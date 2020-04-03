SP500 Sniper ― エキスパートアドバイザー（EA）概要

SP500 Sniper は、S&P 500 指数専用に開発された高度に専門化されたエキスパートアドバイザーで、超高精度なエントリー, 厳格なリスク管理、そして実際の市場環境における安定したパフォーマンスを重視しています。

本戦略は、プロフェッショナル向けのアルゴリズム開発プラットフォーム StrategyQuant を用いて設計・開発されており、裁量的な判断や過度なカーブフィッティングを排除した、データ主導かつ体系的なアプローチを採用しています。

戦略概要

SP500 Sniper は、トレンド構造とモメンタムの確認に基づいて取引を行い、市場がすでに明確な方向性を示した後にのみ、高確率の取引機会を狙います。

短期的なノイズや単一のシグナルには反応せず、確認された価格挙動を待ってからエントリーします。

コアとなる取引ロジック

以下のすべての条件が同時に満たされた場合にのみ、取引シグナルが生成されます。

ケルトナーチャネル（Keltner Channel）の構造

ケルトナーチャネルの 上限・下限の両バンド が複数のバーにわたって下降していること。

これにより、一時的な調整ではなく、 持続的な下降トレンド構造 を確認します。

モメンタムの確認（ROC）

Rate of Change（ROC） 指標も複数バーにわたって低下している必要があり、

トレンド方向と一致したモメンタムの弱まりを確認します。

遅延確認ロジック

シグナルは最新のバーではなく、数本前のバーを基準に評価され、

市場ノイズの影響を抑え、シグナルの信頼性を高めます。

この多層フィルタリングにより、誤ったシグナルを大幅に削減します。

トレード管理とリスクコントロール

SP500 Sniper は、厳格かつ非対称なリスク管理を採用しています。

すべての取引に Stop Loss を設定

リスクは常に事前に定義され、厳密に管理されます。

固定の Take Profit は使用しない

利益の出ている取引は、市場状況に応じてできる限り伸ばします。

損失は素早く限定し、利益は最大化

損失トレードは早期にクローズし、利益トレードは大きな値動きを狙います。

このアプローチにより、長期的に有利なリスクリワード構造が形成されます。

テストとパフォーマンス

本 EA は MetaTrader 上で広範なバックテスト が行われ、安定した一貫性のある結果を示しています。

さらに、 2025年2月から年末まで 、 Darwinex のデモ口座 にてフォワードテストを実施し、スプレッド、約定、ボラティリティなど、実市場に近い条件で検証されました。

特筆すべき点として、フォワードテストの結果はバックテストを上回っており、実運用環境における高い堅牢性と適応力を示しています。

主な特徴