Questa è una strategia di breakout semplice che forma un intervallo tra due periodi di tempo e negozia il breakout da tale intervallo. Sentiti libero di testare personalmente l'EA; ho cercato di renderlo il più accessibile possibile. Nelle schermate puoi anche vedere i backtest degli ultimi 10 anni. Fino ad ora, l'ho testato solo su USDJPY (30M) e manterrò questa come impostazione predefinita per l'EA. Questo EA non ti renderà ricco durante la notte, ma può generare profitti costanti e a lungo termine, aiutando a far crescere il capitale lentamente. Ti auguro buona fortuna e se hai domande, non esitare a inviarmi un messaggio.

Inoltre, tieni presente che ci saranno fasi in cui le performance diminuiranno, ma sulla base dei dati passati, è stato redditizio a lungo termine. Ciò aumenta la probabilità che possa essere redditizio anche in futuro, ma non posso garantire nulla. Consiglio anche di avere un capitale minimo di 500 dollari; qualsiasi importo inferiore a questa cifra comporta, secondo la mia opinione, un alto rischio.



