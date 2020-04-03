SP500 Sniper
- エキスパート
- Eduard Culka
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
SP500 Sniper ― エキスパートアドバイザー（EA）概要
SP500 Sniper は、S&P 500 指数専用に開発された高度に専門化されたエキスパートアドバイザーで、超高精度なエントリー, 厳格なリスク管理、そして実際の市場環境における安定したパフォーマンスを重視しています。
本戦略は、プロフェッショナル向けのアルゴリズム開発プラットフォーム StrategyQuant を用いて設計・開発されており、裁量的な判断や過度なカーブフィッティングを排除した、データ主導かつ体系的なアプローチを採用しています。
戦略概要
SP500 Sniper は、トレンド構造とモメンタムの確認に基づいて取引を行い、市場がすでに明確な方向性を示した後にのみ、高確率の取引機会を狙います。
短期的なノイズや単一のシグナルには反応せず、確認された価格挙動を待ってからエントリーします。
コアとなる取引ロジック
以下のすべての条件が同時に満たされた場合にのみ、取引シグナルが生成されます。
-
ケルトナーチャネル（Keltner Channel）の構造
ケルトナーチャネルの上限・下限の両バンドが複数のバーにわたって下降していること。
これにより、一時的な調整ではなく、持続的な下降トレンド構造を確認します。
-
モメンタムの確認（ROC）
Rate of Change（ROC） 指標も複数バーにわたって低下している必要があり、
トレンド方向と一致したモメンタムの弱まりを確認します。
-
遅延確認ロジック
シグナルは最新のバーではなく、数本前のバーを基準に評価され、
市場ノイズの影響を抑え、シグナルの信頼性を高めます。
この多層フィルタリングにより、誤ったシグナルを大幅に削減します。
トレード管理とリスクコントロール
SP500 Sniper は、厳格かつ非対称なリスク管理を採用しています。
-
すべての取引に Stop Loss を設定
リスクは常に事前に定義され、厳密に管理されます。
-
固定の Take Profit は使用しない
利益の出ている取引は、市場状況に応じてできる限り伸ばします。
-
損失は素早く限定し、利益は最大化
損失トレードは早期にクローズし、利益トレードは大きな値動きを狙います。
このアプローチにより、長期的に有利なリスクリワード構造が形成されます。
テストとパフォーマンス
-
本 EA は MetaTrader 上で広範なバックテストが行われ、安定した一貫性のある結果を示しています。
-
さらに、2025年2月から年末まで、Darwinex のデモ口座にてフォワードテストを実施し、スプレッド、約定、ボラティリティなど、実市場に近い条件で検証されました。
-
特筆すべき点として、フォワードテストの結果はバックテストを上回っており、実運用環境における高い堅牢性と適応力を示しています。
主な特徴
-
取引対象：S&P 500
-
開発プラットフォーム：StrategyQuant
-
取引スタイル：完全自動・ルールベース
-
リスク管理：全取引に Stop Loss、固定 Take Profit なし
-
強み：高精度なエントリー、モメンタムとの整合性、ドローダウン管理
-
対象：プロフェッショナル水準のアルゴリズム取引を求めるトレーダー・投資家