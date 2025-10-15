Fibo EA Digiteza
- Experts
- Martin Wandera
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
FiboEA – Il Trader Intelligente del Ritracciamento di Fibonacci
Scopri la vera potenza del trading con Fibonacci grazie a Fibo EA,
un Expert Advisor di precisione progettato per trader professionisti,
sfide di conti finanziati e sistemi di portafoglio automatizzati.
Fibo EA combina logica Fibonacci avanzata, gestione dinamica del rischio
e protezione automatica delle operazioni — tutto in un unico sistema fluido e intelligente.
Cosa rende Fibo EA diverso
La maggior parte degli EA Fibonacci si limita a disegnare linee o piazzare ordini statici.
Fibo EA pensa in modo diverso.
Identifica automaticamente l’ultima candela chiusa su qualsiasi timeframe,
traccia un ritracciamento dinamico di Fibonacci e
piazza ordini pendenti al livello scelto (es. 61.8%) solo quando la struttura del mercato conferma il momentum.
Ogni operazione è poi gestita dall’ingresso all’uscita —
senza alcun intervento manuale.
Caratteristiche principali
Logica Multi-Timeframe Reale
Opera in base all’ultima candela di qualsiasi timeframe (M1–D1).
Perfetto per scalping, day trading o strategie swing.
Motore Fibonacci Intelligente
Disegna e colora automaticamente i livelli di Fibonacci,
offrendoti una chiara visione di dove l’EA sta operando nella struttura del mercato.
Sistema Dinamico di Livelli di Rischio (Funzione Esclusiva)
Sistema a quattro livelli che regola automaticamente il rischio in base al saldo:
- Conti piccoli → rischio più alto e crescita più rapida
- Conti grandi → modalità conservativa per stabilità a lungo termine
Opzioni di Rischio Fisso o Percentuale
Scegli tra rischio in dollari o in percentuale —
l’EA adatta automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo e alla distanza dello stop loss.
Breakeven e Trailing Stop Automatici
Proteggi il capitale e blocca i profitti con algoritmi intelligenti
che si adattano in tempo reale.
Scadenza Automatica degli Ordini
Ogni ordine pendente scade automaticamente dopo un periodo impostato,
evitando operazioni obsolete o dimenticate.
Trasparenza Totale delle Operazioni
Ogni ordine, modifica e aggiornamento SL/TP è registrato con precisione
nel terminale con ora, prezzo e saldo.
Perché i trader lo amano
- Nessuna martingala, griglia o hedging — solo pura precisione Fibonacci.
- Codice MQL5 pulito e ottimizzato — rapido, efficiente e leggero.
- Funziona su Forex, Oro e Indici.
- Ideale per conti finanziati (FTMO, MyForexFunds, FundedNext, ecc.).
- Compatibile con scenari sia rialzisti che ribassisti.
- Visualizzazione elegante sul grafico — mostra i livelli Fibonacci operativi.
Impostazioni consigliate
- Timeframe: M15–H1 per l’intraday, D1 per le configurazioni swing.
- Simboli: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (e altre coppie con spread basso).
- Livelli consigliati: 61.8% o 50.0%.
In sintesi
Fibo EA non è un semplice bot Fibonacci.
È un sistema di trading intelligente che legge la struttura del mercato,
adatta il rischio e gestisce le operazioni con precisione professionale.
Prendi il controllo del tuo trading Fibonacci e lascia che Fibo EA
esegua le tue strategie con disciplina, accuratezza e costanza —
anche quando sei lontano dai grafici.
La filosofia di Digiteza
Sii strategico. Sii costante. Sii Digiteza.
FiboEA – Dove il Fibonacci incontra l’Automazione Intelligente.