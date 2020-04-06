SP500 Sniper – Description de l’Expert Advisor (EA)

SP500 Sniper est un Expert Advisor hautement spécialisé, développé exclusivement pour le trading de l’indice S&P 500, avec un accent mis sur des entrées d’ultra-précision, une gestion stricte du risque et une performance stable dans des conditions de marché réelles.

La stratégie a été conçue et développée à l’aide de la plateforme professionnelle StrategyQuant, garantissant une approche systématique et orientée données, sans décisions discrétionnaires ni sur-optimisation historique.

Présentation de la stratégie

SP500 Sniper repose sur la confirmation de la structure de tendance et du momentum, et cible des opportunités à forte probabilité uniquement après que le marché a démontré une direction claire.

L’EA ignore le bruit de court terme et les signaux isolés, et attend un comportement des prix confirmé avant d’entrer en position.

Logique de trading principale

Un signal de trading n’est généré que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies simultanément :

Structure du canal de Keltner (Keltner Channel)

Les bandes supérieure et inférieure du canal de Keltner doivent baisser sur plusieurs bougies consécutives ,

confirmant une structure de marché baissière durable , et non une correction temporaire.

Confirmation du momentum (ROC)

L’indicateur Rate of Change (ROC) doit également être en baisse sur plusieurs bougies,

confirmant l’affaiblissement du momentum en cohérence avec la tendance.

Validation différée du signal

L’évaluation du signal est basée sur plusieurs bougies précédentes, et non sur la bougie la plus récente,

ce qui réduit l’impact du bruit de marché et améliore la fiabilité des entrées.

Cette approche multi-filtres permet de réduire significativement les faux signaux.

Gestion des positions et contrôle du risque

SP500 Sniper applique une gestion du risque stricte et asymétrique :

Chaque trade est protégé par un Stop Loss

Le risque est toujours défini et contrôlé à l’avance.

Aucun Take Profit fixe n’est utilisé

Les trades gagnants sont laissés courir afin de s’adapter aux conditions de marché.

Coupe rapide des pertes et maximisation des gains

Les trades perdants sont clôturés rapidement, tandis que les trades gagnants sont gérés pour capter des mouvements étendus.

Cette approche crée un profil risque/rendement favorable sur le long terme.

Tests et performance

L’EA a été largement backtesté sur MetaTrader , avec des résultats stables et cohérents.

Il a également fait l’objet d’un forward test sur un compte démo Darwinex de février 2025 à la fin de l’année , dans des conditions proches du marché réel (spreads, exécution, volatilité).

Il est à noter que les résultats du forward test ont dépassé ceux du backtest, démontrant la robustesse et l’adaptabilité de la stratégie.

Caractéristiques principales