SL TP Entry tooling

Strumento Rischio/Rendimento - Indicatore di Pianificazione Intelligente del Trading

Lo Strumento Rischio/Rendimento è un indicatore semplice ma potente, progettato per aiutare i trader a pianificare ogni operazione con sicurezza.
Calcola e visualizza istantaneamente i valori di Ingresso, Stop Loss, Take Profit e Rapporto Rischio/Rendimento (Rapporto RR) direttamente sul grafico.

Con pochi clic saprai:

💵 Quanto rischi se raggiungi lo Stop Loss

📈 Quanto puoi guadagnare se raggiungi il Take Profit

⚖️ Il rapporto rischio/rendimento esatto, così puoi decidere se vale la pena effettuare l'operazione

✨ Caratteristiche principali

Linee drag & drop: sposta le linee di ingresso, SL e TP direttamente sul grafico

Calcolo istantaneo: il rapporto rischio/rendimento e RR viene aggiornato in tempo reale

Chiarezza visiva: linee colorate (blu = ingresso, rosso = SL, verde = TP)

Uso universale: funziona su qualsiasi simbolo, qualsiasi timeframe e qualsiasi broker

Pianificazione intelligente delle operazioni: evita le operazioni emotive e conosci sempre il tuo rischio prima di entrare

📊 Esempio

Trading sull'oro (XAUUSD):

Ingresso = 2000

SL = 1990

TP = 2020

Lo strumento Mostra:

Rischio = $10

Rendimento = $20

Rapporto RR = 1:2

Ciò significa che per ogni $1 rischiato, puoi potenzialmente guadagnare $2.

✅ Perché i trader lo adorano

Fa risparmiare tempo: non sono necessari calcoli manuali

Ti mantiene disciplinato: niente più inserimenti casuali

Migliora la gestione del denaro: il rischio corrisponde sempre alle dimensioni del conto

Funziona per scalping, swing trading o trading a lungo termine

⚠️ Nota

Questo indicatore è uno strumento di pianificazione e gestione del rischio. Non apre o chiude le posizioni automaticamente. Combinalo sempre con la tua strategia di trading.
Prodotti consigliati
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicatori
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicatori
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicatori
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Forex X Code Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Forex X Code Indicator for MT5 The   Forex X Code Indicator for MT5   is a specialized tool integrated into the MetaTrader 5 platform, tailored for identifying market trends and signaling potential trade opportunities in the Forex environment. Utilizing price behavior patterns, it monitors directional movement and highlights optimal zones for entering or exiting trades. Graphically, this indicator appears as color-coded bars—blue signifying bullish momentum and red representing bearish pressure.
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Fibo Retracao Maxima e Minima Demo
Robson Ferreira
4 (1)
Indicatori
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical Fibonacci retraction indicator for many is essential and the basis for all market movement forecasts. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This DEMO version will work in Meta Trader with Demo and Strategy Tester. To purchase the Full version that works on a Real account, click on: https://www.mql5.com/en/market/product/38089 Opera
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicatori
RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicatori
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Time Trading Indicator AWT
Komang Putra Riswanjaya
Indicatori
Overview The Time Trading Indicator AWT is designed for traders who often miss or overlook their trading opportunities. This tool helps users stay on top of their trading windows by providing timely alerts. Key Features User-friendly interface: Simple and intuitive design for easy navigation. Easy to use:   Set it up quickly and start receiving notifications instantly. Alert and Push Notifications:   Stay informed with real-time alerts and push notifications. Customizable Objects:   Adjust the i
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicatori
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicatori
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Indicatori
Combining the best of Price Action , Directional Movement , and Divergence/Convergence analysis, Candle Color Trend is a easy and reliable way to identify trend direction. The indicator automatically paints the candles according to the assumption that an uptrend is defined by prices that form a series of higher highs and higher lows. In contrast, a downtrend is defined by prices that form a series of lower highs and lower lows. Additionally, ADX Wilder indicator is used to measure trend weakness
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicatori
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicatori
Sviluppo della versione precedente dell'indicatore ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicatore ZigZag standard modificato con l'aggiunta di informazioni sulla lunghezza d'onda in punti, livelli e diverse logiche di allarme Miglioramenti generali: Adattamento del codice per MetaTrader 5 Lavoro ottimizzato con gli oggetti grafici Novità: Livelli orizzontali agli estremi Scelta del tipo di livelli: orizzontale/raggi/segmenti Filtro per livelli liquidi (non penetrati dal prezzo) Buffer per le
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicatori
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicatori
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilità
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT5: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 5. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Caratteristiche principali: Automazione senza sforzo: Monitora automaticamente le operazioni sul N
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicatori
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [Istruzioni   ] [   DEMO   ] Caratteristiche principali Integrazion
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Altri dall’autore
Easy Trading Manager
Supattra Sumethasorn
Utilità
English Easy Trading Manager is an Expert Advisor designed to simplify trade management, enabling traders to quickly set and adjust trade parameters without manually modifying orders. It supports both Automatic Mode and Semi-Automatic Mode , making it ideal for traders who want the system to protect profits, reduce risk, and offer flexible control. Key Features Auto Mode – Automatically applies TP, SL, Trailing Stop, and Break-even settings to new orders Semi-Auto Mode – Manually adjust TP/S
FREE
Assistant to easy manage multiple orders
Supattra Sumethasorn
Utilità
Assistente per gestire facilmente i tuoi ordini multipli  1. “Gestione principale di più ordini con un clic – Dimensionamento dei lotti basato sul rischio, chiusure parziali. Evidenzia i principali punti di forza dell'azienda: controllo automatizzato del volume/rischio e supervisione di più ordini 2. "Fai trading in modo più intelligente, non più difficile: una dashboard completa per la gestione del commercio simultaneo" Inquadra l'EA come un pannello di controllo all-in-one per scalare l'eff
FREE
Close All Button to risk management
Supattra Sumethasorn
Utilità
“One-Click Flatten — Fast, Clean, Reliable”      Close all orders and positions in your account with a single click — no hassle, no fumbling through tabs.      Time-saving tool for traders needing instant exit from the market—especially during volatile moves or news events.      Emotion-free execution reduces human errors and hesitation—just click and it's done.      Easy to use: load the EA in MT5 and let it handle the rest. Perfect for both beginners and seasoned traders.      Fu
FREE
Filtro:
IulianB
14
IulianB 2025.09.26 10:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione