Maedina Gold Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Mohd Baba Mok
- Sürüm: 8.84
- Güncellendi: 3 Aralık 2022
Maedina Gold Scalper XAUUSD / Altın için uzmanlaşmış bir Expert Advisor'dur.
Bu EA, bir Scalping Martingale Robotudur. EA, aralık piyasa koşullarında üstün performans gösterir.
Ayarları ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Gerçek hesapla işlem yapmadan önce geriye dönük ve ileriye dönük testler yapmayı unutmayın.
Sermayenize göre lot büyüklüğünü ayarlamayı unutmayın.
Spread Gereksinimleri
- 2 haneli brokerler için maksimum 20, 3 haneli brokerler için maksimum 200.
- Daha düşük spread daha iyidir.
Broker Stop Out Seviyesi
- 20 spread için <=30% Stop Out Seviyesi.
- 10 spread için <=50% Stop Out Seviyesi.
- Bu, altın spreadiniz 20 ise ve brokerinizin Stop Out seviyesi %50 ise uygun değildir. Spreadiniz 20 ise, brokerinizin Stop Out seviyesinin %30 veya daha az olmasını sağlamalısınız. Spreadiniz 10 ise, brokerinizin Stop Out seviyesinin %50 veya daha az olması durumunda uygundur. %50'den fazla olmamalıdır.
- Daha düşük Stop Out seviyesi daha iyidir.
Sermaye ve Lot Büyüklüğü
Minimum sermaye 3.000 USD veya 3.000 USC (30 USD) olmalıdır.
Önerilen sermaye 7.000 USD veya 7.000 USC (70 USD) olmalıdır.
7.000 bakiye başına 0,01 lot.
