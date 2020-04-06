SP500 Sniper

SP500 Sniper – Descripción del Asesor Experto (EA)

SP500 Sniper es un Asesor Experto altamente especializado, desarrollado exclusivamente para operar el índice S&P 500, con un enfoque en entradas de ultra precisión, control estricto del riesgo y un rendimiento consistente en condiciones reales de mercado.

La estrategia fue diseñada y desarrollada utilizando la plataforma profesional StrategyQuant, lo que garantiza un enfoque sistemático y basado en datos, evitando decisiones discrecionales o sobreajuste histórico.

Visión general de la estrategia

SP500 Sniper se basa en la confirmación de la estructura de tendencia y del impulso, buscando oportunidades de alta probabilidad únicamente después de que el mercado haya mostrado una dirección clara.
El EA ignora el ruido de corto plazo y señales aisladas, esperando un comportamiento del precio confirmado antes de ejecutar operaciones.

Lógica principal de trading

Una señal de entrada se genera únicamente cuando se cumplen simultáneamente todas las siguientes condiciones:

  • Estructura del Canal de Keltner (Keltner Channel)
    Tanto la banda superior como la inferior del Canal de Keltner deben estar descendiendo durante varios bares consecutivos,
    lo que confirma una estructura de mercado bajista sostenida y no una corrección temporal.

  • Confirmación de impulso (ROC)
    El indicador Rate of Change (ROC) también debe estar descendiendo durante varios bares,
    confirmando un debilitamiento del impulso alineado con la tendencia.

  • Validación retardada de la señal
    La evaluación de la señal se realiza sobre barras anteriores, no sobre la vela más reciente,
    reduciendo el impacto del ruido del mercado y aumentando la fiabilidad de las entradas.

Este enfoque de múltiples filtros reduce significativamente las señales falsas.

Gestión de operaciones y control del riesgo

SP500 Sniper aplica una metodología estricta y asimétrica de gestión del riesgo:

  • Cada operación cuenta con Stop Loss
    El riesgo está siempre definido y controlado desde el inicio.

  • No se utiliza Take Profit fijo
    Las operaciones ganadoras se dejan correr, adaptándose a las condiciones del mercado.

  • Corte rápido de pérdidas y maximización de ganancias
    Las operaciones perdedoras se cierran rápidamente, mientras que las ganadoras se gestionan para capturar movimientos amplios.

Este enfoque genera una relación riesgo–beneficio favorable a largo plazo.

Pruebas y rendimiento

  • El EA ha sido extensamente backtesteado en MetaTrader, mostrando resultados estables y consistentes.

  • Además, fue probado en forward testing en una cuenta demo de Darwinex desde febrero de 2025 hasta finales de año, bajo condiciones reales de mercado (spreads, ejecución y volatilidad).

  • De forma destacada, los resultados del forward test superaron los del backtest, demostrando la solidez y adaptabilidad del sistema.

Características clave

  • Instrumento: S&P 500

  • Plataforma de desarrollo: StrategyQuant

  • Estilo de trading: totalmente automático y sistemático

  • Gestión del riesgo: Stop Loss en cada operación, sin Take Profit fijo

  • Enfoque principal: precisión de entradas, alineación con el impulso, control del drawdown

  • Orientado a: traders e inversores que buscan ejecución algorítmica de nivel profesional


