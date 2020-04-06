SP500 Sniper

SP500 Sniper – Uzman Danışman (EA) Açıklaması

SP500 Sniper, yalnızca S&P 500 endeksi üzerinde işlem yapmak üzere geliştirilmiş, son derece uzmanlaşmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Ultra hassas girişler, sıkı risk yönetimi ve gerçek piyasa koşullarında istikrarlı performans hedeflenmiştir.

Strateji, StrategyQuant profesyonel algoritmik geliştirme platformu kullanılarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu sayede öznel kararlar veya aşırı geçmiş veri uyarlaması yerine sistematik ve veri odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Strateji Genel Bakışı

SP500 Sniper, trend yapısı ve momentum onayı üzerine kuruludur ve piyasa net bir yön gösterdikten sonra yalnızca yüksek olasılıklı işlemleri hedefler.
Kısa vadeli piyasa gürültüsü ve tekil sinyaller göz ardı edilir; işlemlere ancak onaylanmış fiyat davranışı sonrası girilir.

Temel İşlem Mantığı

Bir işlem sinyali, aşağıdaki koşulların tamamı aynı anda sağlandığında oluşturulur:

  • Keltner Kanalı (Keltner Channel) Yapısı
    Keltner Kanalı’nın hem üst hem de alt bantlarının birkaç mum boyunca düşüş göstermesi gerekir.
    Bu durum, geçici bir düzeltme değil, sürdürülebilir bir düşüş trendi yapısını teyit eder.

  • Momentum Onayı (ROC)
    Rate of Change (ROC) göstergesi de birkaç mum boyunca düşüş göstermelidir.
    Bu, trend yönüyle uyumlu şekilde momentumun zayıfladığını doğrular.

  • Gecikmeli Sinyal Doğrulaması
    Sinyaller en son mum yerine önceki mumlar üzerinden değerlendirilir,
    böylece piyasa gürültüsü azaltılır ve sinyal güvenilirliği artırılır.

Bu çok katmanlı filtreleme, yanlış sinyalleri önemli ölçüde azaltır.

İşlem Yönetimi ve Risk Kontrolü

SP500 Sniper, sıkı ve asimetrik bir risk yönetimi yaklaşımı uygular:

  • Her işlemde Stop Loss kullanılır
    Risk her zaman önceden tanımlanır ve kontrol altında tutulur.

  • Sabit Take Profit kullanılmaz
    Kârlı işlemler, piyasa koşullarına göre serbestçe ilerlemesine izin verilerek yönetilir.

  • Zararlar hızlı kesilir, kârlar büyütülür
    Zararlı işlemler hızla kapatılırken, kârlı işlemler daha büyük fiyat hareketlerini yakalamak için yönetilir.

Bu yaklaşım, uzun vadede avantajlı bir risk–getiri profili oluşturur.

Testler ve Performans

  • EA, MetaTrader üzerinde kapsamlı şekilde backtest edilmiştir ve istikrarlı, tutarlı sonuçlar göstermiştir.

  • Ayrıca Şubat 2025’ten yıl sonuna kadar, Darwinex Demo hesabı üzerinde forward test yapılmış; spread, işlem yürütme ve volatilite gibi gerçek piyasa koşulları dikkate alınmıştır.

  • Özellikle, forward test sonuçlarının backtest sonuçlarını aşması, stratejinin sağlamlığını ve gerçek piyasa koşullarına uyumunu göstermektedir.

Temel Özellikler

  • İşlem yapılan enstrüman: S&P 500

  • Geliştirme platformu: StrategyQuant

  • İşlem stili: tam otomatik, kural tabanlı

  • Risk yönetimi: Her işlemde Stop Loss, sabit Take Profit yok

  • Odak noktası: hassas girişler, momentum uyumu, drawdown kontrolü

  • Uygunluk: Profesyonel seviyede algoritmik işlem arayan yatırımcılar ve trader’lar


