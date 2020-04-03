SP500 Sniper

SP500 Sniper ― エキスパートアドバイザー（EA）概要

SP500 Sniper は、S&P 500 指数専用に開発された高度に専門化されたエキスパートアドバイザーで、超高精度なエントリー, 厳格なリスク管理、そして実際の市場環境における安定したパフォーマンスを重視しています。

本戦略は、プロフェッショナル向けのアルゴリズム開発プラットフォーム StrategyQuant を用いて設計・開発されており、裁量的な判断や過度なカーブフィッティングを排除した、データ主導かつ体系的なアプローチを採用しています。

戦略概要

SP500 Sniper は、トレンド構造とモメンタムの確認に基づいて取引を行い、市場がすでに明確な方向性を示した後にのみ、高確率の取引機会を狙います。
短期的なノイズや単一のシグナルには反応せず、確認された価格挙動を待ってからエントリーします。

コアとなる取引ロジック

以下のすべての条件が同時に満たされた場合にのみ、取引シグナルが生成されます。

  • ケルトナーチャネル（Keltner Channel）の構造
    ケルトナーチャネルの上限・下限の両バンドが複数のバーにわたって下降していること。
    これにより、一時的な調整ではなく、持続的な下降トレンド構造を確認します。

  • モメンタムの確認（ROC）
    Rate of Change（ROC） 指標も複数バーにわたって低下している必要があり、
    トレンド方向と一致したモメンタムの弱まりを確認します。

  • 遅延確認ロジック
    シグナルは最新のバーではなく、数本前のバーを基準に評価され、
    市場ノイズの影響を抑え、シグナルの信頼性を高めます。

この多層フィルタリングにより、誤ったシグナルを大幅に削減します。

トレード管理とリスクコントロール

SP500 Sniper は、厳格かつ非対称なリスク管理を採用しています。

  • すべての取引に Stop Loss を設定
    リスクは常に事前に定義され、厳密に管理されます。

  • 固定の Take Profit は使用しない
    利益の出ている取引は、市場状況に応じてできる限り伸ばします。

  • 損失は素早く限定し、利益は最大化
    損失トレードは早期にクローズし、利益トレードは大きな値動きを狙います。

このアプローチにより、長期的に有利なリスクリワード構造が形成されます。

テストとパフォーマンス

  • 本 EA は MetaTrader 上で広範なバックテストが行われ、安定した一貫性のある結果を示しています。

  • さらに、2025年2月から年末までDarwinex のデモ口座にてフォワードテストを実施し、スプレッド、約定、ボラティリティなど、実市場に近い条件で検証されました。

  • 特筆すべき点として、フォワードテストの結果はバックテストを上回っており、実運用環境における高い堅牢性と適応力を示しています。

主な特徴

  • 取引対象：S&P 500

  • 開発プラットフォーム：StrategyQuant

  • 取引スタイル：完全自動・ルールベース

  • リスク管理：全取引に Stop Loss、固定 Take Profit なし

  • 強み：高精度なエントリー、モメンタムとの整合性、ドローダウン管理

  • 対象：プロフェッショナル水準のアルゴリズム取引を求めるトレーダー・投資家


