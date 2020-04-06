これは、2つの時間帯の間にレンジを形成し、そのレンジからのブレイクアウトを取引するシンプルなブレイクアウト戦略です。EAを自分でテストしてみてください。できるだけ手頃な価格にするよう努めました。スクリーンショットには、過去10年間のバックテストも表示されています。今のところ、USDJPY（30M）でのみテストしており、それをEAのデフォルト設定として残す予定です。このEAは一晩であなたを裕福にするものではありませんが、長期的で一貫した利益を生み出し、資本を徐々に増やすのに役立つことができます。幸運を祈ります。もし質問があれば、気軽にメッセージを送ってください。

また、パフォーマンスが低下するフェーズもあることに注意してください。しかし、過去のデータに基づけば、長期的には利益が出ていることがわかります。これにより、将来的にも利益を上げる可能性が高くなりますが、何も保証することはできません。また、最低資本として500ドルを持っていることをお勧めします。それ以下の金額は、私の意見では高いリスクを伴います。

重要：



