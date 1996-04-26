SL TP Entry tooling

Outil Risque/Récompense – Indicateur de planification de trading intelligent

L'outil Risque/Récompense est un indicateur simple et puissant conçu pour aider les traders à planifier chaque transaction en toute confiance.
Il calcule et affiche instantanément vos seuils d'entrée, stop-loss, take-profit et ratio risque/récompense (RR) directement sur le graphique.

En quelques clics, vous saurez :

💵 Quel est votre risque si votre Stop Loss est atteint ?

📈 Quel est votre gain si votre Take Profit est atteint ?

⚖️ Le ratio risque/rendement exact pour vous permettre de décider si la transaction en vaut la peine.

✨ Fonctionnalités clés

Lignes glisser-déposer : déplacez les lignes d'entrée, SL et TP directement sur le graphique.

Calcul instantané : le ratio risque/rendement et le ratio RR sont mis à jour en temps réel.

Clarté visuelle : lignes à code couleur (Bleu = Entrée, Rouge = SL, Vert = TP).

Utilisation universelle : fonctionne sur tous les symboles, toutes les périodes et tous les courtiers.

Planification intelligente des transactions : évitez les transactions sous l'effet de la pression et connaissez toujours votre risque avant d'entrer.

📊 Exemple

Trading de l'or (XAUUSD) :

Entrée = 2000

SL = 1990

TP = 2020

L'outil affiche :

Risque = 10 $

Récompense = 20 $

Ratio de risque = 1 : 2

Cela signifie que pour chaque dollar risqué, vous pouvez potentiellement gagner 2 $.

✅ Pourquoi les traders l'adorent

Gain de temps : aucun calcul manuel requis

Mise en place de la discipline : plus de saisies aléatoires

Améliore la gestion de votre argent : le risque correspond toujours à la taille de votre compte

Fonctionne pour le scalping, le swing trading ou le trading à long terme

⚠️ Remarque

Cet indicateur est un outil de planification et de gestion des risques. Il n'ouvre ni ne ferme les transactions automatiquement. Combinez-le toujours à votre propre stratégie de trading.
