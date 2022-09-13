Screener Breakout Congestion

5

Screener Breakout Congestion:

Vi è mai capitato di perdere un'opportunità di trading perché non stavate osservando il grafico di quel mercato in quello specifico time frame?

Ecco questo screener vi aiuterà a identificare i breakout delle congestioni nei mercati che volete seguire nei diversi time frame richiesti.

Una volta identificati i mercati (forex, indici, CFDs) e i diversi time frame (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, Daily), lo screener è rappresentato da diversi bottoni che cambiano colore quando si verifica la congestione e il suo successivo breakout.

La congestione viene identificata con un quadrato verde (con il simbolo C all'interno) e quando la candela successiva ha una chiusura al di fuori della congestione lo screener conferma il breakout con un quadrato verde scuro (con il simbolo BK all'interno).

Il quadrato è interattivo, nel senso che cliccando su di esso si può vedere il grafico e il time frame individuato e, con l'uso combinato dell'indicatore Breakout Congestion, si vede effettivamente la congestione disegnata (attraverso un rettangolo) e il suo breakout sul grafico.

https://www.mql5.com/en/market/product/84802

Come utilizzare le zone di congestione per fare trading?

Le zone di congestione possono essere molto utili per il trading, ed è qui che entra in gioco il Congestion Breakout Indicator, un utile indicatore che evidenzia queste aree in tutti i time frame desiderati.

- Le zone di congestione come supporto e resistenza:

- Zone di congestione per le uscite di trading:

- La zona di congestione come potenziale punto di ingresso:

Inoltre, individuare la congestione permette di anticipare l'eventuale breakout, anche se è importante sapere che possono verificarsi più falsi breakout. Quindi non fate trading finché non si verifica un breakout affidabile con chiari segnali di continuazione del trend.

E’ proprio qui che entra in gioco la vostra strategia di trading!

La vostra strategia di trading si basa sulla rottura della congestione oppure aspettate di avere un segnale chiaro di breakout alla successiva candela?

Lo screener vi aiuta in entrambi i casi nella doppia identificazione, quindi resta solo a voi la scelta di quale utilizzare.

Perché utilizzare l'indicatore di breakout della congestione in combinazione con il Candles Trading Panel?

L'uso combinato di questo indicatore e del Candles Trading Panel (si veda il link allegato) consente di ridurre al minimo le possibili perdite con un metodo rapido per spostare il Trailing Stop e il Trailing Profit automatici in base alla propria analisi o con la possibilità di spostare manualmente lo stop a pareggio se l'operazione non prosegue immediatamente nella direzione del breakout entro un determinato lasso di tempo.

Inoltre, la visualizzazione dell'area di congestione è un punto di riferimento per piazzare gli ordini di stop loss. La gestione del rischio è la chiave del successo del trading ed è essenziale entrare in un'operazione con ordini di stop loss già piazzati per proteggere il proprio capitale.

Invece, l'efficiente metodo del trailing profit, all'interno del pannello di trading Candles, vi permetterà di massimizzare i vostri profitti.

In ogni caso, è essenziale avere un piano di trading e rispettarlo.


Proprietà

Segue fino a 15 mercati e 7 timeframe

Per iniziare selezionare i mercati di interesse scrivendoli nell’input dell’indicatore

I.e.    EURUSD,GBPUSD,USDCAD,USDJPY

Simbolo ,simbolo,simbolo ……..

Per selezionare o deselezionare i timeframe nei mercati che interessa seguire usare la seguente procedura:

- selezionare i mercati cliccando sui bottoni a sinistra che riportano il simbolo del mercato che cambieranno colore;

- cliccare sui bottoni dei timeframe in alto (M1,M5------ D1) per abilitare o disabilitare lo screener sui timeframe selezionati.


Candles Trading Panel https://www.mql5.com/en/market/product/84104


Recensioni 3
xlxAxlx
1473
xlxAxlx 2024.11.18 15:06 
 

Could be a good indicator, if it didn't always say buy another indicator and then sometimes it stops working....

What a pity,,,

And it's better that it opens a new currency right on the current chart and its size is adjustable,,,

I don't know how to rate it :)

xlxAxlx
1473
xlxAxlx 2024.11.18 15:06 
 

Could be a good indicator, if it didn't always say buy another indicator and then sometimes it stops working....

What a pity,,,

And it's better that it opens a new currency right on the current chart and its size is adjustable,,,

I don't know how to rate it :)

Kenjoe
30
Kenjoe 2022.09.16 12:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

CARLO FINANCIAL SOFTWARE TECHNOLOGY LLC
1587
Risposta dello sviluppatore Daniele Carlo 2022.09.16 17:28
I'm very glad you find it useful. Daniele
Stm456ktg
17
Stm456ktg 2022.09.16 10:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

