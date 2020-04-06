SP500 Sniper

SP500 Sniper – Description de l’Expert Advisor (EA)

SP500 Sniper est un Expert Advisor hautement spécialisé, développé exclusivement pour le trading de l’indice S&P 500, avec un accent mis sur des entrées d’ultra-précision, une gestion stricte du risque et une performance stable dans des conditions de marché réelles.

La stratégie a été conçue et développée à l’aide de la plateforme professionnelle StrategyQuant, garantissant une approche systématique et orientée données, sans décisions discrétionnaires ni sur-optimisation historique.

Présentation de la stratégie

SP500 Sniper repose sur la confirmation de la structure de tendance et du momentum, et cible des opportunités à forte probabilité uniquement après que le marché a démontré une direction claire.
L’EA ignore le bruit de court terme et les signaux isolés, et attend un comportement des prix confirmé avant d’entrer en position.

Logique de trading principale

Un signal de trading n’est généré que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies simultanément :

  • Structure du canal de Keltner (Keltner Channel)
    Les bandes supérieure et inférieure du canal de Keltner doivent baisser sur plusieurs bougies consécutives,
    confirmant une structure de marché baissière durable, et non une correction temporaire.

  • Confirmation du momentum (ROC)
    L’indicateur Rate of Change (ROC) doit également être en baisse sur plusieurs bougies,
    confirmant l’affaiblissement du momentum en cohérence avec la tendance.

  • Validation différée du signal
    L’évaluation du signal est basée sur plusieurs bougies précédentes, et non sur la bougie la plus récente,
    ce qui réduit l’impact du bruit de marché et améliore la fiabilité des entrées.

Cette approche multi-filtres permet de réduire significativement les faux signaux.

Gestion des positions et contrôle du risque

SP500 Sniper applique une gestion du risque stricte et asymétrique :

  • Chaque trade est protégé par un Stop Loss
    Le risque est toujours défini et contrôlé à l’avance.

  • Aucun Take Profit fixe n’est utilisé
    Les trades gagnants sont laissés courir afin de s’adapter aux conditions de marché.

  • Coupe rapide des pertes et maximisation des gains
    Les trades perdants sont clôturés rapidement, tandis que les trades gagnants sont gérés pour capter des mouvements étendus.

Cette approche crée un profil risque/rendement favorable sur le long terme.

Tests et performance

  • L’EA a été largement backtesté sur MetaTrader, avec des résultats stables et cohérents.

  • Il a également fait l’objet d’un forward test sur un compte démo Darwinex de février 2025 à la fin de l’année, dans des conditions proches du marché réel (spreads, exécution, volatilité).

  • Il est à noter que les résultats du forward test ont dépassé ceux du backtest, démontrant la robustesse et l’adaptabilité de la stratégie.

Caractéristiques principales

  • Instrument : S&P 500

  • Plateforme de développement : StrategyQuant

  • Style de trading : entièrement automatisé, basé sur des règles

  • Gestion du risque : Stop Loss sur chaque trade, aucun Take Profit fixe

  • Points forts : précision des entrées, alignement du momentum, contrôle du drawdown

  • Destiné à : traders et investisseurs recherchant une exécution algorithmique de niveau professionnel


Produits recommandés
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Superior GOLD Rentable
Jairo Elias Montesinos Paredes
Experts
Superior GOLD Rentable es un EA que utiliza 3 indicadores, Accelerator Oscillator, MACD, RSI, lo cual le permite hacer operaciones efectivas y minimizando el riesgo de perdida. Este  EA usa stop loss para todas las órdenes, el EA no utiliza ningún método de negociación peligroso: sin cuadrícula, sin martingala,... Superior GOLD Rentable esta optimizado para trabajar con los metales y en especial con el ORO, en la temporalidad de 15m, aunque puede trabajar en cualquier marco temporal;  Sin embarg
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Deer Ma
Esteban Thevenon
5 (1)
Experts
Deer Ma est un robot de trading avancé conçu pour un trading efficace sur les marchés financiers. Ce logiciel entièrement automatisé utilise deux moyennes mobiles et d'autres indicateurs avancés pour analyser les marchés et prendre des décisions de basées sur des stratégies de scalping ou de trading de tendance . L'algorithme de pointe du logiciel lui permet d'identifier rapidement et précisément les transactions, tandis que ses fonctions avancées de money managment lui permettent de minimiser l
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix. Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché. Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD. Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation. [Manuel Utilisateur | Presets Recommandés]
FREE
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Experts
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Experts
Dyj supergamingtrend ea fonctionne à partir de l'indicateur dyj caméléon . Il utilise la couleur de la ligne de tendance caméléon dyj caméléon pour contrôler le signal ouvert long et court. Les faux signaux sont filtrés avec des ma rapides, intermédiaires et lents. Ea utilise la stratégie gmaing pour corriger les pertes causées par l'ouverture du mauvais signal afin qu'il so it rentable et que les bénéfices puissent être ajustés. Si vous souhaitez afficher la courbe de changement de couleur de
Neural Nexus MT5
Jesper Christensen
4 (4)
Experts
X-Mas Sale: 10 copies will be sold at 65% discount during the X-mas sale. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System.  The Next Evolution in Automated EURUSD Trading Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus represents the cutting-edge continuation of our proven EA series, following the remarkable success of ChronomaX (107% profit on live account) and Gold Matrix (86% profit on live a
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Experts
Gold Trend Guard est un EA de tendance pour XAUUSD en M15 . Entrées EMA rapide/lente, protection SL/TP basés sur l’ATR et trailing ATR . Sans Grid. Sans Martingale. Un ordre par bougie. Points clés Moteur de tendance : EMA fast vs slow Gestion du risque : ATR SL/TP/Trailing Un ordre par bougie (netting), filtre de spread, sortie anticipée sur retournement EMA fast Presets : Conservative / Balanced / Aggressive Code propre, facile à optimiser Recommandations Symbole : XAUUSD • UT : M15 • Spread m
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experts
ICT Silver Bullet Master Découvrez une nouvelle ère de trading avec notre robot de trading automatisé, basé sur la célèbre stratégie Silver Bullet d'ICT (Inner Circle Trader). Pourquoi choisir notre robot de trading ? Performance éprouvée : La stratégie Silver Bullet d'ICT est reconnue pour ses résultats constants et sa capacité à identifier des opportunités de trading à haute probabilité. Notre robot de trading utilise cette stratégie éprouvée pour maximiser vos gains tout en minimisant les ri
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experts
HMA Crossover EA Le HMA Crossover EA est un expert advisor de suivi de tendance pour MetaTrader 5, utilisant la réactivité du Hull Moving Average (HMA) pour identifier des opportunités de trading. Caractéristiques principales : Détection dynamique des croisements HMA Stop Loss & Take Profit basés sur l’ATR Gestion intelligente des lots Directions de trading flexibles Performance optimisée Fiabilité et sécurité intégrées Parfait pour les traders recherchant une approche disciplinée et systématiq
IndexFlow
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
1 (1)
Experts
IndexFlow é uma versão demo que simula as funcionalidades do MiniFullIndexTrader, um robô automatizado projetado para negociação nos índices da B3, incluindo WIN@, WINQ25, WINFUT e WIN$. Esta edição gratuita permite explorar suas capacidades apenas em contas demo, com validade de 30 dias a partir do primeiro uso. Ideal para testar o desempenho automatizado nos mercados da B3, oferece uma visão inicial das operações do robô. Esta é uma simulação com recursos restritos, e a negociação em conta rea
FREE
Harmonica Basic
Pavel Golovko
4.67 (3)
Experts
Harmonica Basic is a free expert advisor that opens a mesh of positions. It does not close any positions, and its up to you to manually close profitable positions at your desire. There are no options to configure. Distance between positions is automatically set based on market conditions. The higher the timeframe - the wider the distance between positions.
FREE
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Experts
MultiTrend Commander - Automated Trading System What is it? An automated trading software that: Intelligently identifies market trends Makes decisions based on multiple timeframes Automatically manages risk What does it do? Identify Trends Analyze the market in real time Combine signals from different time frames (15 min, 1 hr, 4 hr) Confirm the trend direction before entering Protect Your Capital Automatically calculates stop losses Adjusts trade size to your risk Stops trading if
FREE
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experts
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experts
Gold Queen est un système de trading automatisé conçu pour détecter des opportunités basées sur la direction de la tendance et le comportement des prix. Il utilise des indicateurs techniques pour évaluer les conditions du marché et gérer systématiquement les entrées et sorties. Gold Queen s’adresse aux traders qui privilégient une solution automatisée avec des règles prédéfinies. Veuillez noter que les performances d’un système de trading peuvent varier en fonction des conditions de marché, et q
FREE
Gold Reversal X1
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Gold Reversal X1: The Smart Trend Reversal EA for XAUUSD Gold Reversal X1 is an expert advisor designed to trade XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe , specifically targeting major trend reversal points. This EA is built for traders who appreciate a strategic approach with a lower frequency of trades, averaging around 5 orders per month. Find more EAs to fit your strategy:   Click Here Core Strategy and Features Trend Reversal Strategy : The EA identifies key reversal zones to enter trades, aimi
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experts
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
Experts
Promex est un conseiller unique qui négocie avec un fort écart de prix par rapport à la valeur normale. En ouvrant des transactions à un moment où un mouvement dans la direction opposée est très probable, le conseiller Promex l'accompagne d'un arrêt de fuite court, collectant ainsi un petit profit sur le marché, mais avec une probabilité de 95%. Exigences relatives au compte de trading. Types de comptes: ECN et RAW Effet de levier: 1h30 ou plus Dépôt minimum: 100 USD Spread EURUSD: jusqu'à 6 pi
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise limitée dans le temps. Plus que 7 sur 20 disponibles — presque épuisé. Le prix promotionnel actuel est de 149 USD et reviendra bientôt à 999 USD. Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les paramètres recommandés, les instructions, les précautions, les conseils d’utilisation et d’autres informations. Merci beaucoup pour votre soutien. 1
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experts
Le premier algorithme d'arbitrage public au monde entre l'or et le Bitcoin ! Offres valables tous les jours ! Signal en direct -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA : Courtiers recommandés au fil du temps :   IC Markets Paires négociées :   XAUUSD, BTCUSD Symbole de pièce jointe :   XAUUSD H1 Assurez-vous de vérifier que   les paires de devises négociées sont bien ajoutées   à la fenêtre   Observateur de marché  ! Type de compte : ECN/Raw Spread Paramètres du préfixe : Si votre court
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps différentes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenn
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. R
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis