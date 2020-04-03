SP500 Sniper

SP500 Sniper – Descrição do Expert Advisor (EA)

SP500 Sniper é um Expert Advisor altamente especializado, desenvolvido exclusivamente para operar o índice S&P 500, com foco em entradas de ultra precisão, controlo rigoroso do risco e desempenho consistente em condições reais de mercado.

A estratégia foi concebida e desenvolvida utilizando a plataforma profissional StrategyQuant, garantindo uma abordagem sistemática e orientada por dados, evitando decisões discricionárias ou sobreajuste histórico.

Visão geral da estratégia

O SP500 Sniper baseia-se na confirmação da estrutura de tendência e do momentum, procurando oportunidades de elevada probabilidade apenas depois de o mercado demonstrar uma direção clara.
O EA ignora o ruído de curto prazo e sinais isolados, aguardando um comportamento de preço confirmado antes de executar operações.

Lógica principal de negociação

Um sinal de entrada é gerado apenas quando todas as seguintes condições são cumpridas simultaneamente:

  • Estrutura do Canal de Keltner (Keltner Channel)
    Tanto a banda superior como a inferior do Canal de Keltner devem estar em queda durante vários candles consecutivos,
    confirmando uma estrutura de mercado baixista sustentada, e não uma correção temporária.

  • Confirmação de momentum (ROC)
    O indicador Rate of Change (ROC) também deve estar em queda durante vários candles,
    confirmando o enfraquecimento do momentum alinhado com a tendência.

  • Validação retardada do sinal
    A avaliação do sinal é feita com base em candles anteriores, e não no candle mais recente,
    reduzindo o impacto do ruído do mercado e aumentando a fiabilidade das entradas.

Esta abordagem multifiltro reduz significativamente os sinais falsos.

Gestão de operações e controlo de risco

O SP500 Sniper aplica uma metodologia rigorosa e assimétrica de gestão de risco:

  • Cada operação possui Stop Loss
    O risco é sempre definido e controlado desde o início.

  • Não é utilizado Take Profit fixo
    As operações vencedoras são deixadas correr, adaptando-se às condições do mercado.

  • Corte rápido de perdas e maximização de ganhos
    As operações perdedoras são encerradas rapidamente, enquanto as vencedoras são geridas para capturar movimentos mais amplos.

Esta abordagem cria uma relação risco–retorno favorável no longo prazo.

Testes e desempenho

  • O EA foi extensivamente testado em backtest no MetaTrader, apresentando resultados estáveis e consistentes.

  • Adicionalmente, foi realizado forward testing numa conta demo da Darwinex desde fevereiro de 2025 até ao final do ano, sob condições reais de mercado (spreads, execução e volatilidade).

  • De forma relevante, os resultados do forward test superaram os do backtest, demonstrando a robustez e adaptabilidade da estratégia.

Principais características

  • Instrumento: S&P 500

  • Plataforma de desenvolvimento: StrategyQuant

  • Estilo de negociação: totalmente automático e sistemático

  • Gestão de risco: Stop Loss em todas as operações, sem Take Profit fixo

  • Foco principal: precisão de entradas, alinhamento com momentum, controlo de drawdown

  • Indicado para: traders e investidores que procuram execução algorítmica de nível profissional


