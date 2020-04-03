SP500 Sniper

SP500 Sniper – Beschreibung des Expert Advisors (EA)

SP500 Sniper ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit dem S&P-500-Index entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf hochpräzisen Einstiegen, striktem Risikomanagement und stabiler Performance unter realen Marktbedingungen.

Die Strategie wurde mit der professionellen Entwicklungsplattform StrategyQuant konzipiert und umgesetzt. Dadurch basiert sie auf einem systematischen, datengetriebenen Ansatz und nicht auf diskretionären Entscheidungen oder übermäßiger historischer Optimierung.

Strategieüberblick

SP500 Sniper basiert auf der Bestätigung von Marktstruktur und Momentum und sucht gezielt nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, sobald der Markt eine klare Richtung erkennen lässt.
Kurzfristiges Marktrauschen und isolierte Signale werden bewusst ignoriert – es wird auf bestätigtes Kursverhalten gewartet, bevor eine Position eröffnet wird.

Zentrale Handelslogik

Ein Handelssignal wird nur dann erzeugt, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

  • Keltner-Channel-Struktur
    Sowohl das obere als auch das untere Band des Keltner Channels müssen über mehrere aufeinanderfolgende Kerzen fallen,
    was eine nachhaltige bärische Marktstruktur bestätigt und keine kurzfristige Korrektur darstellt.

  • Momentum-Bestätigung (ROC)
    Der Rate-of-Change-Indikator (ROC) muss ebenfalls über mehrere Kerzen fallen,
    um ein nachlassendes Momentum in Trendrichtung zu bestätigen.

  • Zeitlich verzögerte Signalvalidierung
    Die Bewertung erfolgt auf Basis mehrerer vorheriger Kerzen, nicht auf der aktuellsten Kerze,
    wodurch Marktrauschen reduziert und die Signalqualität erhöht wird.

Diese mehrstufige Filterung reduziert Fehltrades erheblich.

Trade-Management und Risikokontrolle

SP500 Sniper verfolgt ein strenges und asymmetrisches Risikomanagement:

  • Jeder Trade verfügt über einen Stop Loss
    Das Risiko ist jederzeit klar definiert und begrenzt.

  • Kein fester Take Profit
    Gewinntrades werden laufen gelassen und an die Marktbewegung angepasst.

  • Schnelles Begrenzen von Verlusten, maximales Ausschöpfen von Gewinnen
    Verlusttrades werden frühzeitig geschlossen, während profitable Positionen ihr volles Potenzial entfalten können.

Dieses Vorgehen führt langfristig zu einem günstigen Chancen-Risiko-Verhältnis.

Tests und Performance

  • Der EA wurde umfangreich in MetaTrader backgetestet und zeigt stabile, konsistente Ergebnisse.

  • Zusätzlich erfolgte ein Forward-Test auf einem Darwinex-Demokonto von Februar 2025 bis zum Jahresende unter realistischen Marktbedingungen (Spreads, Ausführung, Volatilität).

  • Hervorzuheben ist, dass die Forward-Test-Ergebnisse die Backtest-Resultate übertroffen haben, was die Robustheit und Praxistauglichkeit der Strategie unterstreicht.

Zentrale Merkmale

  • Handelsinstrument: S&P 500

  • Entwicklungsplattform: StrategyQuant

  • Handelsstil: vollautomatisch, regelbasiert

  • Risikomanagement: Stop Loss bei jedem Trade, kein fester Take Profit

  • Schwerpunkt: präzise Einstiege, Momentum-Konvergenz, Drawdown-Kontrolle

  • Geeignet für: Trader und Investoren mit Anspruch auf professionelle algorithmische Handelsausführung


Empfohlene Produkte
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
EMA SignalLine Pro EA Optimieren Sie Ihre Strategie: Ihr Handel, Ihre Art! Der EMA SignalLine Pro EA ist ein dynamisches, flexibles Trading-Tool, das Händlern hilft, Trend-Momentum mit Präzision zu erfassen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um ihn an Ihre Handelsanforderungen anzupassen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu optimieren und zu meistern. Hauptmerkmale und Logik erklärt EMA-Crosso
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
Superior GOLD Rentable
Jairo Elias Montesinos Paredes
Experten
Superior GOLD Profitable ist ein EA, der 3 Indikatoren verwendet, Accelerator Oscillator, MACD, RSI, die es Ihnen ermöglichen, effektive Trades zu machen, während das Risiko von Verlusten minimiert wird. Dieser EA verwendet Stop-Loss für alle Aufträge, der EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: kein Grid, kein Martingal,... Superior GOLD Profitable ist für die Arbeit mit Metallen und insbesondere mit GOLD auf dem 15m-Zeitrahmen optimiert, obwohl er auf jedem Zeitrahmen arbeiten kann; w
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Deer Ma
Esteban Thevenon
5 (1)
Experten
Deer Ma ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für effizientes Handeln an den Finanzmärkten konzipiert wurde. Diese vollautomatische Software verwendet zwei gleitende Durchschnitte und andere fortschrittliche Indikatoren zur Analyse der Märkte und zur Entscheidungsfindung basierend auf Scalping- oder Trend-Handelsstrategien. Der hochmoderne Algorithmus der Software sorgt dafür, dass Trades schnell und präzise identifiziert werden, während die fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen da
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Experten
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen. Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen. Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten. [Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets]
FREE
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Experten
XD FlashScalp EA ist ein leichtgewichtiger und schneller Scalping Expert Advisor, der für den präzisen Handel auf wichtigen Marktniveaus entwickelt wurde. Er erkennt automatisch überkaufte und überverkaufte Zonen, um bei lokalen Hochs zu VERKAUFEN und bei lokalen Tiefs zu KAUFEN, indem er eine adaptive Flash-Scalping-Logik verwendet. Der EA ist vollständig für Konten mit Bonus-Lots optimiert und unterstützt eine flexible Lot-Skalierung auf Basis von Balance und Risiko. Hauptmerkmale Intel
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Experten
DYJ SuperGamingTrend EA arbeitet auf Basis des DYJ ChameleonTrend Indikators. Es verwendet Dyj Chamäleontrend Chamäleon Trendlinienfarbe, um Long- und Short-Positionsöffnungssignal zu steuern. Und arbeiten Sie mit schnellen Ma, mittleren Ma und langsamen Ma zusammen, um falsche Signale zu filtern. EA verwendet die gmaing-Strategie, um die Verluste zu korrigieren, die durch falsche Signalöffnung verursacht werden, wodurch sie profitabel und die Gewinne anpassbar werden. Wenn Sie die Trendfarbänd
Neural Nexus MT5
Jesper Christensen
4 (4)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-Mas Sale mit 65% Rabatt verkauft. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System - Die nächste Evolution im automatisierten EURUSD-Handel Treten Sie meiner offenen Gruppe für Fragen zu einem meiner Produkte bei: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus stellt die innovative Fortsetzung unserer bewährten EA-Serie dar, nach dem bemerkenswerten Erfolg von ChronomaX (107% Gewinn auf dem Live-Konto) und Gold M
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Experten
Gold Trend Guard ist ein schlanker Trend-EA für XAUUSD auf M15 . Einstieg per EMA schnell/langsam, Absicherung mit ATR-basiertem SL/TP und ATR-Trailing . Kein Grid. Kein Martingale. Maximal ein Auftrag pro Kerze. Funktionen Trendlogik: EMA fast vs slow Risiko: ATR SL/TP/Trailing One-order-per-bar (Netting), Spread-Filter, früher Ausstieg bei EMA-Flip Presets: Conservative / Balanced / Aggressive Sauberer Code, leicht zu optimieren Empfehlungen Symbol: XAUUSD • M15 • Max. Spread: ≤ 40 Punkte VPS
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experten
Ja, natürlich! Hier ist die englische Übersetzung der Beschreibung Ihres Handelsalgorithmus: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Beschreibung **Entdecken Sie eine neue Ära des Handels mit unserem automatisierten Handelsroboter, basierend auf der bekannten Silver Bullet Strategie von ICT (Inner Circle Trader). #### **Warum unseren Handelsroboter wählen?** 1. **Bewährte Leistung**: Die Silver Bullet-Strategie von ICT ist bekannt für ihre konsistenten Ergebnisse und ihre Fähigkeit, Handel
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experten
HMA Crossover EA Der HMA Crossover EA ist ein präziser Trendfolge-Expertenberater für MetaTrader 5, der mithilfe des reaktionsschnellen Hull Moving Average (HMA) potenzielle Handelschancen erkennt. Hauptfunktionen: Dynamische HMA-Kreuzungserkennung ATR-basiertes Stop-Loss & Take-Profit Intelligente Lotgrößensteuerung Flexible Handelsrichtungen Optimierte Performance Hohe Sicherheit & Zuverlässigkeit Ideal für Trader, die einen systematischen, regelbasierten Trendansatz bevorzugen. Laden Sie hie
IndexFlow
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
1 (1)
Experten
IndexFlow ist eine Demoversion, die die Funktionalitäten des MiniFullIndexTrader simuliert, eines automatisierten Roboters, der für den Handel mit den B3-Indizes, einschließlich WIN@, WINQ25, WINFUT und WIN$, entwickelt wurde. Mit dieser kostenlosen Version können Sie die Funktionen nur auf Demokonten testen, die ab der ersten Nutzung 30 Tage lang gültig sind. Sie ist ideal, um die automatisierte Leistung auf den B3-Märkten zu testen und bietet einen ersten Überblick über die Funktionsweise des
FREE
Harmonica Basic
Pavel Golovko
4.67 (3)
Experten
Harmonica Basic ist ein kostenloser Expert Advisor, der ein Netz von Positionen eröffnet. Er schließt keine Positionen, und es liegt an Ihnen, profitable Positionen manuell zu schließen, wenn Sie dies wünschen. Es gibt keine Optionen zu konfigurieren. Der Abstand zwischen den Positionen wird automatisch auf der Grundlage der Marktbedingungen festgelegt. Je höher der Zeitrahmen, desto größer ist der Abstand zwischen den Positionen.
FREE
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Experten
MultiTrend Commander - Automatisiertes Handelssystem Was ist das? Eine automatische Handelssoftware, die: Intelligente Identifizierung von Markttrends Entscheidungen auf der Grundlage mehrerer Zeitrahmen trifft Automatisches Risikomanagement Wie funktioniert sie? Erkennen von Trends Analysieren Sie den Markt in Echtzeit Kombinieren Sie Signale aus verschiedenen Zeitrahmen (15 min, 1 h, 4 h) Bestätigen Sie die Trendrichtung, bevor Sie einsteigen Schützen Sie Ihr Kapital Berechnet auto
FREE
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experten
Multi-Instrument aktiviert - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Bitte senden Sie eine Nachricht für .set-Dateien) Wie es funktioniert: Identifiziert die Höchst- und Tiefststände der Sitzung und führt die Trades beim Ausbruch aus. Verwendet einen dynamischen Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern. Forward-Test-Ergebnisse enthalten. Eingabeeinstellungen für Backtesting-Anpassung verfügbar. Hauptmerkmale: Ein bis zwei Trades pro Tag für kontrolliertes Engagement. Mehrjährige Backtesting-Daten für die Leistun
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experten
Gold Queen ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, potenzielle Handelsmöglichkeiten auf Grundlage der Trendrichtung und der Preisentwicklung zu erkennen. Es verwendet technische Indikatoren, um die Marktbedingungen zu bewerten und Ein- und Ausstiege systematisch zu verwalten. Gold Queen ist für Händler gedacht, die eine automatisierte Lösung bevorzugen, die vordefinierten Regeln folgt. Bitte beachten Sie, dass die Leistung jedes Handelssystems je nach Marktbedingungen
FREE
Gold Reversal X1
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Gold Reversal X1: Der intelligente Trendumkehr-EA für XAUUSD Gold Reversal X1 ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und speziell auf wichtige Trendumkehrpunkte abzielt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen strategischen Ansatz mit einer geringeren Handelshäufigkeit schätzen, im Durchschnitt etwa 5 Aufträge pro Monat. Find more EAs to fit your strategy:   Click Here Kernstrategie und Merkmale Trendumkehr-Strategie : Der EA i
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
Experten
Promex ist ein einzigartiger Berater, der bei einer starken Kursabweichung vom normalen Wert handelt. Wenn Sie Trades zu einem Zeitpunkt öffnen, an dem eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sehr wahrscheinlich ist, begleitet der Promex-Berater sie mit einem kurzen Trailing-Stopp, wodurch ein kleiner Gewinn vom Markt erzielt wird, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Anforderungen an das Handelskonto. Счета Kontotyp: ECN und RAW Leverage: 1:30 oder mehr Mindesteinzahlung: 100 USD
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension