SP500 Sniper – Beschreibung des Expert Advisors (EA)

SP500 Sniper ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit dem S&P-500-Index entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf hochpräzisen Einstiegen, striktem Risikomanagement und stabiler Performance unter realen Marktbedingungen.

Die Strategie wurde mit der professionellen Entwicklungsplattform StrategyQuant konzipiert und umgesetzt. Dadurch basiert sie auf einem systematischen, datengetriebenen Ansatz und nicht auf diskretionären Entscheidungen oder übermäßiger historischer Optimierung.

Strategieüberblick

SP500 Sniper basiert auf der Bestätigung von Marktstruktur und Momentum und sucht gezielt nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, sobald der Markt eine klare Richtung erkennen lässt.

Kurzfristiges Marktrauschen und isolierte Signale werden bewusst ignoriert – es wird auf bestätigtes Kursverhalten gewartet, bevor eine Position eröffnet wird.

Zentrale Handelslogik

Ein Handelssignal wird nur dann erzeugt, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

Keltner-Channel-Struktur

Sowohl das obere als auch das untere Band des Keltner Channels müssen über mehrere aufeinanderfolgende Kerzen fallen ,

was eine nachhaltige bärische Marktstruktur bestätigt und keine kurzfristige Korrektur darstellt.

Momentum-Bestätigung (ROC)

Der Rate-of-Change-Indikator (ROC) muss ebenfalls über mehrere Kerzen fallen,

um ein nachlassendes Momentum in Trendrichtung zu bestätigen.

Zeitlich verzögerte Signalvalidierung

Die Bewertung erfolgt auf Basis mehrerer vorheriger Kerzen, nicht auf der aktuellsten Kerze,

wodurch Marktrauschen reduziert und die Signalqualität erhöht wird.

Diese mehrstufige Filterung reduziert Fehltrades erheblich.

Trade-Management und Risikokontrolle

SP500 Sniper verfolgt ein strenges und asymmetrisches Risikomanagement:

Jeder Trade verfügt über einen Stop Loss

Das Risiko ist jederzeit klar definiert und begrenzt.

Kein fester Take Profit

Gewinntrades werden laufen gelassen und an die Marktbewegung angepasst.

Schnelles Begrenzen von Verlusten, maximales Ausschöpfen von Gewinnen

Verlusttrades werden frühzeitig geschlossen, während profitable Positionen ihr volles Potenzial entfalten können.

Dieses Vorgehen führt langfristig zu einem günstigen Chancen-Risiko-Verhältnis.

Tests und Performance

Der EA wurde umfangreich in MetaTrader backgetestet und zeigt stabile, konsistente Ergebnisse.

Zusätzlich erfolgte ein Forward-Test auf einem Darwinex-Demokonto von Februar 2025 bis zum Jahresende unter realistischen Marktbedingungen (Spreads, Ausführung, Volatilität).

Hervorzuheben ist, dass die Forward-Test-Ergebnisse die Backtest-Resultate übertroffen haben, was die Robustheit und Praxistauglichkeit der Strategie unterstreicht.

Zentrale Merkmale