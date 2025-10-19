Simple Smart Signal
- Indicatori
- Emanuele Miano
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 19 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
Simple Smart Signal è un indicatore adattivo basato sulla conferma di widening, progettato per fornire segnali di trend e momentum affidabili e non-repainting.
L’indicatore genera segnali di acquisto o vendita solo quando il differenziale tra le medie interne si amplia nella direzione del movimento, filtrando il rumore e riducendo i falsi segnali in fasi laterali.
Puoi scegliere di valutare solo le barre chiuse, assicurandoti che i segnali restino fissi sul grafico una volta confermati. Inoltre, puoi decidere quante barre devono confermare l’allargamento, la profondità dell’analisi storica e la sensibilità generale tramite il parametro AggressiveMode.
Parametri configurabili:
-
arrow size (px): dimensione visiva delle frecce.
-
evaluated only on closed bars: abilita o disabilita il calcolo solo a candela chiusa.
-
number of closed bars to verify widening: quante barre servono per confermare il widening.
-
MaxScanBars: profondità massima di analisi.
-
AggressiveMode: livello di sensibilità (Low, Medium, High).
Punti di forza:
-
Segnali stabili e non-repainting.
-
Filtro adattivo che conferma solo il momentum reale.
-
Configurazione semplice e intuitiva.
-
Funziona su Forex, indici, materie prime, azioni e criptovalute.
Simple Smart Signal è lo strumento ideale per chi desidera operare solo quando il mercato mostra reale direzionalità e forza.