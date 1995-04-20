MovingAverageTrends
- Indicatori
- Simone Rebuschi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L'indicatore di Tendenza MovingAverageTrends è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare la direzione generale del mercato e fornire segnali di acquisto o vendita. L'indicatore utilizza tre medie mobili dove è possibile settare diversi periodo.
Funzionamento
-
Condizioni Rialziste (Bullish):
- L'indicatore mostra 3 frecce verdi verso l'alto quando tutte e tre le medie mobili sono orientate al rialzo.
- Questo segnale suggerisce che il mercato è in una fase rialzista e potrebbe essere un buon momento per entrare in una posizione long
-
Condizioni Ribassiste (Bearish):
- L'indicatore mostra 3 frecce rosse verso il basso quando tutte e tre le medie mobili sono orientate al ribasso.
- Questo segnale suggerisce che il mercato è in una fase ribassista e potrebbe essere un buon momento per entrare in una posizione short
Applicazione Pratica
- L'indicatore è particolarmente utile in mercati tendenziali, dove il trend è ben definito.
- Può essere utilizzato su vari timeframe, adattandosi sia al trading a breve termine che a quello a lungo termine.
- È ideale per confermare le tendenze in corso e per evitare segnali falsi derivanti da movimenti di prezzo temporanei.
- Lindicatore offre anche la possibilità di attivare un alert per avvisare ogni volta che le medie mobili concordano sulla tendenza.