É uma estratégia simples de breakout que forma uma faixa entre dois períodos de tempo e negocia o breakout dessa faixa. Sinta-se à vontade para testar o EA por si mesmo; tentei torná-lo o mais acessível possível. Nas capturas de tela, você também pode ver os testes de retrocesso dos últimos 10 anos. Até agora, eu só testei no USDJPY (30M) e deixarei isso como a configuração padrão para o EA. Este não é um EA que vai te deixar rico da noite para o dia, mas ele pode gerar lucros consistentes e de longo prazo, ajudando a aumentar o capital lentamente. Eu te desejo a melhor sorte e, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me mandar uma mensagem.





Por favor, esteja ciente de que também haverá fases em que o desempenho cairá, mas a longo prazo, com base no passado, tem sido lucrativo. Isso aumenta a probabilidade de que também seja lucrativo no futuro, mas não posso garantir nada. Também recomendo ter um capital mínimo de 500 dólares; qualquer valor abaixo disso, na minha opinião, apresenta um alto risco.







