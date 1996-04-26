SL TP Entry tooling
- Utilitaires
- Supattra Sumethasorn
- Version: 1.0
Outil Risque/Récompense – Indicateur de planification de trading intelligent
L'outil Risque/Récompense est un indicateur simple et puissant conçu pour aider les traders à planifier chaque transaction en toute confiance.
Il calcule et affiche instantanément vos seuils d'entrée, stop-loss, take-profit et ratio risque/récompense (RR) directement sur le graphique.
En quelques clics, vous saurez :
💵 Quel est votre risque si votre Stop Loss est atteint ?
📈 Quel est votre gain si votre Take Profit est atteint ?
⚖️ Le ratio risque/rendement exact pour vous permettre de décider si la transaction en vaut la peine.
✨ Fonctionnalités clés
Lignes glisser-déposer : déplacez les lignes d'entrée, SL et TP directement sur le graphique.
Calcul instantané : le ratio risque/rendement et le ratio RR sont mis à jour en temps réel.
Clarté visuelle : lignes à code couleur (Bleu = Entrée, Rouge = SL, Vert = TP).
Utilisation universelle : fonctionne sur tous les symboles, toutes les périodes et tous les courtiers.
Planification intelligente des transactions : évitez les transactions sous l'effet de la pression et connaissez toujours votre risque avant d'entrer.
📊 Exemple
Trading de l'or (XAUUSD) :
Entrée = 2000
SL = 1990
TP = 2020
L'outil affiche :
Risque = 10 $
Récompense = 20 $
Ratio de risque = 1 : 2
Cela signifie que pour chaque dollar risqué, vous pouvez potentiellement gagner 2 $.
✅ Pourquoi les traders l'adorent
Gain de temps : aucun calcul manuel requis
Mise en place de la discipline : plus de saisies aléatoires
Améliore la gestion de votre argent : le risque correspond toujours à la taille de votre compte
Fonctionne pour le scalping, le swing trading ou le trading à long terme
⚠️ Remarque
Cet indicateur est un outil de planification et de gestion des risques. Il n'ouvre ni ne ferme les transactions automatiquement. Combinez-le toujours à votre propre stratégie de trading.