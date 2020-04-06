SP500 Sniper

SP500 Sniper – Descrizione dell’Expert Advisor (EA)

SP500 Sniper è un Expert Advisor altamente specializzato, sviluppato esclusivamente per il trading dell’indice S&P 500, con particolare attenzione a ingressi di altissima precisione, gestione rigorosa del rischio e prestazioni stabili in condizioni di mercato reali.

La strategia è stata progettata e sviluppata utilizzando la piattaforma professionale StrategyQuant, garantendo un approccio sistematico e basato sui dati, evitando decisioni discrezionali o un’eccessiva ottimizzazione storica.

Panoramica della strategia

SP500 Sniper si basa sulla conferma della struttura di trend e del momentum, mirando a operazioni ad alta probabilità solo dopo che il mercato ha mostrato una direzione chiara.
L’EA ignora il rumore di breve periodo e i segnali isolati, attendendo un comportamento dei prezzi confermato prima di entrare in posizione.

Logica di trading principale

Un segnale di trading viene generato esclusivamente quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte contemporaneamente:

  • Struttura del Keltner Channel
    Sia la banda superiore che quella inferiore del Keltner Channel devono scendere per più barre consecutive,
    confermando una struttura di mercato ribassista sostenuta e non una semplice correzione temporanea.

  • Conferma del momentum (ROC)
    L’indicatore Rate of Change (ROC) deve anch’esso scendere per più barre,
    confermando l’indebolimento del momentum in linea con il trend.

  • Validazione ritardata del segnale
    La valutazione del segnale si basa su barre precedenti, e non sull’ultima barra,
    riducendo l’impatto del rumore di mercato e aumentando l’affidabilità degli ingressi.

Questo approccio a più filtri riduce in modo significativo i segnali falsi.

Gestione delle operazioni e controllo del rischio

SP500 Sniper applica una gestione del rischio rigorosa e asimmetrica:

  • Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss
    Il rischio è sempre definito e controllato in anticipo.

  • Nessun Take Profit fisso
    Le operazioni in profitto vengono lasciate correre, adattandosi alle condizioni di mercato.

  • Taglio rapido delle perdite e massimizzazione dei profitti
    Le operazioni in perdita vengono chiuse rapidamente, mentre quelle in profitto vengono gestite per catturare movimenti più ampi.

Questo approccio crea un profilo rischio/rendimento favorevole nel lungo periodo.

Test e performance

  • L’EA è stato ampiamente backtestato su MetaTrader, mostrando risultati stabili e coerenti.

  • È stato inoltre sottoposto a forward test su un conto demo Darwinex da febbraio 2025 fino alla fine dell’anno, in condizioni di mercato reali (spread, esecuzione e volatilità).

  • È importante sottolineare che i risultati del forward test hanno superato quelli del backtest, dimostrando la solidità e l’adattabilità della strategia in condizioni operative reali.

Caratteristiche principali

  • Strumento: S&P 500

  • Piattaforma di sviluppo: StrategyQuant

  • Stile di trading: completamente automatico e basato su regole

  • Gestione del rischio: Stop Loss su ogni operazione, nessun Take Profit fisso

  • Focus principale: precisione degli ingressi, allineamento del momentum, controllo del drawdown

  • Destinato a: trader e investitori che cercano un’esecuzione algoritmica di livello professionale


