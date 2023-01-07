Blue FX
- Experts
- Volodymyr Zubov
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 27 maggio 2024
- Attivazioni: 20
Blue FX è un robot di trading automatico che ti salverà dal lavoro quotidiano di routine. Completamente pronto per l'uso dal primo minuto nel terminale MetaTrader 4 su qualsiasi coppia di valute e strumenti.
La massima efficienza positiva si osserva nell'aggregato quando si lavora contemporaneamente su coppie principali e tassi incrociati, nonché su metalli e criptovalute.
Qualsiasi lasso di tempo secondo i tuoi gusti e colori.
Ci sono molte impostazioni tra cui scegliere, ma per impostazione predefinita è pronto per funzionare in questo momento.
Buon commercio.