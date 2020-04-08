Volume Decomposition Index
- Indicatori
- Andrei Muzov
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 11 settembre 2025
Indice di Decomposizione del Volume (VDI)
Il VDI è un indicatore proprietario di analisi del volume, sviluppato per identificare la forza e la direzione del movimento del prezzo basandosi sulla decomposizione del volume in attività di acquisto e vendita.
L’indicatore visualizza il rapporto tra acquisti e vendite proiettando i dati di prezzo delle candele sul loro volume, permettendo al trader di ottenere una visione più completa della dinamica di mercato — ovvero quanto volume è stato generato da acquirenti e quanto da venditori.
I calcoli si basano su tutte le informazioni disponibili della borsa, rendendo l’indicatore analiticamente completo e capace di fornire una valutazione approfondita delle tendenze di mercato.
La conoscenza dei volumi di trading è un fattore chiave per comprendere i movimenti dei prezzi sul mercato. Questo indicatore ti fornisce esattamente queste informazioni.
Caratteristiche principali
-
Unico parametro regolabile — period (predefinito = 18), che determina su quante barre vengono calcolati i volumi di acquisto e vendita.
-
Formula della linea principale:
Volume positivo / Volume negativo,
che permette di valutare se predomina l’attività di acquisto o di vendita nel periodo selezionato.
-
Impostazione flessibile del periodo:
Adattamento libero del periodo di sommatoria secondo la strategia dell’utente.
-
Livello orizzontale di riferimento a 1.0:
Punto di equilibrio neutro tra compratori e venditori.
-
Compatibile con tutti i timeframe e strumenti di trading.
Come interpretare
-
Valore > 1.0 — pressione al rialzo predominante (segnale rialzista)
-
Valore < 1.0 — pressione al ribasso predominante (segnale ribassista)
-
Valore ≈ 1.0 — zona neutra, equilibrio tra forze di acquisto e vendita