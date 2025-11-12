AUTHENTIC SIGNAL è uno strumento avanzato per l'apertura di posizioni, basato sulla logica dell'algoritmo Authentic Bot, progettato per rilevare automaticamente le strutture chiave del mercato (Supporti e Resistenze, Doppi Massimi, Doppi Minimi, Rotture, Re-test) e inviare avvisi in tempo reale tramite notifiche MT5.

Ideale per i trader tecnici che desiderano ricevere segnali strutturati senza dover monitorare costantemente i loro grafici.

Funzionalità Principali

• Rilevazione automatica degli scenari di mercato (Supporti e Resistenze, Doppi Massimi, Rotture, Re-entry, Continuazioni).

• Multi-timeframes (M5 / H1 / H4) per la convalida incrociata.

• Invio istantaneo dei segnali.

• Disegno automatico delle zone di struttura (necklines, zone di re-test).

• Protezione anti-duplicazione dei segnali (cooldown intelligente).

• Parametri flessibili (tolleranze, SL/TP fissi, ecc.).

• Compatibile con tutti gli strumenti (Forex, XAUUSD, indici, criptovalute, ecc.).

Come Utilizzare

1️⃣ Trascina l'indicatore sul tuo grafico MT5.

2️⃣ Ricevi automaticamente i segnali nella scheda "Expert".

Raccomandazioni

• Utilizzare su coppie maggiori o XAUUSD.

• Non utilizzare questo indicatore come un sistema di trading autonomo.

• Compatibile con MetaTrader 5 build 3800+.