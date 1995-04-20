HLPercents





Вашему вниманию предлагается индикатор, определяющий за любой промежуток времени :

Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы.

Максимальную цену. Минимальную цену. 50 % от от максимума до минимума. Цену закрытия периода.

Кроме того, в зависимости от настроек - индикатор может добавлять 10 процентных уровней как вниз, так и вверх, эти уровни указываются, но по стандарту начинаются от 50% с шагом 50% до 500%. В обе стороны.

Индикатор реализован максимально удобно, при смене тайм-фрейма или масштаба цены индикатор тут же перестраивается ( производит перерисовку ). Подходит для работы на любых инструментах.

StartSearch - Дата начала поиска.

EndSearch - Дата конца поиска.

X - coordinates - Расположение текста от правого края графика.

Y - coordinates - Расположение текстов над или под линиями цены.

Size of Text - Размер текста.

" ----- Vertical Lines Seetings ----- " - Блок настройки вертикальных линий.

" ----- High Line Information : -----" - Блок настройки линий Хай.

" ----- Low Line Information : -----" - Блок настройки линий Лоу.

" ----- Line of 50% Information : -----" - Блок настройки линий 50% от движения.

" ----- Close of the Year Information : -----" - Блок настройки линий закрытия периода.

" ----- Upper Information : -----" - Блок настройки АП - линий.

" ----- Lower Information : -----" - Блок настройки Лоу - линий.

" ----- Up - Percent Settings : -----" - Блок установки % для роста.

" ----- Dw - Percent Settings : -----" - Блок установки % для снижения.

В случае если у вас есть идеи как можно доработать или улучшить данный индикатор - прошу обращаться в личные сообщения.

Можно использовать несколько индикаторов одновременно на графике.



