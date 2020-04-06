YenFlux

Es una estrategia de ruptura simple que forma un rango entre dos períodos de tiempo y negocia la ruptura de este rango. Siéntete libre de probar el EA por ti mismo; he intentado hacerlo lo más accesible posible. En las capturas de pantalla también puedes ver las pruebas retrospectivas de los últimos 10 años. Hasta ahora, solo lo he probado en USDJPY (30M) y dejaré eso como la configuración predeterminada para el EA. Este no es un EA que te hará rico de la noche a la mañana, pero puede generar ganancias a largo plazo y consistentes, ayudando a hacer crecer el capital lentamente. Te deseo la mejor de las suertes, y si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje.

Ten en cuenta que también habrá fases en las que el rendimiento disminuya, pero a largo plazo, según el pasado, ha sido rentable. Esto aumenta la probabilidad de que también sea rentable en el futuro, pero no puedo garantizar nada. También recomiendo tener un capital mínimo de 500 dólares; cualquier cantidad inferior a eso, en mi opinión, conlleva un alto riesgo.


