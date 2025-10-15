BreakWave expert

MovingAverageTrends Simone Rebuschi Indicatori

L'indicatore di Tendenza MovingAverageTrends è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare la direzione generale del mercato e fornire segnali di acquisto o vendita. L'indicatore utilizza tre medie mobili dove è possibile settare diversi periodo. Funzionamento Condizioni Rialziste (Bullish): L'indicatore mostra 3 frecce verdi verso l'alto quando tutte e tre le medie mobili sono orientate al rialzo. Questo segnale suggerisce che il mercato è in una fase rialzista e potrebbe esse