SL TP Entry tooling

Outil Risque/Récompense – Indicateur de planification de trading intelligent





L'outil Risque/Récompense est un indicateur simple et puissant conçu pour aider les traders à planifier chaque transaction en toute confiance.

Il calcule et affiche instantanément vos seuils d'entrée, stop-loss, take-profit et ratio risque/récompense (RR) directement sur le graphique.





En quelques clics, vous saurez :





💵 Quel est votre risque si votre Stop Loss est atteint ?





📈 Quel est votre gain si votre Take Profit est atteint ?





⚖️ Le ratio risque/rendement exact pour vous permettre de décider si la transaction en vaut la peine.





✨ Fonctionnalités clés





Lignes glisser-déposer : déplacez les lignes d'entrée, SL et TP directement sur le graphique.





Calcul instantané : le ratio risque/rendement et le ratio RR sont mis à jour en temps réel.





Clarté visuelle : lignes à code couleur (Bleu = Entrée, Rouge = SL, Vert = TP).





Utilisation universelle : fonctionne sur tous les symboles, toutes les périodes et tous les courtiers.





Planification intelligente des transactions : évitez les transactions sous l'effet de la pression et connaissez toujours votre risque avant d'entrer.





📊 Exemple





Trading de l'or (XAUUSD) :





Entrée = 2000





SL = 1990





TP = 2020





L'outil affiche :





Risque = 10 $





Récompense = 20 $





Ratio de risque = 1 : 2





Cela signifie que pour chaque dollar risqué, vous pouvez potentiellement gagner 2 $.





✅ Pourquoi les traders l'adorent





Gain de temps : aucun calcul manuel requis





Mise en place de la discipline : plus de saisies aléatoires





Améliore la gestion de votre argent : le risque correspond toujours à la taille de votre compte





Fonctionne pour le scalping, le swing trading ou le trading à long terme





⚠️ Remarque





Cet indicateur est un outil de planification et de gestion des risques. Il n'ouvre ni ne ferme les transactions automatiquement. Combinez-le toujours à votre propre stratégie de trading.