Ultimate Confluence Signal Indicator MT5

Migliora la tua precisione nel trading con l'Ultimate Confluence Signal Indicator MT5, una potente suite multi-indicatore che sincronizza segnali da oltre una dozzina di strumenti tecnici provati per setup ad alta probabilità in forex, CFD, criptovalute e commodities. Ispirato ai principi fondamentali del trading di confluence —pionierati negli anni '90 da esperti come Alexander Elder nel suo sistema "Triple Screen"— questo indicatore ha guadagnato popolarità tra i trader che cercano di sovrapporre multiple analisi (trend, momentum, volatilità) per filtrare il rumore e capitalizzare su forze di mercato allineate. Ampiamente adottato da trader retail e istituzionali, eccelle nell'identificare trend robusti, pinpointing reversals e rilevando breakouts, con studi che mostrano che le strategie di confluence possono migliorare i tassi di vittoria fino al 20-30% richiedendo consenso tra indicatori come RSI, MACD e ADX prima di segnalare trade. Questo riduce il decision-making emotivo, minimizza i drawdown da segnali falsi e empowers la profittabilità consistente nello scalping, day trading o posizioni swing in ambienti volatili.

L'Ultimate Confluence Signal Indicator MT5 visualizza la confluence attraverso istogrammi codificati a colori: sfumature di verde per segnali bullish (verde forte, lime moderato, verde chiaro debole) e sfumature di rosso per bearish (rosso forte, violetto pallido moderato, corallo debole), con grigio per stati neutrali. Aggrega input da CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR e Envelopes, valutando la forza complessiva del segnale basata su soglie definite dall'utente (es., 55% debole, 70% moderato, 80% forte). Interruttori on/off personalizzabili per ciascun indicatore permettono di adattare la strategia, mentre un sistema di alert multiplo (pop-up, notifiche push, email) garantisce consapevolezza tempestiva dei cambiamenti. I benefici includono conferma superiore dei trend per cavalcare movimenti sostenuti, avvisi precoci di reversals via rilevamento overbought/oversold, filtraggio di breakouts basato su volatilità per evitare trappole a basso momentum, e integrazione seamless con EA tramite 7 buffer di output —non ridipinge, efficiente nelle risorse e ottimizzato per l'analisi multi-timeframe di MT5.

Disponibile anche per MT4: Ultimate Confluence Signal Indicator MT4

Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche Chiave

  • Analisi di Confluence Multi-Indicatore: Integra CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR e Envelopes per allineamento completo dei segnali nel trading di trend, rilevamento reversals e strategie breakout.
  • Soglie di Segnale Personalizzabili: Definisci livelli deboli (default 55%), moderati (70%) e forti (80%) di confluence per corrispondere alla tua tolleranza al rischio e condizioni di mercato, migliorando l'accuratezza nella confluence forex e analisi tecnica CFD.
  • Interruttori On/Off Individuali: Abilita o disabilita qualsiasi dei 16 indicatori (es., ENTRY_CCI_ENABLE=true) per setup personalizzati, ideale per focalizzarsi su indicatori di momentum come RSI e MACD o strumenti di volatilità come ATR e Bollinger Bands.
  • Valutazione Forza Trend e Momentum: Sfrutta ADX (periodo default 14, livello 25) e Envelopes (metodo SMA, deviazione 0.1%) per misurare la potenza del trend, mentre RSI (periodo 14, livelli 20/80) e MACD (12/26/9) evidenziano shift di momentum per timing affidabile entry/exit.
  • Rilevamento Volatilità e Breakout: ATR (periodo 14, moltiplicatore 1.5x) e Bollinger Bands (periodo 20, deviazione 2.0) identificano fasi di espansione, filtrando breakouts ad alta probabilità in mercati ranging o trending.
  • Segnali Reversals e Overbought/Oversold: Parabolic SAR (step 0.02, max 0.2), Stochastic (14/3/3, livelli 20/80) e Williams %R (periodo 14, livelli -80/-20) individuano potenziali reversals e zone di profit taking.
  • Sistema di Alert Avanzato: Notifiche configurabili per segnali deboli/moderati/forti (es., ENABLE_STRONG_ALERT=true), supportando alert terminal, push e email per monitoring in tempo reale senza charting costante.
  • Buffer Compatibili EA: 7 buffer (StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral) espongono dati per robot di trading automatizzati, abilitando strategie algoritmiche di confluence.
  • Impostazioni Granulari Indicatori: Personalizzazione completa per ogni strumento, inclusi periodi (es., CCI periodo 20), livelli (es., MFI periodo 14), metodi (es., Envelopes SMA), e altro, assicurando adattabilità attraverso timeframe e asset.
  • Efficiente e User-Friendly: Design leggero per performance fluida su MT5, con istogrammi visivi per scan rapidi —perfetto per principianti che padroneggiano l'analisi tecnica o esperti che ottimizzano il trading di volatilità.

L'Ultimate Confluence Signal Indicator MT5 si distingue come must-have per i trader in cerca di vantaggi data-driven, fondendo indicatori provati in un sistema unificato che boosts la fiducia, riduce le perdite da segnali falsi e amplifica i guadagni attraverso conferma precisa di confluence in mercati dinamici.

Apprezzerei molto una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non lo sei.

Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags ultimate confluence signal indicator mt5 multi-indicator suite forex cfd crypto commodities trend strength reversal detection breakout signals momentum volatility alerts ea integration technical analysis


Prodotti consigliati
BinaryPinMt5
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryPinMt5 is an indicator developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The indicator's algorithm, before issuing the signal, analyzes many factors, such as market volatility, searches for the PinBar pattern, calculates the probability of success when making a deal. The indicator is set in the usual way. The indicator itself consists of an information window where the name of the trading instrument is displayed, the probability of making a successful transaction,
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hear
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Doji Engulfing Paths Mt5
Boubacar Tidiane Traore
Indicatori
Doji Engulfing Paths enables to get signals and data about the doji and the engulfing patterns on charts. It makes it possible to get opportunities from trends, and to follow the directional moves to get some profits on the forex and stocks markets. It is a good advantage to take all the appearing opportunities with reversal signals and direct signals in order to obtain some profits on the forex market. System features With fast execution, it allows to register directly the information about th
Five Candles Pattern MT5
Miguel Antonio Rojas Martinez
Indicatori
The "Five Candle Pattern" indicator is a novel way to see the market, because with it we can compare and/or seek training or the pattern of the past 4 or 5 Candles, and identify them in the same graph, to view your behavior at an earlier time. The indicator creates a pattern of those 4 or 5 candles and searches backward, identifies, and marks the same formation or pattern. With that information you adjust the strategy that is operating, or create a new one, because you can compare the past devel
Binary Absorption
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicatori
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна. Присутствует панель для отображения точности си
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Fractal Channel Breakout draws a continuous channel by connecting the successive Up and Down fractals. It provides alerts and also plots the Up and Down arrows representing the bullish and bearish breakout of the fractal channel. Features If you use Bill Williams fractals in your technical analysis, you must also include it in your trading arsenal. It can be very effective and useful for stop-loss trailing. A new market trend often emerges after a fractal channel breakout in a new direction.
BinaryGrail MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicatori
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry.  For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
Di Napoli Detrended Oscillator MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicatori
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for overbought/oversold evaluation.   Uses of Detrended Oscillator indicator Profit taking. Filter for market entry technics. Stop placement. Part of volatility breakout pattern. Determining major trend changes. Part of Dinapoli Stretch pattern.   Inputs lnpPeriod: Perid of moving average Method: Calculation method                           ********************************************************************************* If you want to know market Overb
FREE
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicatori
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicatori
The indicator tracks the trend in 5 different chart times for the same asset, based on 6 signals for each chart time. The main objective of the indicator is to show us the majority trend of the financial asset in which it was placed. The system transmits the information of the trends in several graphical times, in this way the user is able to have a wide view of the movement of the asset, this type of tool makes the user have a higher hit rate by helping the operator to execute orders in favo
Channel BreaK Map
Erick Guimaraes Dos Santos
Indicatori
The Channel Break Map is a next-generation indicator for MetaTrader 5, designed for traders looking to maximize profits and minimize risks through precise analysis of channel breaks and trends. With an interactive interface and innovative features, this indicator is the ultimate tool for identifying opportunities in any financial market. What Does the Channel Break Map Do? Dynamic Channels: Establishes support (green) and resistance (red) lines, with a central line (white) marking the equilibr
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicatori
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
KT Inside Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Inside Bar plots the famous inside bar pattern in which the bar carries a lower high and higher low compared to the previous bar. The last bar is also known as the mother bar. On smaller time-frames, the inside bar sometimes appears similar to a triangle pattern. Features Also plots entry, stop-loss, and take-profit levels with the inside bar pattern. No complex inputs and settings. Erase unwanted levels when the price reaches the entry line in either direction. All Metatrader alerts include
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicatori
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Candle Analysis MT5
Navdeep Singh
Indicatori
50+ Candlestick Patterns, Simulated Trading Results, Top Five Performers Candle Analysis extends Candlesticks Pattern Analysis by not only identifying Patterns but also recording the Past Performance of the Patterns. What it Does:- Identifies and plots results on chart Displays Top Patterns for both Bullish and Bearish type.  Log can be printed in experts tab to see Simulated Trading results Displays All or Selected Patterns Alerts on Pattern formation More detailed information in   Blog
Go Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
The main idea of this product is to generate statistics based on signals from 5 different strategies for the Binary Options traders, showing how the results would be and the final balance based on broker's payout. Strategy 1: The calculation is secret. Strategy 2: The signal is based on a sequence of same side candles (same color). Strategy 3: The signal is based on a sequence of interspersed candles (opposite colors). Strategy 4: The signal consists of the indicators bollinger (we have 3 type
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indicatori
Consolidation Zone   Indicator is a powerful tool designed for traders to identify and capitalize on consolidation patterns in the market. This innovative indicator detects consolidation areas and provides timely alerts when the price breaks above or below these zones, enabling traders to make informed trading decisions. MT4 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Key Features: 1.   Consolidation Det
FREE
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indicatori
FDIS v1.08 is a multi-layered trend and signal indicator designed to offer precise insight into market direction, volatility, and momentum. Combining the power of RSI smoothing, volatility bands, and signal cross alerts, FDIS helps traders make faster and more informed decisions. Core Features: Green Line : Smoothed RSI (RSI Price Line) Red Line : Trade Signal Line Orange Line : Market Base Line (dynamic support/resistance) Blue Bands : Volatility Zones (standard deviation-based) Mu
Best Harmonic Patterns Fibo
Manh Toan Do
Indicatori
Description of the Harmonic Patterns + Fib Indicator The Harmonic Patterns + Fib indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). It automatically detects and visualizes harmonic price patterns on financial charts, leveraging Fibonacci ratios to identify potential reversal points in markets such as forex, stocks, cryptocurrencies, and commodities. The indicator scans for classic harmonic formations like Butterfly, Bat, Crab, Shark, Gartley, and ABCD, drawing them with lin
FREE
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indicatori
# Apex Arrows – Professional Trading Signals Indicator ## General Description **Apex Arrows** is a powerful technical indicator specifically designed for advanced traders seeking accurate and automated real-time signals. This indicator combines multiple technical strategies into a single visually intuitive tool, ideal for trading markets such as forex, indices, and commodities on the **MetaTrader 4/5** platform. Based on Exponential Moving Averages (EMA), RSI, Stochastic, ADX, and auto
UCS Top and Bottom Candle
Biswarup Banerjee
Indicatori
UCS_Top & Bottom Candle Indicator for MetaTrader 5 The UCS_Top & Bottom Candle is an innovative experimental indicator designed for MetaTrader 5. Based on momentum, this indicator identifies the top and bottom candles for most swing movements, assisting traders in making precise market entries and exits. Key Features: Momentum-Based Analysis: Utilizes momentum to detect the top and bottom candles for swing trading opportunities. Customizable Settings: Percent K: Set the Percent K value (default
Break Out Signal Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicatori
INTERRUZIONE SEGNALE OSW (METATRADER 5) Vuoi lavorare rompendo alti e bassi? questo è l'indicatore perfetto per prendere segnali da questo tipo di voci. Non appena l'indicatore si avvia, non ti mostrerà alcun segnale, ma man mano che il prezzo avanza, leggerà il mercato fino a trovare lo schema perfetto per scoppiare. L'indicatore per leggere i massimi e i minimi ha una configurazione speciale per lo Zig Zag, che permette di prendere solo quelli più adatti. Come ogni indicatore, non dà voc
Candlestick Patterns for MT5
PATRICK WENNING
Indicatori
The Candlestick Patterns indicator for MT5 includes 12 types of candlestick signales in only one indicator. - DoubleTopsAndBottoms - SmallerGettingBars - BiggerGettingBars - ThreeBarsPlay - TwoBarsStrike - Hammers - InsideBars - OutsideBars - LongCandles - TwoGreenTwoRed Candles - ThreeGreenThreeRed Candles The indicator creats a arrow above or under the signal candle and a little character inside the candle to display the type of the signal. For long candles the indicator can display the exact
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicatori
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
K line countdown
Wei Lai
Indicatori
Trend reversal identification: The K-line countdown indicator helps traders capture trend reversal signals by identifying excessive buying and selling behavior in the market. This indicator is particularly effective when the market is in extreme states. Risk management: This indicator can help traders identify potential risks in the market before the trend reverses and adjust positions in time to avoid losses. For example, you might consider reducing your long position when a bullish countdown c
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Indicatori
1. NeuroResonance v13.2 - Advanced Multi-Mode Analysis Indicator NeuroResonance is a sophisticated, multi-faceted trading indicator for MetaTrader 5 designed to provide non-repainting signals based on advanced market analysis. The indicator goes beyond traditional methods by integrating cycle analysis, market regime detection (trending vs. mean-reversion), and a proprietary Quantum State Collapse (QSC) engine to identify trading opportunities. It is designed as a comprehensive trading framework
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione