Three Masters MT4

THREE MASTERS is a sophisticated automated trading system designed for MetaTrader 4. Built on advanced multi-indicator analysis and precision timing, this Expert Advisor delivers exceptional performance in live market conditions.

Key Features:

  • Multi-layered confirmation system using complementary technical indicators
  • Advanced ADX filtering for optimal market condition detection
  • Precision entry timing based on multiple signal convergence
  • Flexible trading modes - Single position or multiple position scaling
  • Automatic lot sizing based on account risk percentage
  • ATR-based stop loss for dynamic risk management
  • Professional dashboard with real-time statistics
  • One-click emergency close function

Recommended Settings:

  • Timeframe: M1-M15
  • Instruments: Gold, Silver, Major Indices, Major Forex Pairs
  • Account Size: Minimum $1,000 (fixed lots) / $10,000 (auto lots)
  • Risk Per Trade: 0.5-2.0% (conservative to moderate)

No martingale, no grid, no dangerous averaging - only adds to winning positions!


