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится ниже медленной, если параметр Invert_sig включен (инвертирован сигнал), сигнал н
FREE
News Advisor MT4
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the free version for MT4. The amount of news to handle is limited to 5 news in USDPY (0.01 Lot). Please find below the other versions of this expert (The Pro versions have not limitations) : News Advisor MT4 Pro. News Advisor MT5 Pro. News Advisor MT5 Free. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportun
FREE
AR Canada Standard
Aleksandr Lila
2 (1)
Experts
AR Canada Standard is a fully automated Expert Advisor optimized for trading USDCAD H1. The Expert Advisor DOES NOT use hedging, martingale, grid strategies, arbitrage, etc. It uses a trading algorithm based on the intersection of two moving averages for analyzing the market conditions. The Take Profit and Stop Loss values are fixed and have a ratio of 1 to 3,6. The EA closes positions when Take Profit or Stop Loss are reached. Risk management is a key concept in Forex trading. This EA allows se
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
Eurusd Bollinger Bands Breaker MT4
Tomas Vanek
Experts
The EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on EURUSD using the M15 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Key details are: Main Chart: Current symbol and timeframe
FREE
LT Gzeta EA MT4
Eko Baskoro
4.5 (2)
Experts
Good performance at any pair/ symbol, any broker and any spread. You can prove it in backtesting. The last optimized of LT Gzeta EA MT4 version 1.9 has been done on 9 Juli 2025. The optimization in many functions and strategies has been done. LT Gzeta EA MT4 is an expert advisor that works based on simple support resistance, chart pattern, time cycle and ATR calculations. This EA is a free version of Zeta EA MT4 because the main strategy is same. In the LT Gzeta EA MT4 Expert Advisor, the setup
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan et Quantum King  gratuitement !*** Demandez
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (40)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1061)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.8 (5)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.93 (30)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Experts
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Ryukai Scalper
Louai Habiche
Experts
Ryukai Scalper Ryukai Scalper est un Expert Advisor automatisé conçu pour le trading de XAUUSD (Or) sur l’unité de temps M15. Il utilise un algorithme de scalping perfectionné combinant l’action du prix et des filtres de volatilité afin d’identifier les opportunités de trading à court terme sur le marché de l’or. Caractéristiques principales Optimisé pour l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M15. Logique de scalping basée sur le mouvement des prix et la volatilité. Gestion automatique du risque av
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (559)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Steadily forward
Yvan Musatov
Experts
In order to understand the work of a bot Steadily forward , first of all, you need to understand what parameters it has. Therefore, I believe that a detailed description of the parameters will be the best description of the bot. Since it will give the user an understanding of what he is dealing with and will allow him to decide, this bot is suitable for his trading style and will allow his broker to work with the help of this bot. Be sure to set Fake Robot On = false Basic parameters, a number
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.59 (27)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.59 (32)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Plus de l'auteur
Maedinas Gold Scalper MT5
Mohd Baba Mok
3.71 (7)
Experts
Présentation de Maedinas Gold Scalper - un Expert Advisor spécialement conçu pour le trading XAUUSD / Or. Cet outil offre une gamme de fonctionnalités et de paramètres personnalisables pour améliorer votre expérience de trading. Gestion de l'argent et contrôle du risque : Activez la gestion de l'argent pour ajuster automatiquement les tailles de lot en fonction de votre solde de compte. Contrôlez la taille de la position avec diverses options, y compris un paramètre de taille de lot manuel. Util
Filtrer:
Bolsa Invest
167
Bolsa Invest 2025.08.26 15:06 
 

Good morning, friend! How are you? I just purchased the Maedinas Gold version for Metatrader5, but I already use the free version on Metatrader4. I'd like to know if you can make a paid version for Metatrader5 that's the same as Metatrader4. If you have this version, I'd like to buy it too. Thank you in advance!

Alan Ejike
45
Alan Ejike 2025.05.25 05:11 
 

This Ea IS HORRIBLE. The lot size is doesn't change from 0.01 the so called "take profit" for tp2 doesn't work. The Ea is missing so many things that even a regular ea should have, for example there is no setting to change when I want the Ea to trade. Why would you make an Ea that doesn't allow you to change that. Makes no sense. EA says version 8.84; ZERO changes were made??? How did you get to 8 updates, and it seems like you just recently created the Ea. Honestly just take this Ea down.

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.05 02:22 
 

I made some changes for maedina gold scalper in the currency pair settings to make more profit with my own xauusd m15 inputs . Fantastic results, can not thank enough to the author of this EA !

Anna Chicherina
132
Anna Chicherina 2025.04.29 14:33 
 

Надеюсь на поддержку, советник реально крут - но заметила - что не корректно работает функция МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛОТ. Если можно исправить - буду очень благодарна

[Supprimé] 2025.04.11 03:14 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2025.03.30 02:51 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Galvid
40
Galvid 2025.03.06 18:53 
 

Es un robot de scalping martingale, hay riesgos altos asociados. ssi tienes una cuenta grande te sirve un poco pero no del todo si tiees menos de 100usd se quemara tu cuenta

[Supprimé] 2025.02.27 09:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

jamalisan
14
jamalisan 2025.02.22 18:54 
 

I have tested this free EA. It was chasing wrong order continuously until profit taken. Not good at long uptrend and long downtrend. You need more than USD 15000 to avoid auto cut loss. I have tested the paid version also. It looks better. It has combine long and short order in chasing the wrong order. For USD 20000 capital you can use this EA nicely.

saeednoori
14
saeednoori 2024.11.19 09:58 
 

Hello. thank you. This expert is great. Does this expert have a time limit? Because for me, after two days of use, it no longer opens a position.

10619502
64
10619502 2024.10.22 03:10 
 

Excellent EA for Gold, thank you.

Fareez Naik
19
Fareez Naik 2024.08.14 15:24 
 

Nice bot problem is drawdown is more than profit but realible

mabaghban
65
mabaghban 2024.07.25 19:57 
 

Hi, thank you for this lovely AExpert.It almost takes too much risk, but in this one month that I have been using it, the profit is always more than the loss. I will come back later and update my opinion

Ajiao
64
Ajiao 2024.07.12 05:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Maxmillian Adam
121
Maxmillian Adam 2024.06.17 16:50 
 

I installed this EA 4 days ago & tried it on my demo acc; so far so good..! My demo acc grew from $500 to $644 as of today

KathErine Jong
62
KathErine Jong 2024.06.14 16:10 
 

Halow, wah bagus lah ko punya EA ini. Cantik sekali!!

janwan
223
janwan 2024.06.13 19:53 
 

It's a perfect EA

EVERICONBD
37
EVERICONBD 2024.06.05 05:46 
 

Hi it nice , if it have the Trilling Stop , i seem it would better, AND PLS GIVE INFO ABOUT PAID VIRSSION DETAIL

RahimH
29
RahimH 2024.06.04 19:44 
 

This EA worked perfectly in the beginning with few successful trades, but than after a day I lost my capital from a single trade. I have tried this on another demo account and the same thing happened....! Is there anyway to prevent this?

AYS90
15
AYS90 2024.05.05 08:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

12
Répondre à l'avis