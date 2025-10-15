Fibo EA Digiteza

FiboEA – Il Trader Intelligente del Ritracciamento di Fibonacci

Scopri la vera potenza del trading con Fibonacci grazie a Fibo EA,

un Expert Advisor di precisione progettato per trader professionisti,

sfide di conti finanziati e sistemi di portafoglio automatizzati.

Fibo EA combina logica Fibonacci avanzata, gestione dinamica del rischio

e protezione automatica delle operazioni — tutto in un unico sistema fluido e intelligente.

Cosa rende Fibo EA diverso

La maggior parte degli EA Fibonacci si limita a disegnare linee o piazzare ordini statici.

Fibo EA pensa in modo diverso.

Identifica automaticamente l’ultima candela chiusa su qualsiasi timeframe,

traccia un ritracciamento dinamico di Fibonacci e

piazza ordini pendenti al livello scelto (es. 61.8%) solo quando la struttura del mercato conferma il momentum.

Ogni operazione è poi gestita dall’ingresso all’uscita —

senza alcun intervento manuale.

Caratteristiche principali

Logica Multi-Timeframe Reale

Opera in base all’ultima candela di qualsiasi timeframe (M1–D1).

Perfetto per scalping, day trading o strategie swing.

Motore Fibonacci Intelligente

Disegna e colora automaticamente i livelli di Fibonacci,

offrendoti una chiara visione di dove l’EA sta operando nella struttura del mercato.

Sistema Dinamico di Livelli di Rischio (Funzione Esclusiva)

Sistema a quattro livelli che regola automaticamente il rischio in base al saldo:

Conti piccoli → rischio più alto e crescita più rapida

Conti grandi → modalità conservativa per stabilità a lungo termine

Opzioni di Rischio Fisso o Percentuale

Scegli tra rischio in dollari o in percentuale —

l’EA adatta automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo e alla distanza dello stop loss.

Breakeven e Trailing Stop Automatici

Proteggi il capitale e blocca i profitti con algoritmi intelligenti

che si adattano in tempo reale.

Scadenza Automatica degli Ordini

Ogni ordine pendente scade automaticamente dopo un periodo impostato,

evitando operazioni obsolete o dimenticate.

Trasparenza Totale delle Operazioni

Ogni ordine, modifica e aggiornamento SL/TP è registrato con precisione

nel terminale con ora, prezzo e saldo.

Perché i trader lo amano

Nessuna martingala, griglia o hedging — solo pura precisione Fibonacci.

Codice MQL5 pulito e ottimizzato — rapido, efficiente e leggero.

Funziona su Forex, Oro e Indici.

Ideale per conti finanziati (FTMO, MyForexFunds, FundedNext, ecc.).

Compatibile con scenari sia rialzisti che ribassisti.

Visualizzazione elegante sul grafico — mostra i livelli Fibonacci operativi.

Impostazioni consigliate

Timeframe: M15–H1 per l’intraday, D1 per le configurazioni swing.

M15–H1 per l’intraday, D1 per le configurazioni swing. Simboli: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (e altre coppie con spread basso).

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (e altre coppie con spread basso). Livelli consigliati: 61.8% o 50.0%.

In sintesi

Fibo EA non è un semplice bot Fibonacci.

È un sistema di trading intelligente che legge la struttura del mercato,

adatta il rischio e gestisce le operazioni con precisione professionale.

Prendi il controllo del tuo trading Fibonacci e lascia che Fibo EA

esegua le tue strategie con disciplina, accuratezza e costanza —

anche quando sei lontano dai grafici.

La filosofia di Digiteza

Sii strategico. Sii costante. Sii Digiteza.

FiboEA – Dove il Fibonacci incontra l’Automazione Intelligente.