ZScore Correlation
- Indicateurs
- HENRIQUE ARAUJO
- Version: 1.1
- Mise à jour: 25 septembre 2025
- Activations: 5
Le Z-Score Correlation est un outil puissant qui combine statistiques et analyse de marché pour offrir des signaux clairs, tant pour l’arbitrage que pour les opérations de tendance.
🔎 Ce qu’il fait :
-
Mesure la corrélation dynamique entre deux actifs (ex. : EURUSD x GBPUSD).
-
Applique le Z-Score pour détecter les écarts hors norme statistique.
-
Identifie les opportunités d’arbitrage lorsque les actifs sont excessivement décorrélés.
-
Génère des signaux de tendance grâce au croisement du Z-Score entre les deux paires.
⚡ Avantages :
✅ Fonctionne pour les reversions statistiques et la confirmation de tendances.
✅ Aide à détecter les moments de force réelle du marché.
✅ Applicable sur Forex, indices, or, cryptos, B3, etc.
✅ Recommandé pour les scalpers, day traders, swing traders et les stratégies de pairs.
📈 Idéal pour :
-
Les traders recherchant l’arbitrage statistique.
-
Les opérations de tendance confirmées par le croisement du Z-Score.
-
Ceux qui souhaitent améliorer la précision de leurs entrées et sorties.
⚡ Imaginez pouvoir trader en sachant :
-
Quand la corrélation est déformée et qu’il y a une chance d’arbitrage.
-
Quand la tendance est forte et fiable, validée par croisement statistique.
-
Quand rester à l’écart pour ne pas se faire piéger par un faux mouvement.
Le Z-Score Correlation est un avantage compétitif qui vous placera en tête de la majorité des traders.