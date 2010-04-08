SP500 Sniper – 전문가 자문 프로그램(EA) 설명

SP500 Sniper는 S&P 500 지수 전용으로 개발된 고도로 전문화된 전문가 자문 프로그램(Expert Advisor)으로, 초정밀 진입, 엄격한 리스크 관리, 그리고 실제 시장 환경에서의 안정적인 성과에 중점을 둡니다.

본 전략은 전문 알고리즘 개발 플랫폼인 StrategyQuant를 활용하여 설계·개발되었으며, 주관적인 판단이나 과도한 과거 데이터 맞춤을 배제한 데이터 기반의 체계적인 접근 방식을 채택하고 있습니다.

전략 개요

SP500 Sniper는 추세 구조와 모멘텀의 확인을 기반으로 거래를 수행하며, 시장이 이미 명확한 방향성을 보여준 이후에만 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다.

단기적인 시장 노이즈나 단일 신호에는 반응하지 않고, 검증된 가격 움직임을 확인한 후 진입합니다.

핵심 거래 로직

다음의 모든 조건이 동시에 충족될 때에만 거래 신호가 생성됩니다.

켈트너 채널(Keltner Channel) 구조

켈트너 채널의 상단 및 하단 밴드가 여러 캔들에 걸쳐 하락 해야 하며,

이는 일시적인 조정이 아닌 지속적인 하락 추세 구조 를 확인하기 위함입니다.

모멘텀 확인(ROC)

ROC(Rate of Change) 지표 역시 여러 캔들 동안 하락해야 하며,

이를 통해 추세 방향과 일치하는 모멘텀 약화를 확인합니다.

지연 검증 방식

신호는 최신 캔들이 아닌 이전 캔들들을 기준으로 평가되어,

시장 노이즈를 줄이고 신호의 신뢰도를 높입니다.

이와 같은 다중 필터 구조는 잘못된 신호 발생을 크게 줄여줍니다.

트레이드 관리 및 리스크 컨트롤

SP500 Sniper는 엄격하고 비대칭적인 리스크 관리 방식을 적용합니다.

모든 거래에 Stop Loss 적용

모든 거래는 사전에 정의된 리스크 한도 내에서 실행됩니다.

고정 Take Profit 미사용

수익이 발생한 거래는 시장 흐름에 따라 최대한 유지됩니다.

손실은 빠르게 제한하고, 수익은 극대화

손실 거래는 신속히 종료되며, 수익 거래는 큰 움직임을 포착할 수 있도록 관리됩니다.

이 접근 방식은 장기적으로 유리한 위험 대비 수익 구조를 형성합니다.

테스트 및 성과

본 EA는 MetaTrader에서 광범위한 백테스트 를 거쳤으며, 안정적이고 일관된 결과를 보여주었습니다.

또한 2025년 2월부터 연말까지 , Darwinex 데모 계좌 에서 포워드 테스트가 진행되어 실제 시장과 유사한 조건(스프레드, 체결, 변동성)에서 검증되었습니다.

특히, 포워드 테스트 결과가 백테스트 성과를 상회하여 전략의 실전 적응력과 견고함을 입증했습니다.

주요 특징