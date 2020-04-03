SP500 Sniper – Descrição do Expert Advisor (EA)

SP500 Sniper é um Expert Advisor altamente especializado, desenvolvido exclusivamente para operar o índice S&P 500, com foco em entradas de ultra precisão, controlo rigoroso do risco e desempenho consistente em condições reais de mercado.

A estratégia foi concebida e desenvolvida utilizando a plataforma profissional StrategyQuant, garantindo uma abordagem sistemática e orientada por dados, evitando decisões discricionárias ou sobreajuste histórico.

Visão geral da estratégia

O SP500 Sniper baseia-se na confirmação da estrutura de tendência e do momentum, procurando oportunidades de elevada probabilidade apenas depois de o mercado demonstrar uma direção clara.

O EA ignora o ruído de curto prazo e sinais isolados, aguardando um comportamento de preço confirmado antes de executar operações.

Lógica principal de negociação

Um sinal de entrada é gerado apenas quando todas as seguintes condições são cumpridas simultaneamente:

Estrutura do Canal de Keltner (Keltner Channel)

Tanto a banda superior como a inferior do Canal de Keltner devem estar em queda durante vários candles consecutivos ,

confirmando uma estrutura de mercado baixista sustentada , e não uma correção temporária.

Confirmação de momentum (ROC)

O indicador Rate of Change (ROC) também deve estar em queda durante vários candles,

confirmando o enfraquecimento do momentum alinhado com a tendência.

Validação retardada do sinal

A avaliação do sinal é feita com base em candles anteriores, e não no candle mais recente,

reduzindo o impacto do ruído do mercado e aumentando a fiabilidade das entradas.

Esta abordagem multifiltro reduz significativamente os sinais falsos.

Gestão de operações e controlo de risco

O SP500 Sniper aplica uma metodologia rigorosa e assimétrica de gestão de risco:

Cada operação possui Stop Loss

O risco é sempre definido e controlado desde o início.

Não é utilizado Take Profit fixo

As operações vencedoras são deixadas correr, adaptando-se às condições do mercado.

Corte rápido de perdas e maximização de ganhos

As operações perdedoras são encerradas rapidamente, enquanto as vencedoras são geridas para capturar movimentos mais amplos.

Esta abordagem cria uma relação risco–retorno favorável no longo prazo.

Testes e desempenho

O EA foi extensivamente testado em backtest no MetaTrader , apresentando resultados estáveis e consistentes.

Adicionalmente, foi realizado forward testing numa conta demo da Darwinex desde fevereiro de 2025 até ao final do ano , sob condições reais de mercado (spreads, execução e volatilidade).

De forma relevante, os resultados do forward test superaram os do backtest, demonstrando a robustez e adaptabilidade da estratégia.

Principais características