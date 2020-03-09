Advanced Statements

Descrizione Generale

Advanced Statements è uno script innovativo per MetaTrader 4, progettato per migliorare significativamente l'analisi del tuo portafoglio di trading. Questo strumento ti permette di esaminare lo storico completo di MT4, generando report HTML dettagliati per ciascun MagicNumber. Attraverso un'analisi approfondita, identifica le migliori strategie per ottimizzare il tuo trading.


Funzionalità Principali

  1. Analisi dello Statement Completo

    • Permette di esaminare l'intero statement generato da MetaTrader 4, offrendo una visione globale delle performance del portafoglio.

  2. Analisi per MagicNumber

    • Effettua un'analisi dettagliata di tutti i MagicNumber presenti nello storico, generando report specifici per ciascuno di essi. Ogni MagicNumber ha la propria cartella ordinata per evitare confusione con i vari file dei singoli statement.

  3. Analisi Giornaliera

    • Analizza le performance dello storico completo o di ogni singolo MagicNumber per ciascun giorno della settimana, offrendo una prospettiva temporale dettagliata.

  4. Analisi Long/Short

    • Permette di esaminare le performance del portafoglio o di ogni singolo MagicNumber in base alle posizioni long o short.

Output e Report

Tutte le analisi vengono organizzate nella cartella "Advanced Statement Analysis", facilmente accessibile dalla piattaforma MetaTrader 4 tramite il percorso: 

File -> Open Data Folder -> MQL4 -> Files -> Advanced Statement Analysis


Componenti Grafiche Avanzate

Advanced Statements arricchisce l'analisi con tre grafici dettagliati:

  1. Grafico P&L in Points

    • Analizza il profitto e la perdita (P&L) in punti, inclusi swap e commissioni convertite in punti. Questo è essenziale per valutare la strategia al netto di qualsiasi money management, permettendo di capire se la strategia è intrinsecamente profittevole.

  2. Grafico del Balance

    • Mostra l'andamento del balance, inclusi swap e commissioni, permettendo di valutare la performance monetaria della strategia e l'efficacia del modello di money management adottato.

  3. Grafico ad Istogramma dei Size

    • Mostra lo storico dei size utilizzati in riferimento al grafico del balance, fornendo un'ulteriore dimensione di analisi.

Curve FULL e CLEAN

I primi due grafici presentano due curve: FULL (inclusi swap e commissioni) e CLEAN (esclusi swap e commissioni). Questa distinzione è cruciale per valutare l'impatto dei costi di swap e commissioni sulle diverse gestioni.

Analisi Scientifica Avanzata

Una caratteristica distintiva di Advanced Statements è l'integrazione della regressione lineare con una banda di ±2 sigma. Questa aggiunta permette di visualizzare il range di incertezza della curva nel tempo e di valutare il coefficiente angolare sul lungo periodo. Secondo la regola empirica di una distribuzione normale, il range di ±2 sigma copre il 95,45% degli osservabili, fornendo una solida base scientifica per le tue analisi.

Conclusione

Advanced Statements è lo strumento ideale per i trader che desiderano migliorare la loro analisi del portafoglio. Con funzionalità avanzate e una presentazione grafica dettagliata, ti offre tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni di trading più informate e ottimizzare le tue strategie.


SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
RTSPattern
Tomas Belak
Indicatori
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilità
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicatori
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicatori
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicatori
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicatori
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicatori
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4!  Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need!  Key Features That Will Amaze You:  Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!   * Popular patt
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilità
Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
Gann Time Reversal Signals
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Gann Time Reversal Signals   are sophisticated trading concepts developed by Naveen Saroha using  W.D. Gann concepts that focus on predicting market turning points through the confluence of time cycles and price movements. Here are the key elements: Time-Balance : Gann famously stated, "When time is up, the market will reverse regardless of the price. This emphasizes that time cycles often take precedence over price levels in determining market reversals. Key Reversal Signals Price-Time Confluen
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicatori
Easy Trade Indicator – Your Path to Profitable Trades! Work any Time Frame! Maximize your profits with precise and assertive trades! ️ Trade with comfort – the indicator does the analysis and you only open the order in the direction in which the indicator shows you!  Exclusive panel with past trade counter and accuracy tracking! Simplify your analysis, boost your performance, and trade with confidence! Get it now and take your trading to the next level
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Automatic size calculator
Michele Bersani
Utilità
The automatic size calculator (MK01) is a tool that the trader adds on the MT4 chart of each chart and calculates the right lot to enter for each trade while maintaining a certain capital risk for example of 2% (percentage that can be modified from the settings), therefore allows you to manage the capital for each trade executed on the market and allows you to keep the total of possible losses / gains under control, as it updates in real time the total risk that would be lost if all operations g
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilità
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
My Trade History PRO
Bernhard Schweigert
5 (3)
Utilità
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%!! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Rivedere le proprie operazioni è il primo passo per diventare un trader di successo. I trader di successo hanno l'abitudine di rivedere regolarmente le proprie performance di trading. Questo strumento vi aiuterà a farlo. Il processo di revisione sarà più efficace con questo strumento per tracciare il vostro trading. Analizzate le vostre operazioni manuali o quelle del vostro EA. Utilizzate le 3 vis
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilità
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilità
UTILITÀ ORDINI MULTIPLI L’Utilità Ordini Multipli è stata creata per facilitare operazioni redditizie con piccoli movimenti di prezzo, senza dover attendere ampie escursioni per ottenere il profitto desiderato. Questo strumento apre più ordini contemporaneamente, nella stessa direzione e sulla stessa coppia di valute, in base al numero impostato dall’utente o al massimo consentito dal broker. L’idea è che, invece di puntare a 100–200 pips (che in tempi brevi potrebbe non essere raggiungibile o a
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilità
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilità
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilità
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilità
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (21)
Utilità
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilità
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilità
Elliott Wave Counter è un pannello per il markup manuale rapido e intuitivo delle onde di Elliott. Si può selezionare un colore e un livello di segni. Sono inoltre disponibili funzioni per la rimozione dell'ultimo markup e dell'intero markup effettuato dallo strumento. Il markup viene eseguito con un clic. Fai clic cinque volte: ottieni cinque onde! Elliott Wave Counter sarà un ottimo strumento sia per i principianti che per gli analisti professionisti delle onde di Elliott. Guida all'installazi
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilità
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
Utilità
Partial Close Expert   è uno strumento che combina numerose funzioni in un unico sistema automatizzato. Questo EA può aiutare i trader a gestire le proprie posizioni in modo più efficace, offrendo molteplici opzioni per gestire il rischio e massimizzare i potenziali guadagni. Con Partial Close Expert, i trader possono impostare un       chiusura parziale       livello per bloccare i profitti, un       stop mobile       livello per proteggere i profitti e limitare le perdite, un       pareggiare
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Utilità
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilità
Trade Copier Agent è progettato per copiare operazioni tra account/terminali multi MetaTrader (4/5). Con questo strumento, puoi agire come fornitore (fonte) o ricevitore (destinazione). Tutte le azioni di trading verranno copiate dal fornitore al destinatario senza alcun ritardo. Questo strumento ti consente di copiare operazioni tra più terminali MetaTrader sullo stesso computer con velocità di copia fulminee inferiori a 0,5 secondi. Guida all'installazione e agli input di Trade Copier Agent S
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
