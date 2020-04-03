SP500 Sniper
- Эксперты
- Eduard Culka
- Версия: 1.0
- Активации: 5
SP500 Sniper — описание экспертного советника (EA)
SP500 Sniper — это высокоспециализированный экспертный советник, разработанный исключительно для торговли индексом S&P 500, с акцентом на ультраточные входы, строгий контроль риска и стабильную работу в реальных рыночных условиях.
Стратегия была разработана с использованием профессиональной платформы StrategyQuant, что обеспечивает системный, основанный на данных подход, а не субъективную торговлю или подгонку под историю.
Обзор стратегии
SP500 Sniper основан на подтверждении рыночной структуры и импульса, и нацелен на входы только после того, как рынок продемонстрировал чёткое направленное движение.
Советник игнорирует краткосрочный шум и одиночные сигналы, ожидая подтверждённого ценового поведения.
Основная торговая логика
Торговый сигнал формируется только при одновременном выполнении всех следующих условий:
-
Структура канала Кельтнера (Keltner Channel)
Верхняя и нижняя границы канала Кельтнера должны снижаться на протяжении нескольких баров подряд,
что подтверждает устойчивую нисходящую рыночную структуру, а не временную коррекцию.
-
Подтверждение импульса (ROC)
Индикатор Rate of Change (ROC) также должен снижаться в течение нескольких баров,
подтверждая ослабление импульса в направлении тренда.
-
Отложенная валидация сигнала
Оценка сигнала происходит по нескольким предыдущим барам, а не по последней свече,
что снижает влияние рыночного шума и повышает надёжность входов.
Многоуровневая фильтрация существенно сокращает количество ложных сигналов.
Управление сделками и риском
SP500 Sniper использует строгую и асимметричную модель риск-менеджмента:
-
Каждая сделка защищена Stop Loss
Риск заранее определён и всегда контролируется.
-
Фиксированный Take Profit не используется
Прибыльные сделки сопровождаются до тех пор, пока рынок позволяет им развиваться.
-
Быстрое ограничение убытков и удержание прибыли
Убыточные сделки закрываются быстро, в то время как прибыльные получают возможность максимально реализовать потенциал движения.
Данный подход формирует благоприятное соотношение риска и доходности в долгосрочной перспективе.
Тестирование и результаты
-
Советник прошёл обширное историческое тестирование в MetaTrader с устойчивыми и последовательными результатами.
-
Также был проведён форвард-тест на демо-счёте Darwinex с февраля 2025 года до конца года, в условиях, максимально приближенных к реальным (спреды, исполнение, волатильность).
-
Примечательно, что результаты форвард-теста превзошли показатели бэктеста, что подтверждает устойчивость стратегии в реальных рыночных условиях.
Ключевые характеристики
-
Торговый инструмент: S&P 500
-
Платформа разработки: StrategyQuant
-
Стиль торговли: полностью автоматический, системный
-
Управление риском: Stop Loss в каждой сделке, без фиксированного Take Profit
-
Основной фокус: точность входов, согласованность с импульсом, контроль просадки
-
Подходит для: трейдеров и инвесторов, ориентированных на профессиональную алгоритмическую торговлю