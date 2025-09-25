ZScore Correlation

Z-Score Korelasyonu, istatistik ve piyasa analizini birleştiren ve hem arbitraj hem de trend işlemleri için net sinyaller sunan güçlü bir araçtır.

🔎 Ne yapar:

İki varlık arasındaki dinamik korelasyonu ölçer (örnek: EURUSD x GBPUSD).

İstatistiksel norm dışı sapmaları tespit etmek için Z-Score uygular.

Varlıklar aşırı dekorele olduğunda arbitraj fırsatlarını belirler.

İki parite arasındaki Z-Score kesişimi ile trend sinyalleri üretir.

⚡ Avantajlar:

✅ İstatistiksel dönüşler ve trend doğrulama için çalışır.

✅ Piyasanın gerçek güç anlarını tespit etmeye yardımcı olur.

✅ Forex, endeksler, altın, kripto, B3 ve diğer piyasalarda uygulanabilir.

✅ Scalper, günlük trader, swing trader ve parite stratejileri için uygundur.

📈 İdeal kullanım:

İstatistiksel arbitraj arayan traderlar.

Z-Score kesişimiyle doğrulanmış trend işlemleri.

Giriş ve çıkışlarda doğruluğu artırmak isteyenler.

⚡ Şöyle işlem yapabileceğinizi hayal edin:

Korelasyon bozulduğunda ve arbitraj fırsatı olduğunda.

Trend güçlü ve güvenilir olduğunda, istatistiksel kesişimle doğrulandığında.

Yanlış hareketlere yakalanmamak için piyasadan uzak durduğunuzda.

Z-Score Korelasyonu, çoğu traderın önünde olmanızı sağlayacak rekabet avantajıdır.