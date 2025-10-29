LogVar
- Indicatori
- HENRIQUE ARAUJO
- Versione: 1.3
LogVar è un indicatore che calcola e mostra la variazione logaritmica del prezzo, un modo più preciso per misurare i cambiamenti percentuali tra periodi.
Confronta il prezzo di chiusura attuale con quello di n periodi fa (iPeriod) e mostra il risultato su una scala logaritmica amplificata.
La linea cambia colore automaticamente:
-
Verde: prezzo sopra il riferimento (trend rialzista).
-
Rosso: prezzo sotto il riferimento (trend ribassista).
Il livello 0 è la linea neutra, che separa le variazioni positive e negative.
📈 Caratteristiche principali:
-
Misura la vera variazione logaritmica.
-
Scala visiva automatica.
-
Colori dinamici.
-
Linea centrale zero.
-
Leggero, veloce e compatibile con tutti i timeframe.
💡 Uso consigliato:
Ideale per individuare cambi di tendenza e misurare l’intensità reale dei movimenti.