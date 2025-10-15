Fibo EA Digiteza

FiboEA – Il Trader Intelligente del Ritracciamento di Fibonacci

Scopri la vera potenza del trading con Fibonacci grazie a Fibo EA,
un Expert Advisor di precisione progettato per trader professionisti,
sfide di conti finanziati e sistemi di portafoglio automatizzati.

Fibo EA combina logica Fibonacci avanzata, gestione dinamica del rischio
e protezione automatica delle operazioni — tutto in un unico sistema fluido e intelligente.

 Cosa rende Fibo EA diverso

La maggior parte degli EA Fibonacci si limita a disegnare linee o piazzare ordini statici.
Fibo EA pensa in modo diverso.

Identifica automaticamente l’ultima candela chiusa su qualsiasi timeframe,
traccia un ritracciamento dinamico di Fibonacci e
piazza ordini pendenti al livello scelto (es. 61.8%) solo quando la struttura del mercato conferma il momentum.

Ogni operazione è poi gestita dall’ingresso all’uscita —
senza alcun intervento manuale.

 Caratteristiche principali

 Logica Multi-Timeframe Reale

Opera in base all’ultima candela di qualsiasi timeframe (M1–D1).
Perfetto per scalping, day trading o strategie swing.

 Motore Fibonacci Intelligente

Disegna e colora automaticamente i livelli di Fibonacci,
offrendoti una chiara visione di dove l’EA sta operando nella struttura del mercato.

 Sistema Dinamico di Livelli di Rischio (Funzione Esclusiva)

Sistema a quattro livelli che regola automaticamente il rischio in base al saldo:

  • Conti piccoli → rischio più alto e crescita più rapida
  • Conti grandi → modalità conservativa per stabilità a lungo termine

 Opzioni di Rischio Fisso o Percentuale

Scegli tra rischio in dollari o in percentuale —
l’EA adatta automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo e alla distanza dello stop loss.

 Breakeven e Trailing Stop Automatici

Proteggi il capitale e blocca i profitti con algoritmi intelligenti
che si adattano in tempo reale.

Scadenza Automatica degli Ordini

Ogni ordine pendente scade automaticamente dopo un periodo impostato,
evitando operazioni obsolete o dimenticate.

 Trasparenza Totale delle Operazioni

Ogni ordine, modifica e aggiornamento SL/TP è registrato con precisione
nel terminale con ora, prezzo e saldo.

 Perché i trader lo amano

  • Nessuna martingala, griglia o hedging — solo pura precisione Fibonacci.
  • Codice MQL5 pulito e ottimizzato — rapido, efficiente e leggero.
  • Funziona su Forex, Oro e Indici.
  • Ideale per conti finanziati (FTMO, MyForexFunds, FundedNext, ecc.).
  • Compatibile con scenari sia rialzisti che ribassisti.
  • Visualizzazione elegante sul grafico — mostra i livelli Fibonacci operativi.

 Impostazioni consigliate

  • Timeframe: M15–H1 per l’intraday, D1 per le configurazioni swing.
  • Simboli: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (e altre coppie con spread basso).
  • Livelli consigliati: 61.8% o 50.0%.

 In sintesi

Fibo EA non è un semplice bot Fibonacci.
È un sistema di trading intelligente che legge la struttura del mercato,
adatta il rischio e gestisce le operazioni con precisione professionale.

Prendi il controllo del tuo trading Fibonacci e lascia che Fibo EA
esegua le tue strategie con disciplina, accuratezza e costanza
anche quando sei lontano dai grafici.

 La filosofia di Digiteza

Sii strategico. Sii costante. Sii Digiteza.
FiboEA – Dove il Fibonacci incontra l’Automazione Intelligente.

 


