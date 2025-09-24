SL TP Entry tooling
- Utilità
- Supattra Sumethasorn
- Versione: 1.0
Strumento Rischio/Rendimento - Indicatore di Pianificazione Intelligente del Trading
Lo Strumento Rischio/Rendimento è un indicatore semplice ma potente, progettato per aiutare i trader a pianificare ogni operazione con sicurezza.
Calcola e visualizza istantaneamente i valori di Ingresso, Stop Loss, Take Profit e Rapporto Rischio/Rendimento (Rapporto RR) direttamente sul grafico.
Con pochi clic saprai:
💵 Quanto rischi se raggiungi lo Stop Loss
📈 Quanto puoi guadagnare se raggiungi il Take Profit
⚖️ Il rapporto rischio/rendimento esatto, così puoi decidere se vale la pena effettuare l'operazione
✨ Caratteristiche principali
Linee drag & drop: sposta le linee di ingresso, SL e TP direttamente sul grafico
Calcolo istantaneo: il rapporto rischio/rendimento e RR viene aggiornato in tempo reale
Chiarezza visiva: linee colorate (blu = ingresso, rosso = SL, verde = TP)
Uso universale: funziona su qualsiasi simbolo, qualsiasi timeframe e qualsiasi broker
Pianificazione intelligente delle operazioni: evita le operazioni emotive e conosci sempre il tuo rischio prima di entrare
📊 Esempio
Trading sull'oro (XAUUSD):
Ingresso = 2000
SL = 1990
TP = 2020
Lo strumento Mostra:
Rischio = $10
Rendimento = $20
Rapporto RR = 1:2
Ciò significa che per ogni $1 rischiato, puoi potenzialmente guadagnare $2.
✅ Perché i trader lo adorano
Fa risparmiare tempo: non sono necessari calcoli manuali
Ti mantiene disciplinato: niente più inserimenti casuali
Migliora la gestione del denaro: il rischio corrisponde sempre alle dimensioni del conto
Funziona per scalping, swing trading o trading a lungo termine
⚠️ Nota
Questo indicatore è uno strumento di pianificazione e gestione del rischio. Non apre o chiude le posizioni automaticamente. Combinalo sempre con la tua strategia di trading.
