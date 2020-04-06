Это простая стратегия пробоя, которая формирует диапазон между двумя временными интервалами и торгует пробой из этого диапазона. Смело тестируйте EA сами; я постарался сделать его как можно более доступным. На скриншотах также показаны бэктесты за последние 10 лет. На данный момент я тестировал его только на USDJPY (30M) и оставлю это как стандартную настройку для EA. Это не тот EA, который сделает вас богатым за одну ночь, но он может приносить долгосрочные и стабильные прибыли, помогая медленно увеличивать капитал. Желаю вам удачи, и если у вас есть вопросы, не стесняйтесь написать мне.

Обратите внимание, что будут также фазы, когда производительность снизится, но в долгосрочной перспективе, судя по прошлому, это было прибыльно. Это увеличивает вероятность того, что он будет прибыльным и в будущем, но я не могу ничего гарантировать. Я также рекомендую иметь минимальный капитал в 500 долларов; всё, что ниже этой суммы, несет, на мой взгляд, высокий риск.



