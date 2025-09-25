ZScore Correlation

Le Z-Score Correlation est un outil puissant qui combine statistiques et analyse de marché pour offrir des signaux clairs, tant pour l’arbitrage que pour les opérations de tendance.

🔎 Ce qu’il fait :

  • Mesure la corrélation dynamique entre deux actifs (ex. : EURUSD x GBPUSD).

  • Applique le Z-Score pour détecter les écarts hors norme statistique.

  • Identifie les opportunités d’arbitrage lorsque les actifs sont excessivement décorrélés.

  • Génère des signaux de tendance grâce au croisement du Z-Score entre les deux paires.

Avantages :
✅ Fonctionne pour les reversions statistiques et la confirmation de tendances.
✅ Aide à détecter les moments de force réelle du marché.
✅ Applicable sur Forex, indices, or, cryptos, B3, etc.
✅ Recommandé pour les scalpers, day traders, swing traders et les stratégies de pairs.

📈 Idéal pour :

  • Les traders recherchant l’arbitrage statistique.

  • Les opérations de tendance confirmées par le croisement du Z-Score.

  • Ceux qui souhaitent améliorer la précision de leurs entrées et sorties.

Imaginez pouvoir trader en sachant :

  • Quand la corrélation est déformée et qu’il y a une chance d’arbitrage.

  • Quand la tendance est forte et fiable, validée par croisement statistique.

  • Quand rester à l’écart pour ne pas se faire piéger par un faux mouvement.

Le Z-Score Correlation est un avantage compétitif qui vous placera en tête de la majorité des traders.


