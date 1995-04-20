Advanced supply and demand zone

Scopri l'Indicatore Avanzato di Zone di Offerta e Domanda

Sei pronto a portare il tuo trading al livello successivo? L'indicatore "Advanced Supply and Demand Zone" è lo strumento definitivo per identificare con precisione le zone chiave di supporto e resistenza sul mercato, permettendoti di prendere decisioni informate e tempestive.

Come Funziona

Questo indicatore innovativo analizza il mercato utilizzando frattali veloci e lenti per individuare i punti di inversione del prezzo. Si basa sui principi fondamentali dell'offerta e della domanda, identificando le aree in cui gli acquirenti e i venditori mostrano maggiore interesse. Ecco come opera:

  • Analisi dei Frattali: Utilizza frattali rapidi e lenti per rilevare i massimi e i minimi significativi nel grafico dei prezzi.
  • Identificazione delle Zone: Determina le zone di offerta (resistenza) e domanda (supporto) dove il prezzo ha maggiori probabilità di reagire.
  • Classificazione della Forza: Le zone vengono classificate come Deboli, Non Testate, Verificate, Provate o di Cambio (Turncoat) in base al numero di volte che il prezzo le ha testate e alla loro importanza storica.
  • Visualizzazione Intuitiva: Le zone vengono visualizzate direttamente sul grafico con colori distintivi e label informative, rendendo l'analisi immediata e intuitiva.

Vantaggi dell'Utilizzo

  • Precisione nell'Entrata e nell'Uscita: Identifica esattamente dove il prezzo potrebbe invertire o continuare, ottimizzando i tuoi punti di entrata e uscita.
  • Riduzione del Rischio: Conoscere le zone chiave ti aiuta a impostare stop loss e take profit più efficaci, proteggendo il tuo capitale.
  • Adattabilità: Personalizza l'indicatore secondo le tue esigenze, scegliendo quali zone visualizzare e impostando i parametri dei frattali.
  • Miglioramento delle Strategie: Integra l'indicatore nelle tue strategie esistenti per aumentare il tasso di successo delle tue operazioni.
  • Alert Personalizzati: Ricevi notifiche quando il prezzo entra in una zona chiave, assicurandoti di non perdere nessuna opportunità.

Perché Scegliere l'Indicatore "Advanced Supply and Demand Zone"

Nel mondo frenetico del trading, avere un vantaggio competitivo è fondamentale. Questo indicatore ti offre:

  • Affidabilità: Basato su solidi principi di analisi tecnica e ampiamente testato per garantire risultati coerenti.
  • Semplicità d'Uso: Non è necessario essere un esperto per utilizzarlo; l'interfaccia user-friendly lo rende accessibile a tutti i trader.


