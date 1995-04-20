Statiscal trend indicator
- Indicatori
- Pietro Nardi
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 8 ottobre 2024
- Attivazioni: 5
Statistical Trend Indicator è un indicatore personalizzato avanzato progettato per analizzare i movimenti di mercato e fornire ai trader probabilità calcolate di trend al rialzo o al ribasso. Analizzando i dati storici sui prezzi in un periodo di retrospettiva specificato, questo indicatore calcola la probabilità che il mercato continui in entrambe le direzioni, offrendo ai trader un vantaggio statistico nel processo decisionale.
Caratteristiche principali:
Visualizzazione delle probabilità: calcola e visualizza le probabilità percentuali di un trend al rialzo o al ribasso, mostrate come due linee separate sul grafico. La linea blu rappresenta la probabilità di un trend al rialzo, mentre la linea rossa rappresenta la probabilità di un trend al ribasso.
Periodo di retrospettiva personalizzabile: i trader possono regolare il parametro lookbackPeriod per modificare il numero di barre utilizzate per i calcoli statistici, consentendo flessibilità a seconda delle condizioni di mercato o delle strategie di trading.
Aggiornamenti in tempo reale: l'indicatore aggiorna le probabilità di tendenza in tempo reale, mostrando i calcoli più recenti direttamente sul grafico per un processo decisionale immediato.
Visualizzazione grafica: le probabilità vengono visualizzate come un oggetto di testo sul grafico, mostrando la percentuale esatta di trend al rialzo e al ribasso in un dato momento, rendendolo facile da interpretare senza ingombrare lo schermo.
Etichetta autore: per chiarezza e personalizzazione, l'indicatore include un'etichetta autore incorporata che mostra il nome del creatore direttamente sul grafico.
Parametri di input:
Periodo di lookback: definisce quante barre storiche vengono analizzate per calcolare la media e la deviazione standard dei movimenti di prezzo.
Soglia di ingresso: questo input può essere utilizzato per definire una soglia per segnalare potenziali ingressi di trading in base alle probabilità calcolate.
Personalizzazione grafica: puoi personalizzare il colore del testo, la dimensione del carattere e la posizione delle etichette di probabilità e autore sul grafico.
Come funziona:
L'indicatore utilizza metodi statistici per analizzare le fluttuazioni dei prezzi e determinare se l'attuale andamento dei prezzi tende verso un trend rialzista o ribassista. Regola dinamicamente i suoi calcoli in base al recente comportamento del mercato, assicurando di fornire informazioni aggiornate per le tue decisioni di trading.
Che tu sia un day trader, uno swing trader o un investitore a lungo termine, l'indicatore di tendenza statistica può aggiungere un livello oggettivo e basato sui dati alla tua analisi di mercato, aiutandoti a valutare la probabilità di potenziali tendenze di mercato prima di impegnarti in una transazione.