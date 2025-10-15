BreakWave expert

🌀 BreakWave EA – Expert Advisor Professionale per MT4

📈 Strategia Operativa

BreakWave EA è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per intercettare breakout dinamici sfruttando l’incrocio del prezzo con una media mobile adattiva e livelli chiave giornalieri.
L’algoritmo identifica cambi di momentum e apre operazioni in direzione del trend dominante, puntando a catturare movimenti puliti e decisi del mercato.

👉 L’ingresso long avviene quando la candela rompe al rialzo la media mobile e supera i livelli chiave del giorno precedente.
👉 L’ingresso short avviene quando la candela rompe al ribasso la media mobile e scende sotto i livelli chiave del giorno precedente.

🧠 Caratteristiche Principali

  • Strategia breakout filtrata – Basata su incrocio MA + livelli chiave Daily.

  • 📅 Filtri temporali avanzati – Attiva/disattiva operazioni per:

    • Giorni della settimana

    • Orari della giornata (due finestre operative configurabili)

    • Mesi dell’anno

  • ⚙️ Gestione posizione completa:

    • Stop Loss dinamico

    • Trailing Stop automatico

    • BreakEven con tick offset

    • Chiusura ordini a orario prefissato

  • 💰 Money Management flessibile:

    • Lotti fissi

    • Percentuale di rischio

    • Importo monetario fisso

Vantaggi per il Trader

  • Riduce al minimo l’intervento manuale ✅

  • Filtra i periodi di bassa volatilità ⏳

  • Ottimizza la gestione del rischio 📊

  • Compatibile con qualsiasi coppia Forex  📉📈

  • Ideale per chi cerca una strategia breakout solida e automatizzata.




