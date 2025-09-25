ZScore Correlation
- Indicatori
- HENRIQUE ARAUJO
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Lo Z-Score Correlation è uno strumento potente che unisce statistica e analisi di mercato per offrire segnali chiari sia per l’arbitraggio sia per le operazioni di trend.
🔎 Cosa fa:
-
Misura la correlazione dinamica tra due asset (es.: EURUSD x GBPUSD).
-
Applica lo Z-Score per rilevare deviazioni fuori dalla norma statistica.
-
Identifica opportunità di arbitraggio quando gli asset sono eccessivamente decorrelati.
-
Genera segnali di trend tramite il crossing dello Z-Score tra le due coppie.
⚡ Vantaggi:
✅ Funziona per reversioni statistiche e conferma dei trend.
✅ Aiuta a individuare i momenti di reale forza del mercato.
✅ Applicabile su Forex, indici, oro, criptovalute, B3, ecc.
✅ Indicato per scalper, day trader, swing trader e strategie di pairs trading.
📈 Ideale per:
-
Trader che cercano arbitraggio statistico.
-
Operazioni di trend confermate dal crossing dello Z-Score.
-
Chi desidera aumentare la precisione negli ingressi e nelle uscite.
⚡ Immagina di poter operare sapendo:
-
Quando la correlazione è distorta e c’è una possibilità di arbitraggio.
-
Quando il trend è forte e affidabile, validato da crossing statistico.
-
Quando stare fuori per non essere catturati da un falso movimento.
Lo Z-Score Correlation è un vantaggio competitivo che ti metterà davanti alla maggior parte dei trader.