Descrizione Generale

Advanced Statements è uno script innovativo per MetaTrader 4, progettato per migliorare significativamente l'analisi del tuo portafoglio di trading. Questo strumento ti permette di esaminare lo storico completo di MT4, generando report HTML dettagliati per ciascun MagicNumber. Attraverso un'analisi approfondita, identifica le migliori strategie per ottimizzare il tuo trading.



Funzionalità Principali

Analisi dello Statement Completo Permette di esaminare l'intero statement generato da MetaTrader 4, offrendo una visione globale delle performance del portafoglio.



Analisi per MagicNumber Effettua un'analisi dettagliata di tutti i MagicNumber presenti nello storico, generando report specifici per ciascuno di essi. Ogni MagicNumber ha la propria cartella ordinata per evitare confusione con i vari file dei singoli statement.



Analisi Giornaliera Analizza le performance dello storico completo o di ogni singolo MagicNumber per ciascun giorno della settimana, offrendo una prospettiva temporale dettagliata.



Analisi Long/Short Permette di esaminare le performance del portafoglio o di ogni singolo MagicNumber in base alle posizioni long o short.





Output e Report

Tutte le analisi vengono organizzate nella cartella "Advanced Statement Analysis", facilmente accessibile dalla piattaforma MetaTrader 4 tramite il percorso:





File -> Open Data Folder -> MQL4 -> Files -> Advanced Statement Analysis



Componenti Grafiche Avanzate

Advanced Statements arricchisce l'analisi con tre grafici dettagliati:

Grafico P&L in Points Analizza il profitto e la perdita (P&L) in punti, inclusi swap e commissioni convertite in punti. Questo è essenziale per valutare la strategia al netto di qualsiasi money management, permettendo di capire se la strategia è intrinsecamente profittevole.



Grafico del Balance Mostra l'andamento del balance, inclusi swap e commissioni, permettendo di valutare la performance monetaria della strategia e l'efficacia del modello di money management adottato.



Grafico ad Istogramma dei Size Mostra lo storico dei size utilizzati in riferimento al grafico del balance, fornendo un'ulteriore dimensione di analisi.





Curve FULL e CLEAN

I primi due grafici presentano due curve: FULL (inclusi swap e commissioni) e CLEAN (esclusi swap e commissioni). Questa distinzione è cruciale per valutare l'impatto dei costi di swap e commissioni sulle diverse gestioni.





Analisi Scientifica Avanzata

Una caratteristica distintiva di Advanced Statements è l'integrazione della regressione lineare con una banda di ±2 sigma. Questa aggiunta permette di visualizzare il range di incertezza della curva nel tempo e di valutare il coefficiente angolare sul lungo periodo. Secondo la regola empirica di una distribuzione normale, il range di ±2 sigma copre il 95,45% degli osservabili, fornendo una solida base scientifica per le tue analisi.

Conclusione

Advanced Statements è lo strumento ideale per i trader che desiderano migliorare la loro analisi del portafoglio. Con funzionalità avanzate e una presentazione grafica dettagliata, ti offre tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni di trading più informate e ottimizzare le tue strategie.



