SP500 Sniper — описание экспертного советника (EA)

SP500 Sniper — это высокоспециализированный экспертный советник, разработанный исключительно для торговли индексом S&P 500, с акцентом на ультраточные входы, строгий контроль риска и стабильную работу в реальных рыночных условиях.

Стратегия была разработана с использованием профессиональной платформы StrategyQuant, что обеспечивает системный, основанный на данных подход, а не субъективную торговлю или подгонку под историю.

Обзор стратегии

SP500 Sniper основан на подтверждении рыночной структуры и импульса, и нацелен на входы только после того, как рынок продемонстрировал чёткое направленное движение.

Советник игнорирует краткосрочный шум и одиночные сигналы, ожидая подтверждённого ценового поведения.

Основная торговая логика

Торговый сигнал формируется только при одновременном выполнении всех следующих условий:

Структура канала Кельтнера (Keltner Channel)

Верхняя и нижняя границы канала Кельтнера должны снижаться на протяжении нескольких баров подряд ,

что подтверждает устойчивую нисходящую рыночную структуру , а не временную коррекцию.

Подтверждение импульса (ROC)

Индикатор Rate of Change (ROC) также должен снижаться в течение нескольких баров,

подтверждая ослабление импульса в направлении тренда.

Отложенная валидация сигнала

Оценка сигнала происходит по нескольким предыдущим барам, а не по последней свече,

что снижает влияние рыночного шума и повышает надёжность входов.

Многоуровневая фильтрация существенно сокращает количество ложных сигналов.

Управление сделками и риском

SP500 Sniper использует строгую и асимметричную модель риск-менеджмента:

Каждая сделка защищена Stop Loss

Риск заранее определён и всегда контролируется.

Фиксированный Take Profit не используется

Прибыльные сделки сопровождаются до тех пор, пока рынок позволяет им развиваться.

Быстрое ограничение убытков и удержание прибыли

Убыточные сделки закрываются быстро, в то время как прибыльные получают возможность максимально реализовать потенциал движения.

Данный подход формирует благоприятное соотношение риска и доходности в долгосрочной перспективе.

Тестирование и результаты

Советник прошёл обширное историческое тестирование в MetaTrader с устойчивыми и последовательными результатами.

Также был проведён форвард-тест на демо-счёте Darwinex с февраля 2025 года до конца года , в условиях, максимально приближенных к реальным (спреды, исполнение, волатильность).

Примечательно, что результаты форвард-теста превзошли показатели бэктеста, что подтверждает устойчивость стратегии в реальных рыночных условиях.

Ключевые характеристики