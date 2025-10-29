ZScore Correlation HENRIQUE ARAUJO Indicatori

Lo Z-Score Correlation è uno strumento potente che unisce statistica e analisi di mercato per offrire segnali chiari sia per l’ arbitraggio sia per le operazioni di trend . Cosa fa: Misura la correlazione dinamica tra due asset (es.: EURUSD x GBPUSD). Applica lo Z-Score per rilevare deviazioni fuori dalla norma statistica . Identifica opportunità di arbitraggio quando gli asset sono eccessivamente decorrelati . Genera segnali di trend tramite il crossing dello Z-Score tra le due coppie. Van