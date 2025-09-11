HedgeGrid Adaptive

Description brève Expert advisor de trading professionnel utilisant une stratégie de grille adaptive innovante avec couverture intelligente. Le système s'adapte automatiquement aux conditions du marché et assure un trading stable sur toutes les paires de devises et tous les timeframes.

Caractéristiques principales Couverture adaptive

  • Système intelligent de contre-positions
  • Ajout automatique de couvertures lors de l'atteinte du nombre de niveaux spécifié
  • Paramètres personnalisables de taille et d'étape de couverture

Système de grille flexible

  • Étape de grille personnalisable en points
  • Augmentation progressive de la taille du lot à chaque niveau
  • Nombre maximum de niveaux avec protection contre le sur-trading

Protection multi-niveaux

  • Contrôle du drawdown maximum en pourcentage
  • Niveau de profit minimum pour la fermeture des positions
  • Filtre de spread maximum
  • Vérification du mode de trading du symbole

Modes de fonctionnement

  • Mode automatique: Fonctionnement continu avec de nouveaux cycles
  • Mode unique: Exécution unique de la stratégie
  • Pause personnalisable entre les cycles

Récupération après pannes

  • Récupération automatique d'état après reconnexion
  • Analyse des positions existantes et continuation du travail
  • Préservation des informations de cycle dans les commentaires de positions

Paramètres principaux Paramètres de trading

  • InitialLot (0.01) - Taille initiale du lot
  • GridStep (280) - Étape de grille en points
  • LotIncrement (0.01) - Incrément de lot par niveau
  • MaxLevels (30) - Nombre maximum de niveaux
  • MinProfitClose (40.0) - Profit minimum pour fermeture ($)

Gestion des risques

  • MaxDrawdownPercent (45.0) - Drawdown maximum (%)
  • MaxSpreadPoints (30) - Spread maximum en points

Couverture adaptive

  • UseAdaptiveHedge (true) - Activer la couverture adaptive
  • HedgeEveryLevels (4) - Ajouter une couverture tous les N niveaux
  • HedgeStartLot (0.02) - Taille initiale du lot de couverture
  • HedgeIncrement (0.02) - Incrément du lot de couverture

Spécifications techniques Compatibilité

  • Toutes les paires de devises (Majeures, Mineures, Exotiques)
  • Métaux et indices
  • Tous les timeframes
  • Cotations à 4 et 5 chiffres
  • Courtiers ECN/STP

Configuration système requise

  • MT5 build 2600+
  • VPS recommandé pour un fonctionnement stable
  • Dépôt minimum: à partir de 1000$
  • Effet de levier recommandé: 1:200 et plus

Avantages Performance

  • Haute efficacité sur les marchés tendanciels et latéraux
  • Résultats stables indépendamment des conditions de marché
  • Code optimisé pour une exécution rapide

Facilité d'utilisation

  • Paramètres intuitifs
  • Documentation de configuration détaillée
  • Sets prêts à l'emploi pour différents styles de trading

Fiabilité

  • Système intégré de contrôle d'erreurs
  • Protection contre les situations d'urgence
  • Récupération automatique du travail

Innovation

  • Algorithme unique de couverture adaptive
  • Gestion intelligente des positions
  • Système avancé d'analyse de marché

Recommandations d'utilisation Pour les débutants

  • Utiliser les paramètres recommandés
  • Commencer avec un compte démo
  • Tester sur de petits dépôts

Pour les traders expérimentés

  • Personnaliser les paramètres selon votre style de trading
  • Utiliser dans le cadre d'un portefeuille de stratégies
  • Optimiser pour des instruments spécifiques

Avertissement: Le trading sur les marchés financiers implique des risques. Des tests approfondis sur compte démo sont recommandés avant d'utiliser de l'argent réel. Les résultats passés ne garantissent pas la rentabilité future.


