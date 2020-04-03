SP500 Sniper
- Experts
- Eduard Culka
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
SP500 Sniper – Descrição do Expert Advisor (EA)
SP500 Sniper é um Expert Advisor altamente especializado, desenvolvido exclusivamente para operar o índice S&P 500, com foco em entradas de ultra precisão, controlo rigoroso do risco e desempenho consistente em condições reais de mercado.
A estratégia foi concebida e desenvolvida utilizando a plataforma profissional StrategyQuant, garantindo uma abordagem sistemática e orientada por dados, evitando decisões discricionárias ou sobreajuste histórico.
Visão geral da estratégia
O SP500 Sniper baseia-se na confirmação da estrutura de tendência e do momentum, procurando oportunidades de elevada probabilidade apenas depois de o mercado demonstrar uma direção clara.
O EA ignora o ruído de curto prazo e sinais isolados, aguardando um comportamento de preço confirmado antes de executar operações.
Lógica principal de negociação
Um sinal de entrada é gerado apenas quando todas as seguintes condições são cumpridas simultaneamente:
-
Estrutura do Canal de Keltner (Keltner Channel)
Tanto a banda superior como a inferior do Canal de Keltner devem estar em queda durante vários candles consecutivos,
confirmando uma estrutura de mercado baixista sustentada, e não uma correção temporária.
-
Confirmação de momentum (ROC)
O indicador Rate of Change (ROC) também deve estar em queda durante vários candles,
confirmando o enfraquecimento do momentum alinhado com a tendência.
-
Validação retardada do sinal
A avaliação do sinal é feita com base em candles anteriores, e não no candle mais recente,
reduzindo o impacto do ruído do mercado e aumentando a fiabilidade das entradas.
Esta abordagem multifiltro reduz significativamente os sinais falsos.
Gestão de operações e controlo de risco
O SP500 Sniper aplica uma metodologia rigorosa e assimétrica de gestão de risco:
-
Cada operação possui Stop Loss
O risco é sempre definido e controlado desde o início.
-
Não é utilizado Take Profit fixo
As operações vencedoras são deixadas correr, adaptando-se às condições do mercado.
-
Corte rápido de perdas e maximização de ganhos
As operações perdedoras são encerradas rapidamente, enquanto as vencedoras são geridas para capturar movimentos mais amplos.
Esta abordagem cria uma relação risco–retorno favorável no longo prazo.
Testes e desempenho
-
O EA foi extensivamente testado em backtest no MetaTrader, apresentando resultados estáveis e consistentes.
-
Adicionalmente, foi realizado forward testing numa conta demo da Darwinex desde fevereiro de 2025 até ao final do ano, sob condições reais de mercado (spreads, execução e volatilidade).
-
De forma relevante, os resultados do forward test superaram os do backtest, demonstrando a robustez e adaptabilidade da estratégia.
Principais características
-
Instrumento: S&P 500
-
Plataforma de desenvolvimento: StrategyQuant
-
Estilo de negociação: totalmente automático e sistemático
-
Gestão de risco: Stop Loss em todas as operações, sem Take Profit fixo
-
Foco principal: precisão de entradas, alinhamento com momentum, controlo de drawdown
-
Indicado para: traders e investidores que procuram execução algorítmica de nível profissional