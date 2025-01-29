Expert Advisor Multi-Indicateur "WinTrader Pro" – Votre Pont Vers un Trading Automatisé et Sécurisé

Vous recherchez un Expert Advisor (EA) fiable, robuste et intégrant une large gamme d'indicateurs techniques ? Vous souhaitez une solution capable de gérer correctement le risque tout en exploitant dynamiquement et de manière avancée les opportunités du marché ?

Bienvenue : cet EA est le résultat d'une intégration précise des Bandes de Bollinger, Stochastique, Moyenne Mobile, Momentum, Alligator, RVI, DeMarker et Indicateurs Directionnels, combinés à des filtres de protection du compte, une gestion des actualités et des protections journalières. Il a été conçu pour vous offrir une stratégie complète et clé en main.

Caractéristiques Distinctives Cadre Multi-Indicateur

Utilise 8 indicateurs différents (dont Bandes de Bollinger, Stochastique, Alligator, Momentum, etc.) qui fonctionnent en synergie pour générer des signaux d'entrée et de sortie. Cette approche multi-indicateur améliore la précision des signaux, réduisant les faux positifs. Gestion Dynamique du Lot

Entry_Amount de base configurable (valeur par défaut : 2 lots). Augmentations automatiques : chaque fois que le solde du compte augmente de 20 000 euros, l'EA augmente automatiquement la taille du lot de 1 (jusqu'à un maximum de 90 lots). Ainsi, le système s'adapte à votre compte, vous permettant de tirer parti des tendances positives avec une plus grande exposition, tout en limitant le risque grâce à un plafond maximal de lots. Stop Loss et Take Profit Calculés Automatiquement

Le Stop Loss et le Take Profit sont basés sur les pips définis et gérés avec précision. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer le trailing stop qui ajuste dynamiquement le Stop Loss lorsque la position est déjà rentable. Protection Complète du Compte

MaxDailyLoss et Max_Daily_DD : limites de perte et de drawdown journalier pour prévenir des pertes excessives lors de sessions de marché défavorables. Min_Equity, Max_Equity et MaxEquity_DD : paramètres de sauvegarde qui ferment toutes les positions ou bloquent de nouvelles entrées si votre compte atteint certains seuils d'équity ou de drawdown. Suspension des entrées : l'EA peut suspendre automatiquement l'ouverture de nouvelles positions lorsque les valeurs limites sont dépassées, permettant ainsi au marché de se stabiliser. Filtre Intelligent des Actualités

Intègre un filtre sur les actualités (“News Filter”) pour éviter d'ouvrir de nouvelles opérations lors de l'annonce d'événements économiques à fort impact (High/Medium). Configurable sur USD, EUR ou toute autre devise pertinente (il suffit de l'ajouter dans les paramètres). Protège le compte contre la volatilité imprévue, évitant les mouvements de marché “bruyants” lors des publications sensibles. Interface et Paramètres Personnalisables

Les paramètres tels que Stop_Loss, Take_Profit, Max_Spread, Max_OpenPos et bien d'autres sont facilement ajustables par l'utilisateur. Possibilité d'afficher les indicateurs sur le graphique ou de les masquer pour une utilisation plus propre et moins intrusive. Statistiques Avancées et Contrôle Total

L'EA affiche en temps réel des statistiques essentielles telles que le profit de la position actuelle, la taille du lot utilisé, les performances des derniers jours (1, 7, 30 jours), ainsi que la situation du drawdown journalier et de l'équity maximale. Un panneau graphique (optionnel) permet de surveiller clairement les opérations ouvertes et l'état du marché. 2. Pourquoi Choisir Cet Expert Advisor Approche Multi-Technique : Il est rare de trouver des EA combinant autant d'indicateurs avec un mécanisme de confirmation croisé aussi sophistiqué. Cela réduit les erreurs d'évaluation et offre des signaux plus fiables. Gestion du Risque et Sécurité : Les fonctions de protection du compte et la gestion dynamique des lots permettent de garder le contrôle du capital, même en périodes de forte volatilité. Simplicité d'Utilisation : Il suffit d'ajouter l'EA à votre graphique préféré (par exemple sur XAUUSD H1, où il a été largement testé), d'ajuster les paramètres selon votre style de trading et de laisser le code travailler pour vous. Flexibilité et Personnalisation : Tous les paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences : du spread maximum autorisé à la fréquence des mises à jour des actualités, en passant par les limites de perte journalières et les pips de Stop Loss / Take Profit. Mise à Jour et Surveillance Continue : Grâce aux fonctions OnTick et OnBar, le robot surveille les conditions du marché à chaque tick et à chaque clôture de bougie, permettant ainsi d'ajuster rapidement les positions.

Si vous recherchez une approche professionnelle, automatisée et hautement configurable pour votre trading, ne manquez pas l'opportunité d'ajouter cet Expert Advisor à votre arsenal. Investissez dans votre avenir de trader, expérimentez la puissance de "WinTrader Pro" et commencez immédiatement à opérer sur le marché avec un partenaire technologique fiable !



