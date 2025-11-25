Three Masters MT4
- Experts
- Jimmy Musyoki Mwongela
- Version: 2.1
- Activations: 5
THREE MASTERS is a sophisticated automated trading system designed for MetaTrader 4. Built on advanced multi-indicator analysis and precision timing, this Expert Advisor delivers exceptional performance in live market conditions.
Key Features:
- Multi-layered confirmation system using complementary technical indicators
- Advanced ADX filtering for optimal market condition detection
- Precision entry timing based on multiple signal convergence
- Flexible trading modes - Single position or multiple position scaling
- Automatic lot sizing based on account risk percentage
- ATR-based stop loss for dynamic risk management
- Professional dashboard with real-time statistics
- One-click emergency close function
Recommended Settings:
- Timeframe: M1-M15
- Instruments: Gold, Silver, Major Indices, Major Forex Pairs
- Account Size: Minimum $1,000 (fixed lots) / $10,000 (auto lots)
- Risk Per Trade: 0.5-2.0% (conservative to moderate)