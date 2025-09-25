ZScore Correlation

Lo Z-Score Correlation è uno strumento potente che unisce statistica e analisi di mercato per offrire segnali chiari sia per l’arbitraggio sia per le operazioni di trend.

🔎 Cosa fa:

  • Misura la correlazione dinamica tra due asset (es.: EURUSD x GBPUSD).

  • Applica lo Z-Score per rilevare deviazioni fuori dalla norma statistica.

  • Identifica opportunità di arbitraggio quando gli asset sono eccessivamente decorrelati.

  • Genera segnali di trend tramite il crossing dello Z-Score tra le due coppie.

Vantaggi:
✅ Funziona per reversioni statistiche e conferma dei trend.
✅ Aiuta a individuare i momenti di reale forza del mercato.
✅ Applicabile su Forex, indici, oro, criptovalute, B3, ecc.
✅ Indicato per scalper, day trader, swing trader e strategie di pairs trading.

📈 Ideale per:

  • Trader che cercano arbitraggio statistico.

  • Operazioni di trend confermate dal crossing dello Z-Score.

  • Chi desidera aumentare la precisione negli ingressi e nelle uscite.

Immagina di poter operare sapendo:

  • Quando la correlazione è distorta e c’è una possibilità di arbitraggio.

  • Quando il trend è forte e affidabile, validato da crossing statistico.

  • Quando stare fuori per non essere catturati da un falso movimento.

Lo Z-Score Correlation è un vantaggio competitivo che ti metterà davanti alla maggior parte dei trader.


