이것은 두 개의 시간대 사이에 범위를 형성하고 그 범위에서의 브레이크아웃을 거래하는 간단한 브레이크아웃 전략입니다. EA를 직접 테스트해 보세요. 가능한 한 합리적인 가격으로 만들기 위해 노력했습니다. 스크린샷에는 지난 10년간의 백테스트도 표시되어 있습니다. 현재까지는 USDJPY(30M)에서만 테스트했으며, 이를 EA의 기본 설정으로 남길 예정입니다. 이 EA는 하룻밤 사이에 당신을 부자로 만들지는 않지만, 장기적이고 일관된 이익을 창출하며 자본을 천천히 증가시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 행운을 빕니다. 질문이 있으시면 언제든지 메시지를 보내 주세요.

또한 성과가 감소하는 단계가 있을 수 있음을 유의하십시오. 그러나 과거 데이터를 기반으로 장기적으로는 이익이 나왔다는 것을 알 수 있습니다. 이는 미래에도 이익을 올릴 가능성을 높이지만, 아무것도 보장할 수는 없습니다. 또한 최소 자본 500달러를 보유할 것을 권장합니다. 그 이하의 금액은 제 의견으로는 높은 리스크를 동반합니다.







