Maedina Gold Scalper

4.4

Maedina Gold Scalper XAUUSD / Altın için uzmanlaşmış bir Expert Advisor'dur.

Bu EA, bir Scalping Martingale Robotudur. EA, aralık piyasa koşullarında üstün performans gösterir. 

Ayarları ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Gerçek hesapla işlem yapmadan önce geriye dönük ve ileriye dönük testler yapmayı unutmayın.

Sermayenize göre lot büyüklüğünü ayarlamayı unutmayın.

Spread Gereksinimleri

  • 2 haneli brokerler için maksimum 20, 3 haneli brokerler için maksimum 200.
  • Daha düşük spread daha iyidir.

Broker Stop Out Seviyesi

  • 20 spread için <=30% Stop Out Seviyesi.
  • 10 spread için <=50% Stop Out Seviyesi.
  • Bu, altın spreadiniz 20 ise ve brokerinizin Stop Out seviyesi %50 ise uygun değildir. Spreadiniz 20 ise, brokerinizin Stop Out seviyesinin %30 veya daha az olmasını sağlamalısınız. Spreadiniz 10 ise, brokerinizin Stop Out seviyesinin %50 veya daha az olması durumunda uygundur. %50'den fazla olmamalıdır.
  • Daha düşük Stop Out seviyesi daha iyidir.

Sermaye ve Lot Büyüklüğü
Minimum sermaye 3.000 USD veya 3.000 USC (30 USD) olmalıdır.
Önerilen sermaye 7.000 USD veya 7.000 USC (70 USD) olmalıdır.
7.000 bakiye başına 0,01 lot.

Günlük güncelleme: t.me/mgsdgs


İncelemeler 37
Bolsa Invest
167
Bolsa Invest 2025.08.26 15:06 
 

Good morning, friend! How are you? I just purchased the Maedinas Gold version for Metatrader5, but I already use the free version on Metatrader4. I'd like to know if you can make a paid version for Metatrader5 that's the same as Metatrader4. If you have this version, I'd like to buy it too. Thank you in advance!

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.05 02:22 
 

I made some changes for maedina gold scalper in the currency pair settings to make more profit with my own xauusd m15 inputs . Fantastic results, can not thank enough to the author of this EA !

saeednoori
14
saeednoori 2024.11.19 09:58 
 

Hello. thank you. This expert is great. Does this expert have a time limit? Because for me, after two days of use, it no longer opens a position.

12
İncelemeye yanıt