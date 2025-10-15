BreakWave expert
- Experts
- Simone Rebuschi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🌀 BreakWave EA – Expert Advisor Professionale per MT4
📈 Strategia Operativa
BreakWave EA è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per intercettare breakout dinamici sfruttando l’incrocio del prezzo con una media mobile adattiva e livelli chiave giornalieri.
L’algoritmo identifica cambi di momentum e apre operazioni in direzione del trend dominante, puntando a catturare movimenti puliti e decisi del mercato.
👉 L’ingresso long avviene quando la candela rompe al rialzo la media mobile e supera i livelli chiave del giorno precedente.
👉 L’ingresso short avviene quando la candela rompe al ribasso la media mobile e scende sotto i livelli chiave del giorno precedente.
🧠 Caratteristiche Principali
-
✅ Strategia breakout filtrata – Basata su incrocio MA + livelli chiave Daily.
-
📅 Filtri temporali avanzati – Attiva/disattiva operazioni per:
-
Giorni della settimana
-
Orari della giornata (due finestre operative configurabili)
-
Mesi dell’anno
-
-
⚙️ Gestione posizione completa:
-
Stop Loss dinamico
-
Trailing Stop automatico
-
BreakEven con tick offset
-
Chiusura ordini a orario prefissato
-
-
💰 Money Management flessibile:
-
Lotti fissi
-
Percentuale di rischio
-
Importo monetario fisso
-
⚡ Vantaggi per il Trader
-
Riduce al minimo l’intervento manuale ✅
-
Filtra i periodi di bassa volatilità ⏳
-
Ottimizza la gestione del rischio 📊
-
Compatibile con qualsiasi coppia Forex 📉📈
-
Ideale per chi cerca una strategia breakout solida e automatizzata.