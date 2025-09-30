HiLo Ladder

Il HiLo Ladder è una reinterpretazione del classico indicatore HiLo, ampiamente utilizzato dai trader per identificare tendenze e possibili punti di inversione sul mercato.

A differenza della versione tradizionale, il HiLo Ladder mostra il suo tracciato in formato a gradini — i popolari “scalini” — rendendo il movimento dei prezzi molto più chiaro e immediato da leggere.

🔹 Vantaggi principali:

  • Visualizzazione semplificata delle fasi rialziste (verde) e ribassiste (rosso).

  • Analisi più intuitiva senza perdere l’essenza dell’HiLo tradizionale.

  • Rapida identificazione dei cambiamenti di tendenza.

Che si tratti di confermare ingressi, rafforzare segnali di uscita o semplicemente seguire il flusso del mercato, l’HiLo Ladder offre praticità ed efficienza con uno stile visivo moderno e diretto.


