ZScore Correlation
- Göstergeler
- HENRIQUE ARAUJO
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 25 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Z-Score Korelasyonu, istatistik ve piyasa analizini birleştiren ve hem arbitraj hem de trend işlemleri için net sinyaller sunan güçlü bir araçtır.
🔎 Ne yapar:
-
İki varlık arasındaki dinamik korelasyonu ölçer (örnek: EURUSD x GBPUSD).
-
İstatistiksel norm dışı sapmaları tespit etmek için Z-Score uygular.
-
Varlıklar aşırı dekorele olduğunda arbitraj fırsatlarını belirler.
-
İki parite arasındaki Z-Score kesişimi ile trend sinyalleri üretir.
⚡ Avantajlar:
✅ İstatistiksel dönüşler ve trend doğrulama için çalışır.
✅ Piyasanın gerçek güç anlarını tespit etmeye yardımcı olur.
✅ Forex, endeksler, altın, kripto, B3 ve diğer piyasalarda uygulanabilir.
✅ Scalper, günlük trader, swing trader ve parite stratejileri için uygundur.
📈 İdeal kullanım:
-
İstatistiksel arbitraj arayan traderlar.
-
Z-Score kesişimiyle doğrulanmış trend işlemleri.
-
Giriş ve çıkışlarda doğruluğu artırmak isteyenler.
⚡ Şöyle işlem yapabileceğinizi hayal edin:
-
Korelasyon bozulduğunda ve arbitraj fırsatı olduğunda.
-
Trend güçlü ve güvenilir olduğunda, istatistiksel kesişimle doğrulandığında.
-
Yanlış hareketlere yakalanmamak için piyasadan uzak durduğunuzda.
Z-Score Korelasyonu, çoğu traderın önünde olmanızı sağlayacak rekabet avantajıdır.