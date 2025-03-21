Il s'agit d'une stratégie de breakout simple qui forme une plage entre deux périodes et négocie le breakout de cette plage. N'hésitez pas à tester l'EA par vous-même ; j'ai essayé de le rendre aussi accessible que possible. Dans les captures d'écran, vous pouvez également voir les backtests des 10 dernières années. Jusqu'à présent, je l'ai testé uniquement sur USDJPY (30M) et je vais laisser cela comme paramètre par défaut pour l'EA. Cet EA ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais il peut générer des profits constants à long terme et aider à faire croître le capital lentement. Je vous souhaite bonne chance, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.

Veuillez également noter qu'il y aura des phases où la performance diminuera, mais à long terme, sur la base des données passées, elle a été rentable. Cela augmente la probabilité qu'elle soit également rentable à l'avenir, mais je ne peux rien garantir. Je recommande également de disposer d'un capital minimum de 500 dollars ; tout montant inférieur à cela comporte, selon moi, un risque élevé.



