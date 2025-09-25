ZScore Correlation

Z-Score Korelasyonu, istatistik ve piyasa analizini birleştiren ve hem arbitraj hem de trend işlemleri için net sinyaller sunan güçlü bir araçtır.

🔎 Ne yapar:

  • İki varlık arasındaki dinamik korelasyonu ölçer (örnek: EURUSD x GBPUSD).

  • İstatistiksel norm dışı sapmaları tespit etmek için Z-Score uygular.

  • Varlıklar aşırı dekorele olduğunda arbitraj fırsatlarını belirler.

  • İki parite arasındaki Z-Score kesişimi ile trend sinyalleri üretir.

Avantajlar:
İstatistiksel dönüşler ve trend doğrulama için çalışır.
✅ Piyasanın gerçek güç anlarını tespit etmeye yardımcı olur.
Forex, endeksler, altın, kripto, B3 ve diğer piyasalarda uygulanabilir.
Scalper, günlük trader, swing trader ve parite stratejileri için uygundur.

📈 İdeal kullanım:

  • İstatistiksel arbitraj arayan traderlar.

  • Z-Score kesişimiyle doğrulanmış trend işlemleri.

  • Giriş ve çıkışlarda doğruluğu artırmak isteyenler.

Şöyle işlem yapabileceğinizi hayal edin:

  • Korelasyon bozulduğunda ve arbitraj fırsatı olduğunda.

  • Trend güçlü ve güvenilir olduğunda, istatistiksel kesişimle doğrulandığında.

  • Yanlış hareketlere yakalanmamak için piyasadan uzak durduğunuzda.

Z-Score Korelasyonu, çoğu traderın önünde olmanızı sağlayacak rekabet avantajıdır.


