Bu, iki zaman dilimi arasında bir aralık oluşturan ve bu aralıktan gerçekleşen breakout işlemlerini yapan basit bir breakout stratejisidir. EA'yı kendiniz test etmekten çekinmeyin; mümkün olduğunca uygun fiyatlı yapmaya çalıştım. Ekran görüntülerinde ayrıca son 10 yılın geri testlerini de görebilirsiniz. Şu ana kadar sadece USDJPY (30M) üzerinde test ettim ve bunu EA'nın varsayılan ayarı olarak bırakmayı planlıyorum. Bu EA, sizi bir gecede zengin etmeyecek, ancak uzun vadeli ve tutarlı karlar sağlayabilir ve sermayenin yavaşça artmasına yardımcı olabilir. Size bol şans dilerim ve herhangi bir sorunuz olursa, lütfen mesaj atmaktan çekinmeyin.

Ayrıca, performansın düşeceği dönemler de olabileceğini unutmayın, ancak geçmiş verilere dayanarak, uzun vadede karlı olduğu görülmüştür. Bu, gelecekte de karlı olma olasılığını artırır, ancak hiçbir garanti veremem. Ayrıca, en az 500 dolar sermaye bulundurmanızı öneririm; bu miktarın altındaki tutar, bence yüksek risk taşır.



